SO จับมือ EPT ส่ง IT Workforce สู่ตลาดไอทีไทย

สยามราชธานี ผนึก Expert Programing Tutor (EPT) พัฒนาหลักสูตร Full Stack Developer ปั้นโปรแกรมเมอร์และ IT Workforce สู่ตลาดไอทีไทย พร้อมการันตีเรียนจบคอร์สมีงานทำ

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO เผยว่า จากผลวิจัยของ ReadyIDC ผู้ให้บริการด้าน Internet Service Provider (ISP) ชั้นนำ คาดการณ์ว่าตั้งแต่ปี 2023 ประเทศไทยจะขาดแคลนบุคลากรด้านไอทีมากกว่า 2 ล้านตำแหน่ง ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น SO จึงได้ร่วมมือกับ Expert Programing Tutor (EPT) พัฒนาหลักสูตร Full Stack Developer เพื่อให้โอกาสคนที่อยากเปลี่ยนสายงาน และคนที่อยากเพิ่มความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น โดยผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามารถเลือกสายงานได้หลากหลาย เช่น Programmer, Full Stack Developer, Frontend Developer, Backend Developer, Application Developer, Web Developer และ Software Testerด้วยศักยภาพการเอาต์ซอร์สบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการ Synergy ระหว่าง SO กับ EPT ครั้งนี้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านไอทีคุณภาพป้อนพาร์ตเนอร์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำกว่า 400 บริษัท ในหลากหลายธุรกิจทั้งไทยและทั่วโลก เช่น ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทาง SO ร่วมมือกับ WHA ภาคธุรกิจการเงินและประกันภัย ภาคธุรกิจค้าปลีก และภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยี“SO เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรด้านไอทีเข้าสู่ตลาดที่กำลังขาดแคลน รวมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานสู่อาชีพโปรแกรมเมอร์ที่มีรายได้ที่สูงขึ้น โดย SO ซึ่งมีกลุ่มธุรกิจ IT Outsource Operation และมีพาร์ตเนอร์เป็นบริษัทไอทีชั้นนำมากมาย สามารถช่วยหางานให้ผู้ที่เรียนจบในหลักสูตรนี้ได้เข้าถึงนายจ้างที่น่าเชื่อถือ SO ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวนายณัฐพล ทองอู๋ ผู้บริหารสถาบัน Expert Programming Tutor กล่าวว่า “EPT เป็นสถาบันที่สอนด้านการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราให้ความสำคัญกับเนื้อหาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนได้ลงมือทำ จนสามารถทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ได้จริง มีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่บริษัทชั้นนำต้องการ ในภาวะการแข่งขันสูงและเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการจับมือกับ SO ในครั้งนี้ เพื่อการันตีให้ผู้เรียนของเรามั่นใจว่าหลังเรียนจบคอรส์จะมีงานทำอย่างแน่นอน” ผู้ที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตร Full Stack Developer สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ที่ https://goo.su/VSjEKH พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษมากมาย