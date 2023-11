III กำไร 9 เดือนแตะ 462 ล้าน มั่นใจปีนี้ตามเป้า 25%

ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ โชว์ผลประกอบการแข็งแกร่งต่อเนื่องรวม 9 เดือนแรกของปีนี้กำไรสุทธิ 462 ล้านบาท โตกว่า 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว 25.4% ล่าสุดกำไรสุทธิไตรมาส 3 แตะ 160.3 ล้านบาท เผยไตรมาสสุดท้ายเตรียมเดินหน้าขยายการลงทุน มั่นใจกำไรปี 2566 โตเกิน 25%





นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)หรือ III เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 3/2566 ของบริษัทมีกำไรสุทธิ 160.3 ล้านบาท ซึ่งรวม 9 เดือนแรกของปีนี้บริษัททำกำไรสุทธิได้ 462 ล้านบาท เติบโตกว่า 9 เดือนแรกของปีที่แล้วราว 25.4% ซึ่งสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ยังคงชะลอตัวทั่วโลก รวมถึงค่าระวางที่ตกต่ำ“ผลกำไรของบริษัทยังคงเติบโตท่ามกลางปัจจัยผันผวนและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตลอด 11 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จตามกลยุทธ์ Logistics and Beyond ที่เราวางเอาไว้ นั่นคือการมุ่งเน้นขยายบริการและลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด มีความหลากหลายและครอบคลุมทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการขยายโอกาส ต่อยอดธุรกิจเดิม สร้างพลังของการ Synergy กับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทำให้เราสามารถกระจายความเสี่ยงโดยไม่ได้พึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นหลัก รวมถึงลดการพึ่งพิงจากค่าระวาง ซึ่งในไตรมาส 3/2566 แม้ค่าระวางทั้งทางเรือและอากาศยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องจากช่วงก่อนหน้า แต่บริษัทมีการทำกำไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตอกย้ำแนวทางการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน” นายทิพย์ กล่าวสำหรับการคาดการณ์ใน 3 เดือนสุดท้ายของปี 2566 นายทิพย์มั่นใจว่าจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีถือเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวและขนส่ง ปริมาณนักท่องเที่ยวและปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคัก ทั้งยังส่งผลให้ค่าระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางอากาศและทางทะเลมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ถือเป็นปัจจัยบวกแก่กลุ่มธุรกิจของบริษัท และจากผลกำไร 9 เดือนแรกของปีที่ทำได้ ทำให้มีความมั่นใจว่ากำไรสุทธิของบริษัทในปี 2566 จะโตกว่าปี 2565 ไม่ต่ำกว่า 25%ล่าสุด บริษัทได้เพิ่มมิติของการให้บริการด้วยการร่วมลงทุนในบริการขนส่งทางอากาศแบบเร่งด่วนที่มีชื่อว่า AZIA 24 โดยมีเครือข่ายในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายในยุโรปและอเมริกา ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ Logistics and Beyond และสำหรับหนึ่งในบริษัทร่วมทุนที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่าง ANI ยังคงมีกำหนดการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในไตรมาสที่ 4/2566 เช่นเดิม ซึ่ง ANI ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการเดินตามแผนเพื่อก้าวสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน