"แอสเซท ไฟว์" ปรับโฉมรีแบรนด์ครั้งใหญ่ กางพันธกิจ 3 ปีวางเป้ารายได้ 5,000 ล้านบาท

"แอสเซท ไฟว์ฯ" ปรับโฉมรีแบรนด์-โลโก้ใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A5 GREATNESS Inspired by Love : เราเชื่อว่าความรักสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้” ลั่นแผนโรดแมปภายใน 3 ปี วางเป้ารายได้ 5,000 ล้านบาท ปลายปี 2566 เปิดโครงการ 'วนาราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์' บ้านเดี่ยว 3 ชั้น เริ่มต้น 25 ล้านบาท เดินหน้าปี 2567 เปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการรวม 6,700 ล้านบาท รุกขยายตลาดอสังหาฯ ใน จ.อุดรธานีเพิ่ม หลังประสบความสำเร็จปิดไปแล้ว 4 โครงการ

“A5 GREATNESS Inspired by Love : เราเชื่อว่าความรักสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้”

ทั้งนี้ หลังการรีแบรนด์ครั้งสำคัญนี้ A5 ได้วางโรดแมปเพื่อดำเนินธุรกิจสู่เป้าหมายให้ได้ตามแผนที่วางไว้ด้วยรายได้มูลค่า 5,000 ล้านบาท ภายในอีก 3 ปี (2567-2569) ปัจจุบันรายได้ครึ่งแรกของปี 66 (ม.ค.-มิ.ย.) สามารถทำได้แล้ว 660 ล้านบาท จากเป้ารายได้ทั้งปีที่ 1,600 ล้านบาท โดยในครึ่งหลังของปีนี้วางเป้ารับรู้รายได้เพิ่ม 1,000 ล้านบาท จากยอดขายที่รอบันทึกเป็นรายได้ (แบ็กล็อก) ประมาณ 2,400 ล้านบาท

ารจะมองว่าภายในสิ้นปี 2569 แอสเสทของเราจะเป็นเท่าไหร่นั้นคงไม่ใช่แนวทางที่เราจะนำมาบริหาร หรือยึดเป็นกรอบของธุรกิจ แต่เราจะมองเรื่องหนี้สินต่อทุน เพราะเวลาเราเมื่อลงทุนและซื้อที่ดินแล้วจะพัฒนาโครงการเลยเพื่อให้สามารถปิดการขายภายใน 3 ปี ทั้งนี้ เรามีแผนซื้อที่ดินเพิ่มเติมไปถึงกลางปี 2567 รวมมูลค่า 1,000 ล้านบาท" นายศุภโชค กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯจากนี้ไปบริษัทได้มีการปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ ด้วยการรีแบรนด์ Asset Five ให้อยู่ภายใต้ Umbrella Brand หรือแบรนด์เดียวคือ “A5” (เอไฟว์) ด้วยคอนเซ็ปต์ด้วยการใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่สร้างสรรค์ให้คนที่เรารักผ่าน 5 A โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ A5 ให้ดูอบอุ่น เข้าถึงง่าย และใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่ม A5 และเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่และทุกเจเนอเรชัน"กและโครงการนำร่องที่จะถ่ายทอดเพื่อสะท้อนภาพการรีแบรนด์ คือ “วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์” เริ่มต้น 25 ล้านบาท จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ ส่วนปี 2567 เบื้องต้นจะเปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการรวม 6,700 ล้านบาท แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 2 โครงการ คือ CINQ 2 กับ VANA 3 และมีอีกหนึ่งโครงการที่รชยา จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการขยายโครงการต่อเนื่องหลังจากที่เราปิดไปแล้ว 4 โครงการ และในปี 2568 จะเปิด 5 โครงการ และในปี 2569 จะเปิดรวม 6 โครงการ รวมแล้วตามแผน 3 ปี เปิดรวม 14 โครงการสำหรับโครงการ “วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์” เป็นโครงการต่อยอดความสำเร็จของการพัฒนาโครงการ “วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9-ศรีนครินทร์” พัฒนาเป็นบ้านเดี่ยว 3 ชั้น จำนวน 43 หลัง บนที่ดินกว่า 17 ไร่ ขนาดที่ดิน 60-140 ตารางวา ขนาดพื้นที่ใช้สอย 415-556 ตารางเมตร ราคา 25-50 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 1,700 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างคืบหน้าเกิน 50% เตรียมพร้อมเปิด Pre-Sales เฟสแรกเปิดปลายปีนี้ประมาณ 6 ยูนิต (มีทั้งบ้านตัวอย่างและบ้านพร้อมโอน) ตั้งเป้ายอดขายในเฟสแรกประมาณ 200 ล้านบาทสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่ม Real Demand ในโซนตะวันตกของกรุงเทพฯ กับทำเลที่มีการเติบโตและตอบโจทย์ครบในที่เดียว ทั้งมีความเป็นเมือง ใกล้ห้างหรือแหล่งไลฟ์สไตล์ และใกล้ชิดธรรมชาติ มีรายได้ต่อครอบครัว 300,000 บาทขึ้นไป อาชีพเจ้าของธุรกิจ หรือพนักงานบริษัท Executive Level ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดเด่นเรื่องทำเล ส่วนกลาง และดีไซน์ เชื่อมั่นว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขณะที่ตลาดบ้านในโซนนี้ยังมีความต้องการต่อเนื่อง เห็นได้จากอัตราการขายอยู่ที่ 1-5 ยูนิตต่อเดือน และยังมีซัปพลายเกิดใหม่เสมอ โดยบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่ราคาจะอยู่ในช่วง 13-60 ล้านบาท“รากของการสร้างบ้าน คอนโดฯ ทั้งหมดเกิดจากความรัก โดยส่วนตัวผมที่ทำอสังหาฯ เกิดจากความรัก และองค์กรของเรามี Passion แบบนี้ ซึ่งเป็นตัวตนของเรา” นายศุภโชค กล่าวพร้อมกับย้ำว่า การที่ตนรักและหลงใหลเรื่องการทำอสังหาฯ ตั้งแต่เด็กๆ ไม่ใช่เพราะเกิดในตระกูลอสังหาฯ แต่การทำอสังหาฯ มันอยู่ในสายเลือด เราเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องรักในสิ่งที่ทำ และทำมันด้วยความรักจึงพัฒนาโครงการภายใต้คอนเซ็ปต์ A5 GREATNESS Inspired by Love ใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้ การสร้างสรรค์ "ความสุข" ให้บ้านทุกหลังที่สะท้อนผ่านองค์ประกอบ 5 A คือA Better Me : เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง ให้คุณ “ภูมิใจ” เพราะเราดูแล “ใส่ใจ” ในทุกดีเทล ทั้งทำเลที่ตั้ง การพัฒนาสินค้า และวัสดุA Happy Home : ให้ทุกคนในบ้านได้อยู่ร่วมกันอย่างมี “ความสุข”A Place Full of Memories : ให้ทุกๆ พื้นที่ในบ้าน คือ ไดอารี่ของความประทับใจA Life Full of Joy : ให้คุณอยู่ใน “สังคมที่ดี” และปลอดภัยและ A Better Planet : ใช้นวัตกรรมที่ใส่ใจโลก เพื่อให้คุณอยู่ในอนาคตอย่าง “ยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “กรีน คอนเซ็ปต์”