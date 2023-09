“ORN” ผนึก “APM” ลุยเดินสายโรดโชว์ในประเทศ ปักหมุด 15 จังหวัด ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -

วันนี้ ( 25 ก.ย.) ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ตนายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ORN นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น) และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ORN ร่วมนำเสนอข้อมูลเสนอการขายหุ้นหุ้นบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ORN บริษัทพัฒนาอสังหาฯชั้นแนวหน้าของเชียงใหม่ ต่อนักลงทุนในภูเก็ตนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ ORN เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมเดินทางไปนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุน หรือโรดโชว์ เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 406.50 ล้านหุ้น ประเดิมที่ ระยอง ชลบุรี ราชบุรี นครปฐม พิษณุโลก นครสวรรค์ เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 กันยายน – 9 ตุลาคม 2566นายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บริษัทฯมีความมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจาก ORN มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมากในอนาคต การเดินทางไป โรดโชว์ให้กับกองทุน นักลงทุนสถาบัน ห้องค้าบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ รวมถึงนักลงทุนรายย่อยในประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงรายละเอียดในการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน และแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท สอดคล้องกับแผนการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPOด้าน นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN กล่าวว่า ปัจจุบัน ORN ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) มีกลุ่มธุรกิจหลักคือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น และโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวสูง ได้แก่ คอนโดมิเนียมแนวราบ (Low rise) และคอนโดมิเนียมแนวสูง (High rise) บนทำเลคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาฯ แนวราบและแนวสูงภายใต้ แบรนด์สินค้า THE ESCAPE , HABITAT , BELIVE , ORNSIRIN , ORNSIRIN VILLE , URBAN MYX , BUSINESS CENTER , THE ASTRA , ARISE และ THE NEXT