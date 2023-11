ทีทีบีโชว์ยอดรวบหนี้ บ้านแลกเงิน 9 เดือนปล่อยกู้ 2.3 พันล้านบาท ชูจุดขายดอกเบี้ยต่ำ-ผ่อนนาน

กล่าวว่า หลังจากคนไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนมาถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2565 เป็นต้นมา เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก และภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่ออุปโภคบริโภคที่ค่อนข้างสูง ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้คนไทย ทีทีบี ได้นำเสนอ “บริการรวบหนี้เป็นก้อนเดียว” (ttb debt consolidation) เป็นทางออกให้คนมีบ้านที่ต้องการลดภาระดอกเบี้ยและเสริมสภาพคล่องทางการเงินไปพร้อมกัน ทั้งช่วยลดค่างวดต่อเดือนให้ต่ำลงสอดคล้องกับความสามารถผ่อนชำระของลูกค้า เพียงนำบ้านหรือคอนโดฯ มาเป็นหลักประกันกับ “สินเชื่อบ้านแลกเงินเคลียร์หนี้” ก็จะได้รับเงินก้อนไปจัดการกับภาระหนี้ต่างๆ ให้เหลือภาระผ่อนกับทีทีบี เพียงที่เดียว ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าเดิม โดยพบว่าลูกค้าให้ความสนใจบริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ ธนาคารตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อดังกล่าวประมาณ 2,000 ล้านบาท แต่ในระยะเวลาเพียง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.2566) ทีทีบีสามารถช่วยลูกค้ารวบหนี้ไปได้แล้วกว่า 2,300 ล้านบาท หรือเท่ากับช่วยลูกค้าประหยัดภาระดอกเบี้ยลงไปได้กว่า 300 ล้านบาท“ธนาคารยังคงผลักดันให้บริการรวบหนี้เป็นก้อนเดียวกับทีทีบี เป็นจุดขายหลักสำหรับการเติบโตของสินเชื่อบ้านแลกเงิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและยังกู้ได้ยาว จึงทำให้ภาระต่อเดือนไม่สูงมากนัก หากในอนาคตมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถจ่ายค่างวดเพิ่มขึ้นได้ตามต้องการ ขณะเดียวกัน คนที่ยังผ่อนบ้านหรือคอนโดฯ อยู่ ก็เลือกรีไฟแนนซ์บ้านมาอยู่กับทีทีบี พร้อมขอวงเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปเคลียร์ภาระเหล่านั้นได้เช่นกัน ซึ่งตลอดปีนี้เราพยายามสื่อสารและแนะนำแนวทางรวบหนี้ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็คัดกรองลูกค้าที่เข้ามาสมัครสินเชื่ออย่างรัดกุมและคอยติดตามคุณภาพของลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถเดินหน้าไปสู่เป้าหมายผู้ให้บริการสินเชื่อ Healthy Borrowing ที่ช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในอนาคต” นายจเร กล่าวล่าสุด สินเชื่อบ้านแลกเงินเคลียร์หนี้ ทีทีบี ยังได้รับรางวัลระดับโลกสาขา “ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านแห่งปี” (Mortgage Product of the Year) จากงาน Global Retail Banking Innovation Awards 2023 จัดโดย The Digital Banker อันเป็นผลมาจากความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง จนนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์และช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบริการรวบหนี้เป็นก้อนเดียวกับ ทีทีบี ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงินเคลียร์หนี้ มีจุดเด่นที่ขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ โดยธนาคารจะไม่คิดภาระหนี้ที่ต้องการรวบ ลูกค้าจึงสมัครใช้บริการได้อย่างสบายใจแม้มีภาระหนี้ค่อนข้างสูง และเมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ธนาคารจะตีเช็คตรงเพื่อให้ลูกค้านำไปปิดหนี้ที่ต้นทาง จึงมั่นใจว่าลูกค้าจะเคลียร์หนี้ได้จริง เมื่อรวบหนี้แล้วลูกค้าจะเหลือภาระผ่อนที่เดียวกับทีทีบี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง จาก 16-25% ต่อปี ลงมาเหลือเพียง 6-8% ต่อปี ค่างวดลดลง เริ่มต้นผ่อนเพียงเดือนละ 7,400 บาท สำหรับวงเงินสินเชื่อ 1 ล้านบาท จึงช่วยลดภาระหนักให้เป็นเบา มีเงินเหลือไว้สำหรับเรื่องจำเป็นอื่นๆ ในชีวิตได้มากขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถรวบหนี้ได้สูงสุดถึง 4 รายการ และการรวบหนี้ยังไม่มีผลทางลบต่อประวัติเครดิตและคะแนนเครดิตอีกด้วย