FSMART ดันธุรกิจ New S-Curve เร่งขยาย GINKA ลงสนามเติมรายได้

ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส เดินหน้าเต็มกำลังผลักดันธุรกิจ New S-Curve ส่งเสริมรายได้ระยะยาว เร่งขยาย GINKA ให้บรรลุแผน 5,000 จุดบริการใน 1 ปี เชื่อเป็นโอกาสสร้างธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้พื้นที่จอดรถ พร้อมส่งท้ายปีด้วยไม้เด็ด “เต่าบินคาเฟ่” ต้นแบบคาเฟ่อัตโนมัติแบบบริการตัวเอง รูปแบบป็อปอัปสโตร์ เอาใจเหล่าสาวกน้ำชง ที่ FSMART รับดูแล ประเดิมเสิร์ฟแห่งแรก เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ธันวาคมนี้

นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) FSMART ผู้นำเครือข่ายอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “บุญเติม” และผู้ให้บริการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการธุรกิจอนาคต New S-Curve และการเติบโตในระยะยาว ทั้งธุรกิจเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า “GINKA” ที่ยังดำเนินการขยายการติดตั้งในรูปแบบ AC Type กำลังไฟ 7.2 กิโลวัตต์ และ 22 กิโลวัตต์ แบบ 2 หัวชาร์จ type 2 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการติดตั้งไปแล้วมากกว่า 30 จุดทั่วประเทศ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นตามลำดับ และคาดว่าสามารถติดตั้งได้ 100 จุดภายในสิ้นปีนี้ และต่อเนื่องไปถึงปีหน้าที่จะเพิ่มการขยายเครื่องชาร์จระบบ DC Type กำลังไฟ 120kW เข้ามา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายติดตั้งให้ได้ 5,000 จุดภายใน 1 ปีโดยเครื่องชาร์จรถยนต์ GINKA เหมาะกับการใช้งานในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถสาธารณะ ลานจอดรถรายชั่วโมง อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า โรงแรม ตลอดจนร้านอาหารและคาเฟ่ที่มีผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้เจ้าของพื้นที่ และช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการในพื้นที่เป็นอย่างดี และมั่นใจได้เมื่อติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA” แล้วจะได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวมถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเหมาะสมและถูกต้องกรณีเครื่องชาร์จเกิดปัญหา ด้วยระบบ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขการเป็นตัวแทนได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร.0-2812-3555 หรือไลน์ไอดี @ginka และ www.ginkachargepoint.com/contactสำหรับอีกหนึ่งธุรกิจ New S-Curve อย่างตู้จำหน่ายเครื่องดื่มชงสดอัตโนมัติ "เต่าบิน" ภายใต้การบริหารของบริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ที่บริษัทยังถือหุ้นเพื่อรับผลกำไรอยู่ 26.71% ยังคงมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ทั้งในด้านของจำนวนตู้ จำนวนแก้ว รวมถึงยอดขาย ทั้งนี้ ล่าสุด “เต่าบิน” ได้ขยายไลน์ธุรกิจจากเครื่องดื่มชงสดในตู้อัตโนมัติ สู่การจำหน่ายเครื่องดื่มในรูปแบบป็อปอัปสโตร์ “เต่าบินคาเฟ่” (TAO BIN CAFE) คาเฟ่อัตโนมัติบริการด้วยตนเอง ที่ยังคงวัตถุดิบที่มีคุณภาพในทุกแก้วในราคาที่จับต้องได้ พร้อมเพิ่มเมนูไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟที่สามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้ตามที่ชอบอีกด้วย ซึ่งในส่วนของ “คาเฟ่เต่าบิน” ทาง FSMART จะเป็นผู้บริหารจัดการ โดยประเดิมสาขาต้นแบบสาขาแรกในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชั้น G ที่จะเปิดบริการได้ในเดือนธันวาคมนี้ ก่อนขยายสาขา “เต่าบินคาเฟ่” ให้มากขึ้นในปีต่อๆ ไป ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะเปิด “เต่าบินคาเฟ่” แบบ Stand Alone ที่มีการบริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงพื้นที่บริการลูกค้า โดยมีสถานีบริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV Station) GINKA อยู่ด้านนนอก ถือเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการหารายได้ให้บริษัทเพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว“ธุรกิจ New S-Curve จะเป็นแรงผลักดัน และส่งเสริมรายได้ที่ดีให้บริษัทในระยะยาว ทั้งธุรกิจเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า GINKA ที่มีอัตราความต้องการใช้มากขึ้นตามรถยนต์ EV ที่มียอดการใช้งานเพิ่มต่อเนื่อง เราจึงจำเป็นต้องเร่งขยายการติดตั้งให้ครอบคลุม ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นโอกาสดีที่สร้างธุรกิจให้คนที่สนใจ และเพิ่มมูลค่าให้พื้นที่ต่างๆ ได้มากขึ้น ด้วยจุดเด่นของ GINKA ที่ใช้งานง่าย สะดวก สะอาด ปลอดภัย จะช่วยดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการชาร์จรถยนต์ในพื้นที่ เช่นเดียวกับอีกหนึ่งไฮไลต์ส่งท้ายปีกับ เต่าบินคาเฟ่ คาเฟ่อัตโนมัติยุคใหม่ เน้นบริการตัวเอง และถือเป็นการบริหารจัดการร้านคาเฟ่ที่แก้ไขปัญหาคาเฟ่ปัจจุบัน (pain point) ทั้งเรื่องเมนูที่หลากหลาย แต่สามารถควบคุมรสชาติได้ทุกแก้ว ตลอดจนการบริหารจัดการบุคคล ค่าใช้จ่าย และจัดการทางการเงินได้อย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้น” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว