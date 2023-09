“PEACE”เจาะทำเลนนท์ฯ ลุยครึ่งปีหลังขึ้นโครงการ “เฌอ ราชพฤกษ์–พระราม 5” ราคาเอื้อมถึง

“พีซแอนด์ลีฟวิ่ง” มองภาพรวมตลาดบ้านครึ่งปีหลังสดใส เตรียมต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์ เฌอ (CHER) ลุยเปิดตัวโครงการใหม่ กับโครงการ “เฌอ ราชพฤกษ์ – พระราม 5” ทาวน์โฮม 2 ชั้น มีแนวคิดการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Modern yet traditional’ บนทำเลที่เติบโตอย่างรวดเร็วย่านนครอินทร์ - พระราม 5 มูลค่าโครงการ 550 ล้านบาท ในราคา 3.5 - 6 ล้านบาท เตรียมพรีเซลก.ย.นี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PEACE กล่าวว่า ภาพรวมของตลาดโครงการแนวราบในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 จะยังคงมีทิศทางที่ดี เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่าที่ประเมินไว้ค่อนข้างเร็ว รวมถึงการขยายตัวของทำเลที่อยู่อาศัยจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายใหม่ ๆซึ่ง ทาวน์โฮม ยังคงเป็นตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีที่สุดของ PEACE คือ ’เฌอ’ ซึ่งเป็นแบรนด์ทาวน์โฮมภายใต้คอนเซ็ปต์ “CONNECT TO CHERISHING MOMENTS” เชื่อมสุขง่าย ๆ ได้ทุกโมเมนต์ ผ่านการออกแบบฟังก์ชันบ้านพื้นที่ส่วนกลาง สวน และ Facilities โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่อง Function Over Form ที่มากกว่าแค่ดีไซน์ให้สวยงามแต่ใส่ใจถึงฟังก์ชันรวมถึงพื้นที่ใช้สอยอย่างละเอียด และ Simple Enjoyment ความสุขของผู้อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นได้จากสิ่งเล็ก ๆ รอบตัว ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำความสำเร็จ บริษัทฯ จึงเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ “เฌอ ราชพฤกษ์ – พระราม 5” บนพื้นที่ 12-2-22.2 ไร่ โครงการทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 133 ยูนิต บน ทำเลย่านพระราม 5 - นครอินทร์ มูลค่าโครงการ 550 ล้านบาทโดยได้รับการออกแบบโครงการภายใต้คอนเซ็ปต์ Modern yet traditional นำเสนอความเป็นนนทบุรีผ่านวงเวียนพระราม 5 เครื่องปั้นดิน เผาที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน และคลื่นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้นำ element ของความโค้ง การเล่นระดับ คลื่นน้ำ และอิฐแดง เป็นอีกหนึ่งจุดเล็ก ๆ ที่เราตั้งใจออกแบบสอดแทรกการดีไซน์โครงการทั้งตัวบ้านและส่วนกลางโดยโครงการประกอบด้วยแบบบ้าน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. JUNIPER ที่มีขนาดหน้ากว้าง 5.2 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 99.4 ตารางเมตร (ตร.ม.)2. MYRTLE ขนาดหน้ากว้าง 5.7 เมตร พื้นที่ใช้สอย 124.3 ตร.ม. และ 3. HAWTHORN หน้ากว้าง 8 เมตร พื้นที่ใช้สอย 154.5 ตร.ม. และยังเพิ่มความพิเศษให้กับทั้ง 3 แบบบ้าน ด้วยรั้วหลังบ้านที่มีกำแพงสูงทั้ง 3 ด้านสำหรับทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนนครอินทร์เชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์, วงเวียนพระราม 5, ถนนกาญจนาภิเษก, ถนนสิรินธร, และถนนบรมราชชนนี มีตัวเลือกตอบโจทย์การเดินทางที่หลากหลาย อาทิ ทางด่วนประจิมรัถยา รถไฟฟ้าสถานีบางบำหรุ (สายสีแดงอ่อน) สถานีแยกติวานนท์ (สายสีม่วง) และท่าเรือสะพานพระราม 5 กับท่าน้ำนนท์ ให้ครอบคลุมทุกการเดินทาง อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันนอกจากนี้ยังให้ทุกคนเติมเต็มพื้นที่แห่งความสุขด้วยสวนส่วนกลาง และ Enjoyment Clubhouse - panoramic green view ในรูปแบบสถาปัตยกรรม Modern Traditional ที่สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายของทุกคนในครอบครัวได้ทั้งนี้ โครงการ “เฌอ ราชพฤกษ์ – พระราม 5” เตรียมเปิดขายรอบพรีเซลในเดือนกันยายนนี้.