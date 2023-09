ttb เดินหน้ากลยุทธ์รุก 3 กลุ่มหลัก ตั้งเป้ารวบหนี้กว่า 1.7 แสนรายใน 3 ปี

เปิดเผยว่า จาก 1 ใน 3 กลยุทธ์หลักของธนาคารในปีนี้คือ การสร้างชีวิตทางการเงินของลูกค้าให้ดีขึ้นโดยมุ่งเน้น 3 กลุ่มเป้าหมายหลักที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ กลุ่มมนุษย์เงินเดือน กลุ่มคนมีรถ และกลุ่มคนมีบ้านนั้น ที่ผ่านมาจากการเปิดตัวฟีเจอร์ My Car บน ttb touch ที่ช่วยให้ลูกค้ามีรถสะดวกในการจัดการเรื่องสำคัญเกี่ยวกับรถนั้น ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานฟีเจอร์นี้กว่า 580,000 คัน พร้อมด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม "รถโดนใจ" (Roddonjai) เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างเต็นท์รถมือสองกับผู้มีความต้องการซื้อรถ โดยในช่วง Soft Launch มีดีลเลอร์เข้ามาใช้งานแล้วมากกว่า 1,200 ราย ซึ่งธนาคารเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆ นี้ในส่วนของกลุ่มคนมีบ้าน ล่าสุดธนาคารเพิ่งเปิดตัวบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ttb l Global House สำหรับคนรักบ้าน ได้รับการตอบรับที่ดี มียอดบัตรใหม่รวมราว 30,000 ใบ ภายใน 2 เดือน และในเร็วๆ นี้ จะมีการเปิดตัวฟีเจอร์ My Home เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องสำคัญเกี่ยวกับบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแอป ttb touch และกลุ่มมนุษย์เงินเดือน ทีทีบีมีเป้าหมายที่จะเป็นมากกว่าบัญชีเงินเดือนสำหรับลูกค้า Payroll ซึ่งธนาคาร ได้มีการเปิดตัวฟีเจอร์ My Tax ผู้ช่วยบริหารจัดการทุกเรื่องภาษี และล่าสุดได้เริ่มเปิดตัว my work by ttb ระบบบริหารงานบุคคลแบบมืออาชีพ ซึ่งเป็น HRM System ที่จะช่วยลดต้นทุนของฝ่ายบุคคล พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิในการจัดการงานบริหารบุคคลทุกมิติ โดยจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้"การจัดการเรื่องหนี้สินของคนเป็นอีกเรื่องที่เราให้ความสำคัญ ดังจะเห็นได้จากจำนวนหนี้ครัวเรือนที่สูงมากถึง 90% ของจีดีพีจะทำให้กระทบต่อการการใช้จ่ายที่ดี ซึ่งในส่วนของสถาบันการเงินเองต้องดูแลตั้งแต่เริ่มต้นปล่อยกู้อย่างมีคุณภาพและมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ซึ่งตรงนี้มองว่า NCB Scoring ยังต้องเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้สถาบันเงินประเมินคุณภาพของผู้กู้ ขณะที่ผู้กู้เองจะได้อัตราดอกเบี้ยตามคะแนนเครดิตของตนเอง ไม่ใช่อัตราเหมารวมเหมือนปัจจุบัน ส่วนคนที่เป็นหนี้อยู่แล้วธนาคารมีโครงการรวบหนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดังกล่าวอยู่แล้วเช่นกัน"กล่าวเสริมว่า หนึ่งในโซลูชันเพื่อช่วยลูกค้าปลดหนี้ได้คือโปรแกรมรวบหนี้ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยคนเป็นหนี้ให้มีสภาพคล่อง และลดภาระดอกเบี้ย โดยได้รับการตอบรับอย่างดี มีลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมรวบหนี้แล้วกว่า 5,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 3,600 ล้านบาท แบ่งเบาภาระดอกเบี้ยได้มากกว่า 400 ล้านบาท โดยทีทีบีตั้งเป้าหมายภายใน 3 ปี ผ่านโครงการรวบหนี้ 20,000 คน วงเงินรวบหนี้ 18,000 ล้านบาท ช่วยลดดอกเบี้ยได้ 2,000 ล้านบาท และช่วยเหลือพนักงานผ่านโครงการสินเชื่อสวัสดิการ ทีทีบี จำนวน 150,000 คน เป็นวงเงิน 30,000 ล้านบาท ช่วยลดดอกเบี้ยได้ 3,600 ล้านบาท