ผนึกกำลัง 4 ภาคส่วน ร่วมผลักดัน 5 ดี เพื่อกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

วันนี้ (26 ก.ย.) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม เวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร” (คนพิการเส้นเลือดฝอยอินแอ็คชั่น) พร้อมทั้งรับมอบ ข้อเสนอ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมขับเคลื่อน” ตามนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ จากประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร ร่วมกับประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย จัดเวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร” (คนพิการเส้นเลือดฝอยอินแอ็คชั่น) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกให้ประชาคมคนพิการเพื่อคนกรุงเทพมหานครได้มีเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น และได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมขับเคลื่อน ระหว่างเส้นเลือดฝอยคนพิการ/เครือข่ายคนพิการ และกรุงเทพมหานครในการพัฒนานโยบายคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผลและข้อตกลงร่วมกันของคนพิการ เพื่อการฟังเสียงคนพิการเพื่อคนพิการ ตามแนวคิดหลักการ “ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเราต้องมีเรา (Nothing about us without us)”รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า คนที่รู้เรื่องดีที่สุดว่าคนพิการต้องการอะไรก็คือคนพิการเอง การจะขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการให้ดีที่สุดจึงต้องมาจากการมีส่วนร่วมของคนพิการ วันนี้มารวมกลุ่มกันเป็นเวทีแรกของประชาคมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญมากๆ เพราะลำพังเพียงภาครัฐทำ 5 ดี วันหนึ่งอาจมีบางด้านที่แผ่วไปได้ แต่หากมีประชาคมที่เข้มแข็งงานทุกๆ ด้านก็จะเดินหน้าต่อเนื่องไปได้ สิ่งที่เราทำคือการแบ่งงานด้านคนพิการออกเป็น 5 ด้าน 5 ดี ซึ่งในการขับเคลื่อนแต่ละดี ผู้ว่าฯ ชัชชาติได้ให้แนวทางไว้ว่าจะต้องประกอบไปด้วย 4 เกลียว คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ซึ่งในวันนี้มีภาคประชาสังคมมาเติม การที่มีครบ 4 เกลียวมาช่วยกันทำงานจะทำให้งาน 5 ดี เพื่อคนพิการมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนในอนาคตรองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวด้วยว่า งบประมาณต่างๆ ของ กทม.ที่ใช้ลงไปพัฒนาเพื่อคนพิการจะทำทุกด้านควบคู่กันไป แต่การมีประชาคมคนพิการเส้นเลือดฝอยจะทำให้รู้ได้ว่าสิ่งไหนจุดไหนที่จำเป็นเร่งด่วนและตรงตามความต้องการของคนพิการ ทั้งในเรื่องของ Universal Design เรื่องการจ้างงานคนพิการจะต้องให้ภาคเอกชนผู้ประกอบการเข้ามาร่วมด้วยมากขึ้น รวมถึงเรื่องอาชีพของคนพิการ ไม่ได้เป็นการซื้อด้วยความสงสารแต่คนซื้อเพราะสินค้ามีคุณภาพ รวมถึงเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะต่างๆ จะเห็นว่าคนพิการมีฝีมือมาก ขาดเพียงเวทีและพื้นที่แสดงออก อีกเรื่องเร่งด่วนต้องทำจากนี้คือเรื่องเรียนดี โดยจัดอบรมครูการศึกษาพิเศษให้สามารถรองรับเด็กนักเรียนที่พิการเข้ามาเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด กทม.ได้ และทำเชิงรุกร่วมกับประชาคมฯ เพื่อค้นหาเด็กและผู้พิการที่ยังตกหล่นให้เข้ามาในระบบ เพื่อจะได้เรียนหนังสือและเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆ อย่างทั่วถึงทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยในการพัฒนาเมืองร่วมกัน การทำกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ต้องดูแลและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่ายังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ระบบ จะต้องทำให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ที่พึงมีพึงได้ ซึ่งในวันนี้กลุ่มคนพิการเส้นเลือดฝอยได้ขยับมาเป็น “ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร” ที่จะร่วมกันทำงานเพื่อคนพิการถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่ง กรุงเทพมหานครจะร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ ตามเจตนารมณ์ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมขับเคลื่อน” ที่ประชาคมฯ ร่วมกันเสนอต่อไปกิจกรรมภายในงานฯ มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านคนพิการของกรุงเทพมหานคร (ตามนโยบาย 5 ดี) ประกาศเจตนารมณ์จากประชาคมคนพิการกรุงเทพฯ และสนทนาประสา “5 ดี ประชาคมฯ ร่วมทำดี” ตามนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ (สุขภาพดี เรียนดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี/โครงสร้างดี และบริหารจัดการดี) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “สุขภาพดี” บริการตรวจสุขภาพให้กับคนพิการในงานฟรี โดย สำนักอนามัย กทม. การแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย Line OA “Bangkok for All” และนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ กรุงเทพฯ” มุมบอกเล่าเก้าสิบเสียงสะท้อนจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพฯ และมุมแสดงผลงานศิลปะฝีมือเด็กพิการ จากฝีมือกลุ่มศิลปินเด็กพิเศษ ชมรม Made By Heart (MBH)การจัดเวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ครบทั้งนโยบาย 5 ดี เพื่อสร้างความเข้าใจ และเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนพิการ เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิดสังคมแห่งความสุข สังคมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน (Inclusive Society) เช่น ด้านเศรษฐกิจดี: ร่วมกับภาคีช่วยขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในสำนักงานเขต กทม. ด้านสุขภาพดี ส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับคนพิการ ผ่านกิจกรรม เช่น 70 วันมหัศจรรย์ของฉัน งานวิ่งด้วยกัน กิจกรรมร่วมระหว่างคนพิการและครอบครัว ด้านเรียนดี: ส่งเสริมการศึกษาเด็กพิการอย่างเท่าเทียม ผ่านงานคนพิการเรียนไหนดี เสริมทักษะเพื่อมุ่งสู่การมีงานทำผ่านโครงการ inclusive workplace (IW) ด้านโครงสร้างและเดินทางดี : สนับสนุนการเดินทางและ Application เมืองใจดี เสนอเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สสส.ยินดีสนับสนุน โอกาสการมีงานทำของคนพิการ และส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมคนพิการกรุงเทพมหานครให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนสำหรับเวทีเสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยฯ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางมนิษา อนันตผล ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายด้านคนพิการ อาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 200 คน ร่วมในงาน