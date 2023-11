“อินเด็กซ์ฯ”ทุ่ม50ลบ.ปรับโฉม'สาขาพัทยา'ครั้งใหญ่ ขานรับEEC-อสังหาฯ-ท่องเที่ยวบูม ดันยอดขายโตเพิ่ม15%

บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM ทุ่มงบกว่า 50 ล้านบาท เดินหน้ารีโนเวท “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา” ครั้งใหญ่รับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หนุนภาคอสังหาฯ บูมและการท่องเที่ยวคึกคัก ดีมานด์ตกแต่งบ้านพุ่ง ปั้นสู่ "The Biggest furniture store in pattaya"...ครบ จบที่เดียว ขยายพื้นที่ด้านดีไซน์ “Design Studio” บริการระดับพรีเมี่ยมให้คำแนะนำและออกแบบห้องเสมือนจริงแบบจบครบลูป ตอกย้ำผู้นำอาณาจักรสินค้าไลฟ์สไตล์เรื่องบ้านที่ใหญ่และครบครันที่สุดแห่งภูมิภาคตะวันออก ผลักดันยอดขายแต่ละเดือนเติบโต 15%

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM เปิดเผยว่า ได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อน อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เพื่อมุ่งสู่ Lifestyle Mall ตอบโจทย์ความต้องการด้านสินค้า บริการ ควบคู่ การมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งทุกมิติ ซึ่งการรีโนเวทสาขาและปรับโฉมสโตร์ใหม่เพื่อสร้าง EXPERIENCE ให้ทุกการช้อปของลูกค้า เพื่อมุ่งโฟกัส Tourist stores เนื่องจากกำลังซื้อมีศักยภาพที่จะเติบโตปรับโฉมอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทใจกลางเมืองพัทยา ภายใต้แนวคิด "The New Experience in Pattaya" สู่การเป็น...ครบ จบที่เดียว มอบความครบครันทุกไลฟ์สไตล์โซลูชั่นเพื่อการอยู่อาศัย โดยขยายกลุ่มสินค้าพร้อมเพิ่มโซนใหม่ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นที่สุดของเฟอร์นิเจอร์อันดับ 1 แห่งภูมิภาคตะวันออก จุดหมายใหม่ของคนรักบ้านและกลุ่มธุรกิจที่ชื่นชอบการตกแต่ง รับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา เป็นสาขาที่มีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกชาติที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูล : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่าปี 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังพัทยาจำนวน 2.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีราว 1.5 ล้านคน โดยมีปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการเปิดประเทศ อีกทั้งภาครัฐฯ มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งการพัฒนาโครงการ EEC โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อสามสนามบิน และมอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด ส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ เป็นผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2566 คอนโดมิเนียมมีผู้ซื้อมากที่สุด คิดเป็น 55% ของยอดขายทั้งหมด รองลงมาคือโครงการบ้านจัดสรร มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 20% วิลล่าและทาวน์เฮาส์ มีส่วนแบ่งทางตลาด 15% และ 10% ตามลำดับอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยาโฉมใหม่ มอบประสบการณ์ช้อปใหม่สุดพิเศษ…ดังนี้ 1.IDEA INSPIRE ดีไซน์คอนเซ็ปต์สโตร์ในสไตล์ Modernism & Cozy เพิ่มอินสไปร์ทุกการช้อปด้วยการจัดวางเฟอร์นิเจอร์และดิสเพลย์หลากสไตล์อย่างลงตัว และแยกกลุ่มสินค้าในแต่ละโซน&ฟังก์ชัน2.EXPERIENCE TOUCH เปิดเอ็กซ์คลูซีฟโซนดับเบิ้ลความเป็นที่สุดของสินค้าไลฟ์สไตล์แห่งภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ โซน Sofa เลือกได้หลายดีไซน์ สี วัสดุ และฟังก์ชันให้ตอบโจทย์ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์, โซน Mattress รวมที่นอนนับ 10 แบรนด์ดังและชุดเครื่องนอนพรีเมี่ยม3.INDEX EXCLUSIVITY เปิดประสบการณ์เหนือระดับกับโซน “Design Studio” ดีไซน์ให้เป็นแกลอรี่ Designer บริการให้คำแนะนำ และออกแบบห้องเสมือนจริงด้วยโปรแกรมทันสมัย4.MADE YOUR HOME PERFECT “Everything you need customize your home” สร้างแรงบันดาลใจให้บ้านในฝันเป็นจริงด้วย “Personalized Furniture” ในกลุ่มสินค้า Ital Smart – Italiving, The Sofa Studio - The Bed Studio (ตู้เสื้อผ้า, เตียงนอน, ชุดโฮมเอ็นเตอร์ฯ, โซฟา) ที่สามารถเลือกดีไซน์ตามต้องการ 5. ONE MEMBER MORE PRIVILEGES พบกับโปรฯ ฉลองเปิดโฉมใหม่สาขาพัทยา…สมาชิกใหม่ Joy Card รับส่วนลด!! 300บาท หรือช้อปรับคะแนนสูงสุด 3 เท่า พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 66–3 ม.ค. 67 เฉพาะที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา เท่านั้นนางสาวกฤษชนก กล่าวว่า โฉมใหม่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา ได้เสริมทัพด้วยการเพิ่มพื้นที่ 100% สำหรับสินค้ากลุ่ม Personalized Furniture ให้ตอบโจทย์การเลือกดีไซน์ได้ด้วยตัวเอง และขยายพื้นที่โซน Kitchen เพิ่มอีก 50% ด้วยชุดครัวตัวอย่างและวัสดุต่างๆ เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น พร้อมเพิ่มโซน Design Studio ส่งมอบบริการด้านดีไซน์ระดับพรีเมี่ยม นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้าของใช้ ของแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ BANANA ให้ช้อปครบ จบที่เดียว และต้อนรับ High-season ด้วยเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกับ “Gift of Happiness” ด้วยMagic X’mas Tree & Ornament“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา ถือเป็นสาขาที่มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายทั้งคนในพื้นที่ ผู้ประกอบการอสังหาฯ-,ภาคการท่องเที่ยว และยังรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลายประเทศ ทั้งชาวยุโรป รัสเซีย จีน เวียดนาม อินเดีย ฯลฯ ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวที่หลากหลายในเมืองพัทยาและละแวกใกล้เคียงซึ่งการให้สิทธิ์นักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้าประเทศสะดวกขึ้น หลังรัฐบาลขยายระยะเวลาพำนักในไทยจาก 30 วัน เป็น 90 วัน (1พ.ย.66 – 30 เม.ย.67) จากเดิมให้วีซ่าฟรีอยู่แล้ว ก็เป็นปัจจัยเอื้อให้ดีมานด์นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นการปรับโฉมใหม่ของสาขาพัทยา จะสามารถผลักดันยอดขายแต่ละเดือนเติบโต ราว 15% หลังจากการปรับโฉมสโตร์”.