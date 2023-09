ดีทีจีโอ ตอกย้ำความสำเร็จ'ดี เก่ง สุข' การันตีด้วยรางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2 ปีซ้อน

"ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่นฯ"ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Thailand Edition) หรือองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2023 จากนิตยสาร HR Asia หนึ่งในนิตยสารชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเอเชีย

“ดี เก่ง สุข” หรือ Do Good, Do Great, Do It with Happiness

ทั้งนี้รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Thailand Edition) มีหลักเกณฑ์การประเมินภายใต้โมเดล Total Engagement Assessment Model หรือ TEAM โดยพิจารณาจากการดำเนินงานขององค์กรใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ CORE, SELF, GROUP

ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Business-Social Integration” หรือ “การทำธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม” ที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกับการมุ่งมั่นเป็นองค์กรแห่งการทำความดี ที่มีส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าให้กับทุกสิ่งบนโลก ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ขององค์กรคือ “Adding Value in Everything We Do”คือ แนวทางที่ดีทีจีโอให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพื่อเป็นการสร้างความสุขและพื้นฐานการใช้ชีวิตให้กับแฟม (หรือ FAMZ เป็นคำเรียกสมาชิกองค์กรกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ) ด้วยความเชื่อที่ว่า ความสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการช่วยเหลือสังคม ดังนั้นดีทีจีโอจึงมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบ่มเพาะรากฐานให้เป็นองค์กรแห่งความดี ความเก่ง และความสุข ตลอดจนนำไปสู่การสร้างความผูกพันระหว่างแฟมกับองค์กรนางสาวกรรณิการ์ เศรษฐี ผู้อำนวยการบริหาร งานพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ดีทีจีโอ กลุ่มบริษัทในเครือ ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 (Thailand Edition) หรือองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2023 จากนิตยสาร HR Asia เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการมอบความสุขให้กับทุกคนในองค์กร"สิ่งที่ดีทีจีโอให้ความสำคัญและดำเนินงานมาโดยตลอดคือการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแฟม ปีนี้ เราเปิดสำนักงานใหม่ DTGO CampUs (ดีทีจีโอ แคมป์อัส) เพื่อให้เป็นบ้านที่ส่งเสริมแนวทาง ดี เก่ง สุข บนพื้นฐานการอยู่ร่วมกัน 3 ประการคือ Love หรือการรักทุกสิ่งรอบตัวเรา Integrity หรือการอยู่บนความถูกต้อง และ Harmony หรือความสามัคคี โดย DTGO CampUs ประกอบไปด้วยศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์กีฬา สวัสดิการอาหารสุขภาพ ห้องสมุด พื้นที่สันทนาการ และอื่นๆ"สำหรับแนวทาง 'ความดี' เรามีค่านิยมองค์กร หลักการใช้ชีวิต และหลักปฎิบัติทางจริยธรรมที่เป็นรูปธรรมแนวทาง 'ความเก่ง' เรามุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization ส่งเสริมให้องค์กรเป็นเหมือนสถาบันการศึกษา เราจัดตั้ง DTGO YOUniversity หรือโมเดลการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและมอบทางเลือกการเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล รวมไปถึงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สำหรับส่งต่อความดีและความเก่งจากรุ่นสู่รุ่นไปได้อย่างยาวนานแนวทางการสร้าง 'ความสุข' เรามีการบริหารเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของแฟมอย่างรอบด้าน มีนโยบาย Diversity and Inclusion ที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นองค์กรนานาชาติอีกด้วยซึ่ง CORE (Collective Organization for Real Engagement) คือการพิจารณาจากวัฒนธรรมและจริยธรรมองค์กร ความเป็นผู้นำ และการริเริ่มกิจกรรมเชิงรุกต่าง ๆ ด้าน SELF (Heart, Mind & Soul) คือการประเมินการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรทั้งด้านความรู้สึก ความกระตือรือร้นในการทำงาน พฤติกรรม และการสนับสนุนจากทีมงาน และด้าน GROUP (Think, Feel & Do) คือการวัดจากจิตสำนึกส่วนรวม ความคิดที่มีต่อที่ทำงาน รวมถึงพลังการทำงานของทีมงาน.