กัญชงไทยบริบทใหม่ “พืชเศรษฐกิจแห่งความยั่งยืน” รับเทรนด์โลก คาดเงินสะพัด 8 พันล้าน

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) ผนึกกำลัง บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) เปิดงาน ‘Asia International Hemp Expo and Forum 2023’ อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานพร้อมจัดแสดงสินค้า-นวัตกรรม เปิดเวทีสัมมนาและเจรจาธุรกิจกัญชงระดับนานาชาติเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมกัญชงของเอเชีย ผลักดันให้อุตสาหกรรมกัญชงไทยเติบโตด้วยแนวคิด ‘Growing Hemp Industries Together’ สู่พืชเศรษฐกิจแห่งความยั่งยืนสอดคล้องบริบทโลก โดยเชื่อมั่นว่างานนี้จะสร้างมูลค่าเงินภายในงานสูงถึง 8,000 ล้านบาท ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากถึง 10,000 คน ตลอดการจัดงาน 4 วันเต็ม

เปิดเผยว่า ในนามสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ในปี 2566 สมาคมฯได้เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมในหลายมิติทั้งทางด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ ด้านการตลาดที่สร้างความตื่นตัวทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสินค้าและบริการในกลุ่มสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมขยายตัวเพิ่มขึ้น คาดว่ามีมูลค่าสูงถึง 16 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2040 โดยพืชกัญชงในอุตสาหกรรมสีเขียว อาทิ วัตถุดิบเส้นใยหรือไฟเบอร์ ถูกนำมาพัฒนาในลักษณะของวัสดุทดแทน ช่วยลดเรื่องการใช้พลังงาน เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ของการสร้างวัสดุน้ำหนักเบาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันมีความเหนียว ทนทาน สามารถต่อยอดเป็นวัสดุคอมโพสิทจากธรรมชาติ Natural-Fibre Composites (NFC) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ได้ ทำให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนตามเทรนด์เศรษฐกิจโลก จากนโยบายร่วมของระดับสากลที่เน้นเรื่อง sustainable development goals หรือการมุ่งสู่ความยั่งยืนทางทรัพยากรและธุรกิจขณะที่ด้านสุขภาพมีการเติบโตในอัตราเร่งอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะ 5 ปีถัดไปนับจากนี้ โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจ Healthcare ที่ขยายตัวสอดรับการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือกลุ่มที่มีอาการป่วยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อาทิ การนอน ปวดเมื่อย เครียด วิตกกังวล เป็นต้น โดยกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบผู้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับกว่า 21 ล้านคน และทั่วโลกมากถึง 2,000 ล้านคน มูลค่าตลาดกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพการนอนทั่วโลกในปี 2567 คาดว่ามีแนวโน้มเติบโตถึง 585,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสารสำคัญ CBD และ THC มีคุณสมบัติในการนำมาใช้ได้ตรงและเห็นผล จึงเกิดการพัฒนาในการนำมาใช้รักษาและใช้ในรูปแบบอาหารเสริมมากขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมสุขภาพ ทำให้ประเมินได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตและเป็นโอกาสอย่างยิ่งของประเทศไทยคุณพรชัย กล่าวเปิดเผยว่า Asia International Hemp Expo and Forum 2023 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Growing Hemp Industries Together’ เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมกัญชงไทยเติบโตด้วยมาตรฐานไปพร้อมกันกับเวทีโลก ในภาคอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ โดยเพิ่มพื้นที่การจัดงานมากกว่า 30% จากปีก่อน รองรับการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านกัญชงในระดับอุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำใน 14 กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ใน Application ด้านต่างๆ ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมพัฒนาสู่การทำการตลาด รวมถึงความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตของภูมิภาคสำหรับไฮไลท์ในงาน ได้จัดให้มีส่วนการแสดงพิเศษ ‘Hemp for Living’ ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบกัญชง เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยงานดีไซน์จากนักออกแบบระดับชาติ, การเปิดเวทีจับคู่พันธมิตรการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ, การจัดสัมมนาระดับชาติที่รวบรวมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงกัญชงกว่า 40 ท่านจาก 15 ประเทศ ร่วมวงเสวนาในหัวข้อที่สำคัญภายใต้แนวคิด Hemp For Change บริบทของกัญชงในการปรับและเปลี่ยน เพื่อโอกาสและนวัตกรรม สำหรับชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า พร้อมด้วยการส่งเสริมรูปแบบเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCGทั้งนี้การจัดงาน Asia International Hemp Expo & Forum 2023 จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะเป็นการจัดงานที่ครบครันที่สุดของอุตสาหกรรมกัญชงในภูมิภาคเอเชีย และด้วยงานนี้เป็นงานที่บรรจุในปฏิทินงานแสดงสินค้าของโลก ที่นักอุตสาหกรรมวางแผนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมและเจรจาหาวัตถุดิบ และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยคาดว่าจะมีผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมชมงานทั่วโลกกว่า 80 ชาติทั่วโลก หรือประมาณ 10,000 คน และสร้างมูลค่าเงินภายในงานสูงถึง 8,000 ล้านบาท