W รุกเปิดสาขาใหม่ “Kagonoya” มั่นใจหนุนรายได้พุ่ง

วาว แฟคเตอร์ ยึดหัวหาดทำเลทอง เปิดสาขาใหม่ “Kagonoya” แห่งที่ 16 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 3 พร้อมมอบดีลสุดพิเศษลด 20% มั่นใจช่วยผลักดันรายได้โตกระฉูด ปักหมุดปี 67 เตรียมเปิดเพิ่มเป็น 20 สาขา จากปัจจุบัน 16 สาขา รองรับดีมานด์ลูกค้าโซนใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดสาขาใหม่ "Kagonoya" ร้านอาหารชาบูญี่ปุ่นแท้ต้นตำรับจากโอซากา สาขาที่ 16 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น 3 พร้อมมอบโปรโมชัน ดีลสุดพิเศษฉลองเปิดสาขาใหม่โดยเฉพาะ มอบส่วนลด 20% และกิจกรรมพิเศษที่จัดให้ลูกค้า Kagonoya ได้ร่วมสนุก พร้อมรับของขวัญตุ๊กตาสุดน่ารักน้องคาโกะ ที่สาขาสยามดิสคัฟเวอรี่เป็นที่แรก“ร้าน Kagonoya มีต้นกำเนิดมาจากเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1990 เป็นร้านอาหารชาบูระดับพรีเมียม ซึ่งมีกว่า 100 สาขา ในโอซากา เกียวโต และโตเกียว และร้าน Kagonoya ได้มาเปิดในประเทศไทยจนถึงวันนี้รวมระยะเวลา 12 ปีแล้ว”ปัจจุบันมีทั้งหมด 16 สาขา ซึ่งรวมสาขาใหม่ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ และในปี 2567 ยังคงดำเนินการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายเปิดสาขาเพิ่มเป็น 20 สาขา เพื่อขยายฐานลูกค้าไปตามโซนใหม่ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสำหรับจุดเด่นของร้าน "Kagonoya" คือ ความเป็นโอซากาแท้ๆ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายมากกว่าในฝั่งโตเกียว เพราะโอซากาเป็นเมืองหลวงมาอย่างยาวนาน จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่า จึงมีความวาไรตี้ของอาหารที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหลายส่วนนำเข้าจากต่างประเทศ ที่คัดสรรมาแล้วว่าเนื้อแบบไหนเหมาะกับการกินคู่ชาบูมากที่สุด และยังมีของทอด ของกินเล่นกว่า 60 รายการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารท้องถิ่นของโอซากา และกินได้ไม่อั้น ราคาเริ่มต้นเมนู All You Can Eat ที่ราคา 549++ บาททั้งนี้ ปัจจุบัน W ดำเนินธุรกิจด้าน Food and Beverage โดยมีหลากหลายแบรนด์ในเครือนอกจาก Kagonoya แล้วยังมี Le Beouf : Steakhouse สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีจุดเด่นเป็น Signature ซอส Café De Paris ที่จำหน่ายที่แรกในไทย BAKE WORKS : ร้านที่รวมแบรนด์ขนมดังส่งตรงจากญี่ปุ่น Bake cheese tart ชีสทาร์ตจากฮอกไกโด Rapl พายแอปเปิ้ลจากอาโอโมริและครีมคัสตาร์ดนอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีแผนขยายสาขาร้านอาหาร และแบรนด์น้องใหม่เครืออย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวเข้าสู่ผู้นำของตลาด Food and Beverage ต่อไป