ธปท. จัดงาน BOT Digital Finance Conference 2023 ในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 16:30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านการเงินดิจิทัล นําเสนอทิศทาง ความก้าวหน้าของ นวัตกรรมการเงิน แนวคิดและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเงินดิจิทัลโดย ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนนางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกํากับระบบการชําระเงินและคุ้มครอง ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. จะจัดงาน BOT Digital Finance Conference 2023 ในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 16:30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านการเงินดิจิทัล โดยนําเสนอทิศทาง ความก้าวหน้าของ นวัตกรรมการเงิน แนวคิดและประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเงินดิจิทัลโดย ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านเวทีเสวนาที่หลากหลายและอยู่ในกระแส พัฒนาการด้านเทคโนโลยีในต่างประเทศ รวมทั้งความสนใจและพัฒนาการของโลกในแวดวงการเงินดิจิทัลและ สังคมในปัจจุบัน รวมทั้ง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและ เทคโนโลยีจากทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ ผู้กํากับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศงาน BOT Digital Finance Conference 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Building ecosystem for responsible innovation” หรือการสร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความ รับผิดชอบต่อสังคมโดยปีนี้จะให้ความสําคัญกับการเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open data) ทั้ง ข้อมูลทางการเงิน (financial data) และข้อมูลนอกภาคการเงิน (non-financial data) การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence, AI) ซึ่งกําลังจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากทั้งในภาคการเงินและในชีวิตประจําวัน รวมทั้ง ความคืบหน้าของการดําเนินนโยบายและโครงการสําคัญต่าง ๆ ที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการเงิน อาทิ การพัฒนาระบบการชําระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย การเชื่อมต่อระบบการชําระเงิน ระหว่างประเทศ การเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยจะมีผู้บริหาร ผู้กํากับดูแล และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 60 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในวงกว้าง ครอบคลุม 3 เวที ประกอบด้วย (1) เวทีหลักที่เน้นการบรรยาย เสวนา เพื่อนําเสนอทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายการนําเทคโนโลยีที่สําคัญ เช่น AI Open data มาประยุกต์ใช้ในภาคการเงิน (2) เวทีเสวนาที่ เจาะลึกเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี AI, Blockchain และ digital payment จากผู้เชี่ยวชาญ หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ จากหน่วยงานเอกชนชั้นนํา ได้แก่ Microsoft, Amazon Web Services, Baker McKenzie, Stripe, Ant Financial Group, Mastercard , TrueMoney และ (3) เวทีการสาธิต นวัตกรรมที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาการที่จะมีบทบาทสําคัญในอนาคต อาทิBiometrics, Blockchain, AI รวมถึงเรื่องการป้องกันภัยการเงินรูปแบบใหม่ๆ นอกจากนี้ จะมีการออกบูท จากผู้ให้บริการทางการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทฟินเทคกว่า 65 แห่ง เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมทาง การเงินและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน BOT Digital Finance Conference 2023 ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่: https://www.bot.or.th/th/financial-innovation/digital-finance/fintech-in- thailand/BDFC2023.htmlรายชื่อบริษัท / หน่วยงานจํานวน 65 บูธ