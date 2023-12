PEACE คว้า 2 รางวัล

‘ พีซแอนด์ลีฟวิ่ง’ ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ คว้า 2 รางวัล จากเวที 18th PropertyGuru Thailand Property Awards 2023 จากโครงการ CHEREA VICINITY ราชพฤกษ์ – เจษฎาบดินทร์ พร้อมส่งมอบที่อยู่อาศัยระดับพรีเมียม ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีในระยะยาว

นายโดม ศิริโสภณา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย (CMO) บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PEACE ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบเปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลสุดยอดอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย 18th PropertyGuru Thailand Property Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดย พร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป บริษัทเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Mitsubishi Elevator Thailand) และ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (JLL) โดยในเวทีระดับ Gold Standard นี้ PEACE ได้รับรางวัล WINNER ถึง 2 รางวัล ได้แก่ Best Housing Development (Greater Bangkok) และ Best Housing Landscape Design (Bangkok) จากโครงการ CHEREA VICINITY ราชพฤกษ์ – เจษฎาบดินทร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรชั้นนำ ทั้งการออกแบบและฟังก์ชันบ้านและพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงแบรนด์ ‘CHEREA VICINITY’ เป็นแบรนด์หมู่บ้านแบรนด์ล่าสุดจาก PEACE โดยมาจากความตั้งใจพัฒนาโครงการให้เป็น Premium Brand ที่มีความพิเศษ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่เชื่อมต่อเมืองได้สะดวกอย่างมาก และยังให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสบรรยากาศของการพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ผ่านคอนเซ็ปต์ “Inclusive Society Connecting All Livings” เชื่อมสุขโอบรับทุกการใช้ชีวิต ด้วยการส่งมอบโครงการที่ครบครันให้กับผู้อยู่อาศัย คือ 1) Inclusive Accessible มีส่วนกลางที่เข้าถึงง่ายรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เช่น Inclusive Panoramic Clubhouse ขนาดใหญ่, Infinity Pool ระบบเกลือ, วิวสวน, Playground, CHEREA Connecting Park, Jogging Track, Co-Working Space, Panoramic Gym, ห้องโยคะ, Kids Room และ 2) Bridging Greenery ให้ผู้อยู่อาศัยมี Healthy Mind & Body สุขภาพกายและใจที่ดี จึงได้มีการจัดสรรพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมเชื่อมโยงทั้งโครงการบริษัทฯ เปิดโครงการแรก CHEREA VICINITY ราชพฤกษ์ – เจษฎาบดินทร์ บนที่ดินผืนใหญ่กว่า 40 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างใจกลางเมืองนนทบุรีกับถนนราชพฤกษ์ นับเป็นการเชื่อมต่อของสุดยอดทำเลทองทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับแบรนด์ซึ่งมีที่มาจาก CHER (ต้นไม้) + AREA (พื้นที่) + VICINITY (อาณาบริเวณรอบศูนย์กลาง) ปัจจุบันมียอดขายกว่า 10% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในโครงการ 298 หลัง และเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อยู่อาศัยแล้วบางส่วน หลังจากที่เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2566“เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญทุกรายละเอียดของการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพและพัฒนางานบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องการอยู่อาศัยให้กับลูกค้าในระยะยาว นอกจากที่ CHEREA VICINITY ได้รับรางวัลจากงาน 18thPropertyGuru Thailand Property Awards 2023 ในครั้งนี้แล้ว เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา PEACE ยังได้รับรางวัล Best Developer / Mid-range Housing Design Bangkok และรางวัล Best Residential Lifestyle Design Bangkok จากเวที Dot Property Thailand Awards 2023 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และเป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ความสามารถและความตั้งใจในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบอย่างแท้จริง” นายโดม กล่าว