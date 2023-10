ศุภาลัยส่งความสุขให้ครอบครัวศุภาลัยและ Stakeholders ในโครงการ ART STORY by Autistic Thai

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เสิร์ฟจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันรอยยิ้ม แทนคำขอบคุณให้ลูกบ้านและ Stakeholders คนสำคัญ ผ่านแคมเปญ “ศุภาลัย สร้างยิ้ม” ในวันแห่งรอยยิ้มสากล (6 ต.ค.2566) ผลงานศิลปะมากคุณค่าจากจินตนาการภาพลายเส้นสุดน่ารักของเด็กๆ ออทิสติกโครงการ “ART Story by Autistic Thai” ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ของขวัญชิ้นพิเศษ มอบความสุขให้ครอบครัวศุภาลัยทั่วประเทศ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและสังคมที่น่าอยู่ให้ครอบครัวศุภาลัย พร้อมเดินหน้าสานต่อภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันแห่งรอยยิ้มสากล ซึ่งตรงกับวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคม บริษัทจึงได้จัดแคมเปญ “” จากความสุขเล็กๆ ที่สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่กัน ส่งต่อของขวัญสุดพิเศษเพื่อแทนคำขอบคุณให้ลูกบ้านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของศุภาลัย โดยร่วมมือกับธุรกิจเชิงสังคมของกลุ่มเด็กและบุคคลออทิสติก สร้างสรรค์ผลงานดีๆ จากสองมือเด็กพิเศษ... เปิดพื้นที่ให้ได้มีโอกาสแสดงความสามารถผ่านงานศิลปะ และสื่อสารส่งมอบความสุขให้เหล่าคนสำคัญของศุภาลัยด้วยผลงานที่มาจากความตั้งใจของน้องๆ ศิลปินมากความสามารถ คือ น้องกาญจ์ น้องทิว และน้องดิวโดยน้องๆ ศิลปินทั้ง 3 คน ได้ร่วมกันรังสรรค์พรสวรรค์และจินตนาการสู่ภาพลายเส้น ภายใต้แนวคิด We Bring Yours Happiness To Society จนเกิดลายผลงานศิลปะคอลเลกชันพิเศษ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาหมีตัวโปรดที่วางไว้หัวเตียง และดอกไม้ที่ทำให้น้องๆ มีความสุขทุกครั้งที่ได้มอง ออกแบบสู่ผลิตภัณฑ์สุดน่ารัก ได้แก่ ร่ม และกระเป๋าเดินทาง เพื่อส่งต่อรอยยิ้มแทนคำขอบคุณจากใจของเราชาวศุภาลัยตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ศุภาลัย เชื่อว่ารอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์ของความสุขที่ไม่จำกัดจึงอยากส่งต่อความสุขไปให้คนพิเศษของศุภาลัยทั่วประเทศ โดยลูกบ้านสามารถร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของขวัญสุดพิเศษจากเราได้ฟรี ผ่าน Supalai SABAI Application เพื่อร่วมการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อรอยยิ้มและกำลังใจ รวมถึงเป็นแรงสนับสนุนในการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กออทิสติก และสานต่อความฝันของน้องๆ บุคคลพิเศษอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนร่วมกัน