NCH เร่งเครื่อง Q4 รับดีมานด์บ้านพร้อมอยู่ ดันแคมเปญแรงในงานมหกรรมขายบ้าน

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตอบรับดีมานด์ขนทัพบ้านพร้อมอยู่ เตรียมพบกับบ้านสวย แปลงพิเศษ ระดับราคา 1.83-18 ล้านบาท รับเงื่อนไขแบบจุใจ แคมเปญแรง NC เพิ่มช็อตไฮไลต์ 12 โครงการ รับเงื่อนไขสุดพิเศษ งานมหกรรมบ้านและคอนโด 2-5 พ.ย.นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วางเป้าโกย 250 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ แนวสูง ได้รับ ISO รายแรกของไทย กล่าวถึง ความต้องการบ้านพร้อมอยู่ของลูกค้าไตรมาส 4 ปีนี้ มีความต้องการเลือกซื้อบ้านพร้อมอยู่อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นดีมานด์จริงที่ต้องการบ้านแนวราบ ขณะเดียวกัน มีแรงจูงใจต่อการตัดสินใจ โดยมีปัจจัยหลักเรื่องอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อให้ลูกค้ามีบ้านได้ง่าย ซึ่งได้เตรียมบ้านพร้อมอยู่ และพร้อมมอบเงื่อนไขการซื้อบ้านสิทธิพิเศษสูงสุดส่งท้ายปีมอบโอกาสทองของผู้ที่ต้องการบ้าน ภายใต้แคมเปญใหญ่ NC เพิ่มช็อต เพื่อช่วยเร่งการตัดสินใจในไตรมาส 4 อีกทั้งได้รวบรวมแบบบ้าน 12 โครงการ คัดเลือก แปลงพิเศษเพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 ทุกแบบบ้าน เช่น ทาวน์โฮม บ้านแฝด บ้านเดี่ยว ระดับราคาให้เลือกแบบจุใจ 1.83-18 ล้านบาท พบดีลด่วนดีลเด่นทันใจ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% วงเงินสูงสุด 110%สำหรับแคมเปญ NC เพิ่มช็อต พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย เลือกรับจุใจแบบ ทริปเปิลช็อต พบบ้านเดี่ยว ราคาพิเศษ 4.79 ล้านบาท บ้านแฝด ราคาพิเศษ 3.79 ล้านบาท และทาวน์โฮม ราคาเพียง 1.83 ล้านบาทช็อตที่ 1 ฟรีแอร์* และฟรีค่าธรรมเนียมโอนช็อตที่ 2 จองในงานรับฟรี iPhone 15 Pro Max*รับ iPad Gen 10*และช็อตที่ 3 รับส่วนลดสูงสุด 2,000,000 บาท*รับ Extra Up Size รับเพิ่มสูงสุดถึง 40,000 บาทสำหรับโครงการบ้าน เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ที่เข้าร่วมแคมเปญใหญ่งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 นี้ ครอบคลุมทุกโครงการ และทุกแบบบ้าน เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ทั้ง 12 โครงการคุณภาพ ประกอบด้วยโครงการใหม่ล่าสุด โซนตะวันตก 1.โครงการ เอ็นซี ทิวา ปิ่นเกล้า-สาย 5 บ้านหรูสะท้อนสุนทรียภาพ ด้วยสไตล์ Modern Classic มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่แบบไพรเวท Classic Luxury บ้านเดี่ยวราคา 9-13 ล้านบาท2.โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ธีโอ ชัยพฤกษ์ บ้านเดี่ยวราคาพิเศษ 7.13 ล้านบาท บ้านแฝด ราคาเริ่มต้น 5.2 ล้านบาท3.โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ธีโอ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม Modern Art Deco Style ทาวน์โฮมใหม่พื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร ราคาเริ่ม 2.99 ล้าน บ้านแฝดพื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น 38 ตารางวา ราคาเริ่ม 5.5 ล้านบาท บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 155 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น 50 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 7.59 ล้าน4.โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร์รี่ นีโอลา รังสิตคลอง 2 บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร ขนาด 84 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 7.89 ล้านบาท และบ้านแฝดสไตล์เหมือนบ้านเดี่ยว ขนาดพื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร ขนาดที่ดิน 39 ตารางวา ราคาช่วงแนะนำโครงการ 3.99 ล้านบาท5.บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ นีโอลา วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 7 บ้านแฝด ขนาด 42 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 133.5 ตารางเมตร6.โครงการ NC On Green Palm Park 2 ทาวน์โฮม ราคาเริ่มต้น 2.29 ล้านบาท แบบบ้านทาวน์โฮม ทรงอิสระ ขนาด 27-35 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 125 ตารางเมตร ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 3.29 ล้านบาท และบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว ขนาดพื้นที่ 38-42 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 3.99 ล้านบาท7.โครงการ Nc On Green Charm Classic ให้ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่ บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น 5.59-19 ล้านบาท บนพื้นที่ขนาด ตั้งแต่ 55-100 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 155-400 ตารางเมตร8.บ้านฟ้าปิยรมย์นอร์เดิร์น บ้านเดี่ยวนอร์ดิกสไตล์ ราคาเริ่ม 6.39-12 ล้านบาท ตามด้วยโครงการใหม่9.บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ธาม ลำลูกกา คลอง 7 ให้คุณภาพชีวิตดีๆ พร้อมพื้นที่ใช้สอย ฟังก์ชันลงตัวในราคาที่เอื้อมถึง ทาวน์โฮม ราคาเพียง 1.83 ล้านบาท พิเศษสุดโซนตะวันออก เมืองพัทยา10.โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ลอฟท์ บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว ดีไซน์ลอฟท์ ฟังก์ชันลงตัว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก บนนถนนชัยพรวิถี-พัทยาเหนือ ราคาสุดพิเศษ เริ่ม 3.99 ล้าน และโครงการใหม่ล่าสุดโซนบางนา11.โครงการบ้านฟ้าทาวน์นี่ ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ ไพรเวททาวน์โฮม ราคาเริ่มต้น 2.49 ล้านบาท12.พบโครงการใหม่ บ้านฟ้าแกรนด์ทาวน์นี่ เวสต์เกต บ้านสไตล์มินิมอล พร้อมฟังก์ชันลงตัว บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว 4.5 ล้านบาท ใกล้ Mrt สายสีม่วง"เอ็น.ซี.ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจอยากมีบ้าน ในปี 2566 นี้ รีบตัดสินใจจองบ้านแบรนด์ เอ็น.ซี. ซึ่งเพิ่มทางเลือกที่ดีที่สุด พร้อมร่วมเป็นเจ้าของบ้านทั้ง 12 โครงการ และรับสิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านพิเศษสุด 1.99% ซึ่งถือเป็นแคมเปญใหญ่ของปีนี้ พร้อมตั้งเป้าหมายพิชิตยอดขายบ้านในงาน มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งนี้ด้วยยอดขาย 250 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ต้องการบ้านปีนี้อย่าพลาดโอกาส พบกัน 2-5 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเริ่มต้นครอบครัวใหม่อย่างมีความสุข"