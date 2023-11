ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ WHA Group ที่ A

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากโครงสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัทใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล โซลูชัน

น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุด ทริสเรทติ้ง ได้ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และแข็งแกร่ง ของ 4 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้เครดิตองค์กรที่บริษัทได้รับยังแสดงให้เห็นถึงการมีวินัยทางการเงิน การมีสภาพคล่องที่เพียงพอ ความยืดหยุ่นและการมีประสิทธิภาพในการบริหารทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงจากการดำเนินงาน รวมถึงจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ และความสามารถของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งจากตลาดทุนและสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในบริษัทที่ผ่านมา และตามแผนงานที่ได้วางไว้ในอนาคตอีกด้วยโดยกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์มีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง มุ่งขยายการเติบโตให้ครอบคลุมทำเลยุทธศาสตร์สำคัญในประเทศไทยและเวียดนาม โดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง รวมถึงการสร้างพันธมิตรในระยะยาวเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลและแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนเข้ามาใช้ทั้งระบบ รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Green Logistics พร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันมิตรทางธุรกิจในระยะยาว และสำหรับ Office Solutions บริษัทยังคงเดินหน้าขยายโครงการอาคารสำนักงานบนทำเลที่ดีเยี่ยม และเริ่มขยายสู่โครงการพาณิชยกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติมกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ยังคงตอกย้ำตำแหน่งการเป็นผู้นำด้านนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนที่สำคัญระดับโลกได้หลากหลายและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา บริษัทได้เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินกว่า 250 ไร่ ต่อบริษัทยานยนต์ชั้นนำของจีน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท รวมถึงเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าบนเวทีโลก นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งขยายธุรกิจในเวียดนามให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกันกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ในส่วนของธุรกิจน้ำยังคงเติบโตไปพร้อมกับกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชันให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนหาโอกาสการขยายตลาดสู่ลูกค้าภายนอกนิคมอุตสาหกรรมสำหรับธุรกิจไฟฟ้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และขยายสู่ตลาดใหม่ในประเทศอื่นๆ ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและความยั่งยืนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งการหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจเพื่อสร้าง New S-Curve อาทิ ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (BESS : Battery Energy Storage Systems) ไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) การซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) และเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage : CCUS)ธุรกิจดิจิทัลยังคงเป็นผู้นำในการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลภายในองค์กร โดยช่วยเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงความปลอดภัยด้านดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร และการนำเทคโนโลยีมาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งยังมองหาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน WHAbit โซลูชันสำหรับดิจิทัลเฮลธ์เทค การพัฒนาแดชบอร์ดแสดงผลการทำงานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของแผง รวมไปถึงเครื่องมือวิเคราะห์ ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ที่ใช้ในระบบจัดส่งน้ำ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับ 3 กลุ่มธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทนอกจากนี้ บริษัทได้เตรียมแผนการขายทรัพย์สินของบริษัทเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) ภายในไตรมาส 4/2566 ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้จากทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้สำหรับสิ้นปี 2566 ขณะเดียวกัน เสริมศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น Technology Company อย่างเต็มรูปแบบในปี 2567 และเดินหน้าแคมเปญ WHA: WE SHAPE THE FUTURE เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้องค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในระยะยาว สอดคล้องกับพันธกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป The Ultimate Solution for Sustainable Growth