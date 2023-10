AWCมั่นใจท่องเที่ยวQ4พีคก่อนโควิด ผนึกททท.-แม่ฟ้าหลวงฯเปิดโครงการเที่ยวยั่งยืนระดับโลก

"แอสเสท เวิรด์ฯ"เชื่อมั่นภาคการท่องเที่ยวไตรมาส 4 ฟื้นตัวชัดเจน ยอดจองห้องพัก และอัตราค่าห้องพักต่อคืน กลับมาพีคก่อนเกิดโควิด-19 หนุนให้ธุรกิจโรงแรมของ AWC รายได้เติบโตมากกว่า 10% แย้มแผนปี 2567 เปิดให้บริการ 4 โรงแรมใหม่ พัทยา กรุงเทพฯ หัวหิน เพิ่มกว่า 1,000 ห้อง พร้อมจับมือกับ ททท. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตฯท่องเที่ยวยั่งยืน เปิดตัวโครงการ AWC Stay to Sustain สนับสนุนประเทศไทยเป็น 'จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก'

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิร์ด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในไตรมาส 4 ของปี 2566 (ตุลาคม-ธันวาคม) ว่า ปรับตัวดีขึ้นมาก เห็นได้จากยอดจองห้องพัก (The Occupancy Rate หรือ OR) และ อัตราค่าห้องพักต่อคืน กลับมาสูงขึ้นก่อนเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากพอร์ตลูกค้าของ AWC เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่ ที่มีคุณภาพ และผลจากการใช้กลยุทธ์เรื่องราคา ซึ่งนักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นถึง 14-49% และการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบิน ก็มีส่วนสำคัญในการเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทย"ปีนี้ เราประเมินว่า รายได้ของ AWC จะเติบโตเกินกว่าร้อยละ 10 จากปี 2565 ที่มีรายได้รวมประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจโรงแรมจะเป็นไฮไลท์หลัก ส่วนกลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน เรากำลังดูถึงความต้องการใหม่ๆ เนื่องจากอัตราการใช้พื้นที่ยังไม่เติบโต ซึ่งต้องรอดูนโยบายจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ที่เกิดในห้างสยามพารากอน ก็คลี่คลายแล้ว นักท่องเที่ยวจีนกลับมาแล้ว แต่เราก็ยังต้องเฝ้าดูสถานการณ์โลกที่ยังคงมีความผันผวน โดยปัจจุบัน ลูกค้าหลักของ AWC จะมาจากสหรัฐฯสัดส่วนร้อยละ 14-15 นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ร้อยละ 11 และจากประเทศอื่นๆร้อยละ 9-10"นางวัลลภา กล่าวสำหรับแผนในปี 2567 นั้น ทาง AWC พยายามเร่งเปิดให้บริการโรงแรม โดยวางเป้าหมายให้ได้ 4 โรงแรม ทั้งในพัทยา 2 โรงแรม , กรุงเทพ 1 โรงแรม และที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์อีก 1 โรงแรม รวมจำนวน 1,000 ห้องพักนางวัลลภา กล่าวถึงนโยบายฟรีวีซ่าที่ดำเนินการแล้วนั้น ส่งผลดีและเข้ามากระตุ้นสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการท่องเที่ยว และหากสามารถเพิ่มเที่ยวบินในปริมาณที่มากขึ้น จะส่งผต่อการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การท่องเที่ยวในยุคนี้ ต้องมุ่งสู่การส่งเสริมความยั่งยืน เพื่อยกระดับประเทศ เพราะการท่องเที่ยวสายป่านยาวมาก ซึ่งทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมา ก็ส่งเสริมให้ท่องเที่ยวในการกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจโดยททท.ได้วางแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์ ยกระดับประเทศด้วยการท่องเที่ยว ,2.ตลาด บุกและรักษาสมดุล ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ,3.มิติ ในเรื่อง Drive Demanad /Shape Supply/ Thrive for Excellence และ 4.กลไก การหาพันธมิตร เป็นต้นนางวัลลภา กล่าวว่า AWC ได้สืบสานนโยบายการท่องเที่ยวยั่งยืนของททท.ร่วมกับพันธมิตรแบรนด์โรงแรมที่บริหารโรงแรมทั้ง 22 แห่งของ AWC ทั่วประเทศ ซึ่งจะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมสร้างการท่องเที่ยวยั่งยืนให้ประเทศไทย โดยเราได้ริเริ่มโครงการ AWC Stay to Sustain ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันครบรอบการเข้าตลาดหลักทรัพย์ครบ 4 ปี ของ AWC เปิดโอกาสให้แขกผู้เข้าพักโรงแรมในเครือ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนในประเทศไทย โดยทุกการเข้าพัก 1 คืน ภายในโรงแรมเครือ AWC จะร่วมดูแลต้นไม้ 1 ต้น อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน เพื่อสนับสนุนโครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และรักษาผืนป่าในระยะยาว โดยโครงการจะมีระยะเวลาเบื้องต้น 9 ปี มีการสนับสนุนให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯปีละกว่า 15 ล้านบาทกล่าวว่า“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป่า ปลูกคน” มาเป็นเวลาเกือบสี่ทศวรรษ โดยเราได้ผนึกกำลังกับ AWC ร่วมสืบสานเจตนารมณ์การฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงนำประสบการณ์มาขยายผลเพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในป่า พร้อมร่วมแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของไทยและโลกไปในคราวเดียวกัน ซึ่งการสร้างผืนป่าและอนุรักษ์ป่าไม้เป็นปัจจัยสำคัญในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับองค์กร และในระดับประเทศ รวมถึงการลดภาวะโลกร้อนและลดอัตราการเกิดไฟป่าเป็นหนึ่งในโครงการตามกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ AWC (3BETTERs)ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อร่วมฟื้นฟูดูแลผืนป่าในระยะยาว โดยAWCตั้งเป้าสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นไม้ในแต่ละปีประมาณ 500,000 ต้น รวมกว่า 5,000 ไร่ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 2,500 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเท่ากับการเข้าพัก1 คืน ร่วมดูแลต้นไม้ 1 ต้น จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว5 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สอดรับกับเป้าหมายระยะยาวของAWCในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2573.