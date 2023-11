คุ้มเกินต้าน ... เป็นลูกค้าทรู-ดีแทคใช้ชีวิตปังๆ แบบตังค์ในกระเป๋าอยู่ครบ

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะของกิน หรือของใช้ก็เริ่มปรับราคาขึ้นแบบรัวๆ ค่าครองชีพพุ่งทะยาน ทำให้เราต้องระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น ซึ่งถ้าหากอยากประหยัด อาจต้องลดการกินมื้อพิเศษตามห้างดัง หรืออาจเพลาการจัดปาร์ตี้ลง ปรับพฤติกรรมการใช้เงินแบบเคยชินออกไป ลดคุณภาพการใช้ชีวิตลงมาเพื่อให้ได้ราคาสินค้าถูกลง ให้อยู่รอดในทุกสถานการณ์ แต่ถ้าหากเป็นก็ใช้ชีวิตได้ง่ายๆ ยิ่งขึ้นผ่านโปรแกรมสิทธิพิเศษที่ครบครันหลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์หนึ่งในโปรแกรมบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าโดยยึดหลักการที่ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ที่เรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม และครอบคลุมการใช้ชีวิตมากสุด คงหนีไม่พ้นค่ายทรู-ดีแทค ที่มีให้ทั้งสิทธิประโยชน์ หรือแลกผ่านที่สามารถกดแลกได้ทันทีผ่านหรือครอบคลุมทุกมุมการใช้ชีวิต ทั้งกิน ดื่ม ชอป ชิล สร้างสรรค์วันธรรมดาๆ ให้เป็นวันที่พิเศษยิ่งขึ้นเป็นลูกค้าทรู-ดีแทค ก็ใช้ชีวิตสุขๆ สุดพิเศษยิ่งขึ้น ได้ทุกช่วงเวลา ทั้งเช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ เพียงแค่โหลดแอป แล้วลองเลือกแลกสิทธิครบครันหลากหลาย ตามไลฟ์ไตล์ของแต่ละคน เรียกได้ว่าหลังจากการรวมกันของทรู ดีแทค ลูกค้าได้เอ็นจอยกับชีวิตชิคๆ คูลๆ แบบคูณสองได้เลย เพราะลูกค้าดีแทคก็ได้สิทธิพิเศษเพิ่มแบบทรู ลูกค้าทรูก็ได้สิทธิพิเศษเพิ่มจากดีแทค แบบ Better Together ซึ่งวิธีรับสิทธิก็ไม่ยาก หากใครหาไม่เจอลองพิมพ์ในช่องแล้วใส่ Keywords ตามได้เลย วันนี้ เรามาลองรีวิวชีวิต 1 วันแบบลูกค้าทรู ดีแทค ที่ได้รับสิทธิพิเศษแบบฟรี ฟรีกันเริ่มต้นชีวิตเติมแรง เติมพลัง อิ่มไปกับทั้งร้านอาหารเจ้าดังทั่วไทย ทั้งสะอาด และถูกหลักอนามัยอิ่มทั้งอาหาร อิ่มทั้งน้ำสบายใจไป 1 มื้อ• ใช้ 199 ทรูพอยท์ กดแลกรับคูปองอาหารได้ฟรี 50 บาท ได้ที่ศูนย์อาหารเครือซีพีเอ็น• ใช้ 19 ทรูพอยท์ ก็สามารถแลกน้ำดื่มฟรีได้อีก 1 ขวดศูนย์อาหารเครือซีพีเอ็น• ใช้แค่ 59 ทรูพอยท์ หรือ 299 ดีแทคคอยน์ รับน้ำอัดลม หรือน้ำสมุนไพร ฟรี! ได้ที่หรือจะเลือกแลกรับเป็นส่วนลดแทนเงินสดมูลค่าสูงสุด 100 บาท ก็ใช้ทรูพอยท์เริ่มต้นเพียง 39 ทรูพอยท์ หรือ 399 ดีแทคคอยน์ ได้ที่เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ ไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ ในไอคอนสยาม โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เป็นต้นเพลิดเพลินหาที่นั่งทำงานชิลชิล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ให้ได้สร้างสรรค์ไอเดียบรรเจิดในบรรยากาศที่เงียบสงบ ไม่ว่าจะมานั่งทำงาน อ่านหนังสือ ประชุมงาน• ลูกค้าทรู และดีแทคเข้าใช้ Co-Working Space ฟรี 1-Day Pass ที่และ• หรือหากต้องการหาที่ทำงานประจำก็สามารถใช้ 299 ทรูพอยท์ หรือ 1,499 ดีแทคคอยน์ แลกเข้าใช้ Co-Working Space ฟรี 3-Day Pass ที่• พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูแบล็ค และดีแทค PLATINUM BLUE MEMEBER ก็เข้ารับบริการFirst-class Co Working Space ฟรี! พร้อมกดรับ Welcome Set เครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ และของว่างรองท้องได้สบายๆ• ใช้ 3 ทรูพอยท์ แลกเน็ตไม่อั้น 6 Mbps นาน 1 วันหลบร้อน หาขนมหวานทานเล่นให้เย็นชื่นใจ หรือจะเป็นป็อปคอร์นแก้เหงาปากระหว่างดูหนังก็ยังได้• ใช้ 49 ทรูพอยท์ หรือ 240 ดีแทคคอยน์ รับฟรีไอศกรีมโคน• ใช้ 49 ทรูพอยท์ หรือ 240 ดีแทคคอยน์ รับฟรีไอศกรีมโคน• ใช้ 329 ทรูพอยท์รับฟรี ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ ที่พาน้องรถยนต์ที่รักไปอาบน้ำทำความสะอาดได้ฟรีๆ กับบริการล้างรถพร้อมที่จอด• ลูกค้าทรูแบล็ค และดีแทค PLATINUM BLUE MEMEBERรับบริการจากร้านดัง เช่น Pro Clean และ Auto Spa, SimplyShines เริ่ม 1 ธ.ค.นี้ ลูกค้าทรูเพียงโทรสำรองสิทธิที่ 1236 หรือ *1806 สำหรับลูกค้าดีแทคปิดท้ายวันจัดเต็มความบันเทิงระดับพรีเมียมจากเช่น หนังดัง กีฬา คอนเทนต์คุณภาพจากทั่วเอเชีย ทั้งซีรีส์ วาไรตี้ และอนิเมะ จุใจกับฟุตบอล EPL 2023/24 เสิร์ฟตรงถึงหน้าจอ ผ่านและ• ใช้ทรูพอยท์เริ่มต้นเพียง 119 คะแนน ก็เช่าอย่าง Warner Brothers, Paramount Pictures, Sony Pictures, NBC Universal, Century Fox, สหมงคลฟิลม์ และอื่นๆ อีกมากมายมาดูแก้เหงาได้ฟรีๆ• ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกแพกเกจนาน 30 วัน• ใช้ 599 ทรูพอยท์ แลกแพกเกจ2023/24 บนทรูไอดี แบบรายวัน• ใช้ 729 ทรูพอยท์ แลกแพกเกจ2023/24 บนทรูไอดี แบบรายสัปดาห์ นาน 7 วัน• ใช้ 1,429 ทรูพอยท์ รับชม แพกเกจ2023/24 บนทรูไอดี แบบรายเดือน นาน 30 วันติดตามแคมเปญ และกิจกรรมดีๆ พร้อมรับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ช่วยให้ชีวิตของเราได้อีกมากมาย พร้อมตอบทุกความต้องการ สร้างความสุข และการใช้ชีวิตการที่ดียิ่งขึ้น ได้ที่แอปพลิเคชันทรูไอดี และ ดีแทคแอป โหลดเลย!