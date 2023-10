คุ้ยปมโยกเงิน CIG-MORE-OTO-EE / สุนันท์ ศรีจันทรา

บริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งให้ชี้แจงข้อมูลในธุรกรรมการเงินและเหตุผลในการทำธุรกรรมประกอบด้วย บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO และบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EEตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ CIG ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เกี่ยวกับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น และการวางเงินประกันความเสียหายเพื่อ Due Diligence รวม 724 ล้านบาท หรือ 84% ของส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับ MORE ถูกสั่งให้ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2566 เกี่ยวกับรายการเงินให้กู้ยืม ระยะสั้นแก่บริษัทร่วม การรับคืนเงินมัดจำค่าสิทธิค้างรับจากบริษัทร่วม เงินลงทุนจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจำค่าซื้อหุ้น และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ รวม 357 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยชี้แจง ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566ส่วน OTO ถูกสั่งให้ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต เกี่ยวกับการที่บริษัทจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินก่อนที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายซื้อที่ดิน 140 ล้านบาทนอกจากนั้น บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 96 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุน ของบริษัทจดทะเบียน 134 ล้านบาทและยังมีรายการเงินให้กู้ยืม 100 ล้านบาทแก่บริษัทจดทะเบียนอีกแห่งหนึ่งที่ บริษัทลงทุนและมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยชี้แจง ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2566EE ถูกสั่งให้ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เกี่ยวกับการบันทึกผลขาดทุนจาก การด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุน รวมทั้งบันทึกค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าในธุรกิจค้าและผลิตกัญชง รวม 94 ล้านบาท ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียวของบริษัทฯ ขณะที่คู่สัญญาไม่ต่อสัญญาการปลูกกัญชงนอกจากนั้น ยังมีผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่เป็นบริษัทจดทะเบียน อีก 66 ล้านบาท รวม 160 ล้านบาท ทำให้งวด 6 เดือน ปี 2566 มีผลขาดทุนสุทธิ 164 ล้านบาท กระทบต่อผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องอย่างมีนัยสำคัญ โดยขอให้ชี้แจงข้อมูล ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566การสั่งให้ 4 บริษัทจดทะเบียนชี้แจงธุรกรรมการเงินที่มีปมน่าสงสัย เป็นผลพวงจากมาตรการกำกับดูแลที่มีความเข้มข้นขึ้น โดยบริษัทจดทะเบียนใดมีพฤติกรรมที่น่าสงสัน และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์จะตรวจสอบ สั่งให้บริษัทจดทะเบียนชี้แจงข้อมูล และส่งสัญญาณเตือนนักลงทุนทันทีในรอบ 12 เดือน CIG เคยถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่ 65 สตางค์ แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมาปิดที่ 18 สตางค์ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยติดค้างอยู่ 3,317 รายหุ้น MORE เคยขึ้นไปสูงสุดที่ 2.98 บาท ล่าสุดปิดที่ 17 สตางค์ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยติดอยู่จำนวน 14,431 รายOTO เคยพุ่งขึ้นสูงสุดที่ 24.40บาท สุดปิดที่ 88 สตางค์ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1,507 รายและ EE เคยขึ้นไปสูงสุดที่ 72 สตางค์ ล่าสุดปิดที่ 31 สตางค์ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยติดค้างอยู่จำนวน 12,378 รายและต้องทนถือหุ้น เพื่อรอคอยอย่างไร้ความหวัง โดยเฉพาะเมื่อตลาดหลักทรัพย์เกาะติด ธุรกรรมการโยกเงินบริษัทฯ จนอาจเกิดความเสียหายตามมาเพราะ “ติดกับ” หุ้นที่มีพฤติกรรมนำพานักลงทุนไปสู่ความล่มจม