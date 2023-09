'แอสเสท เวิรด์ฯ'หนุนยกเว้นวีซ่าปลุกท่องเที่ยวไทย จับมือ2C2Pยกระดับดิจิทัลเพย์เมนท์โซลูชั่น

"วัลลภา ไตรโสรัส" แม่ทัพใหญ่ "แอสเสท เวิรด์ฯ"หนุนนโยบาย'รัฐบาลเศรษฐา'ยกเว้นวีซ่า ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว พร้อมแนะพิจารณาครอบคลุมกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย เพิ่มสิทธิและจูงใจกลุ่ม FinTech มูฟมาสร้างธุรกิจในไทย ระบุนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง มาเติมเต็มช่วง Low Season ให้คึกคัก จับมือ 2C2P แพลตฟอร์มการชำระเงินระดับโลก ขยายกำลังเตรียมเปิดสำนักงานใหม่ ณ อาคาร 'เอ็มไพร่'บนพื้นที่รวมกว่า 3,000 ตร.ม. ร่วมขับเคลื่อนดิจิทัลอีโคซิสเต็มในไทยและเอเชีย แปซิฟิกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

แม้วันนี้ตลาดท่องเที่ยวทั่วโลกจะไม่แน่นอน แต่ประเทศไทยกลับมาได้แข็งแกร่งและมั่นคง

"คิดว่า น่าจะเพิ่มเรื่องของการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในประเทศไทย หรือ Long Stay การเพิ่มวีซ่าธุรกิจให้กับกลุ่มที่เข้ามางาน ซึ่งเราจะได้ Value วันนี้ ตลาดก็มีกลุ่มของการทำงานแบบ Work Anywhere ตรงนี้ก็น่าสนใจ หรือแม้แต่การจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มนักลงทุน หรือ กลุ่มที่ต้องการเติบโต ถ้าวันนี้ เราจะเน้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือ กลุ่ม FinTech เพิ่ม เราจะเอา Future ไหนมาช่วยดึงกลุ่มพวกนี้ เข้ามาอยู่ประเทศไทย ทั้งมาท่องเที่ยว และ Enjoy"

Pikul จะทำให้ผู้ที่เดินทางเข้ามา สามารถใช้สแกนชำระค่าบริการต่างๆได้หมด และจะขยายเครือข่าย่ไปสู่ เชน ของ AWC ที่มีอยู่ทั่วโลก และในอนาคต Pikul จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มของอาเซียน

จากแนวทางที่รัฐบาลโดยรี จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในระยะสั้น โดยกำลังพิจารณาเรื่องการยกเลิกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย นั้นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร มีกลุ่มโรงแรมและบริการถึง 22 โรงแรม กลุ่มศูนย์การค้า 7 โครงการ กลุ่มอาคารสำนักงาน 4 อาคาร และ กลุ่มธุรกิจค้าส่ง 1 โครงการ เปิดเผยว่าและพิเศษคือ กลุ่ม ตะวันออกกลาง ที่ปีนี้ หลังจากผ่านพ้นโควิด เข้ามาท่องเที่ยวในไทยเยอะ ช่วยเติมเต็มช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นช่วงไตรมาส 2 และ 3 แต่ตอนนี้ ดีกว่าโควิด แม้จะเป็นช่วง Low Season ก็ตามทั้งนี้ เราคิดว่าวันนี้ ต้องกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้สึก ประเทศไทยมีความสะดวก และตื่นเต้นขึ้น มีความหลากหลายของเมือง มีสีสรร ในสมัยก่อนนักท่องเที่ยวจะไปช้อปปิ้งที่ประเทศฮ่องกง แต่ปัจจุบันเลือกมาช้อปปิ้งที่ประเทศไทย หรือ การจะไปรับประเทศอาหาร แต่ก่อนประเทศสิงคโปร์ มีร้าน MICHELIN แต่ประเทศไทยก็มีร้านอาหารดังๆ ทำให้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเข้ามาติดอันดับที่นักเดินทางเลือกอันดับต้นๆ และการโปรโมท การส่งเสริมเรื่องวีซ่าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น จะเรียกว่าจะช่วยได้นางวัลลภา กล่าวด้วยความยินดีว่า บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการชำระเงินระดับโลก ได้มาเปิดสำนักงานแห่งใหม่ที่อาคาร เอ็มไพร์ บนพื้นที่รวมกว่า 3,000 ตร.ม.ซึ่งความร่วมมือของทั้งสององค์กร จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับดิจิทัลอีโคซิสเต็ม ตอบโจทย์บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ผ่านคอนเซ็ปต์ "Co-Living Collective:Empower Future" ขณะเดียวกัน เรายังมีพื้นที่ส่วนกลางและสิทธิประโยชน์ที่มอบให้กับพนักงาน 2C2P และยังครอบคลุมบริการไปถึงเครือข่ายแบรนด์และพันธมิตรของ AWC"วันนี้ 2C2P จะเข้ามาสร้างพลังให้กับดิจิทัลอีโคซิสเต็มอยู่แล้ว และ AWC สามารถมีสเปซเสริมให้พันธมิตรของเราและ2C2Pมาพบเจอกัน และเราอยากจะเสริมพลังอีโคซิสเต็มเข้าไปสู่ทุกอุตสาหกรรม ตอนนั้นเราทำออฟไลน์ แต่เราต้องมีแพลตฟอร์มออนไลน์ ให้คนรู้จักกันและเชื่อมกัน จะทำให้มีพลังไปถึงกลุ่มพันธมิตร วันนี้ ทุกๆIndustry อยากจะเชื่อมดิจิทัล แต่ไปไม่ถูก และวันนี้ ทาง 2C2Pจะเป็นพันธมิตรที่เข้าไปร่วมสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือและโปรแกรม ที่จะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการใช้ชีวิตและการทำงานผสมผสาน "Office-Home-Hotel-Retail"เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์การทำงานของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของ Work From Anywhere ในวิถี New Normal ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มช่องทางให้กับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางด้วย ต่อไปปัจจุบัน อาคาร เอ็มไพร์ พื้นที่รวมกว่า 3 แสนตารางเมตร (ตร.ม.) เป็นส่วนของพื้นที่ขายประมาณ 158,000 ตร.ม.มีพื้นที่เช่าสุทธิรวมต่อชั้น 3,000 ตร.ม.ปัจจุบันมีผู้เข้ามาเช่าพื้นที่ไปแล้วกว่า 70% ของพื้นที่ขาย มีพนักงานที่อยู่ประจำและผู้ที่เข้ามาใช้บริการในอาคารรวม 20,000 คนส่วนธุรกิจโรงแรม AWC มีจำนวนห้องพักเติบโตขึ้น 76% และตัวเลข Room night ปรับตัวดีขึ้นกว่าเกิดโควิด ซึ่งเรามีผู้มาใช้บริการประมาณ 4 ล้านคนต่อปี และยังมีกลุ่มของผู้เข้ามาร่วมประชุมสัมมนา ดังนั้น ผู้คนที่เข้ามาใช้บริการของเรา จะได้เชื่อมต่อประสบการณ์กับ Pikul ซึ่งเราวางเป้าหมายระยะข้างหน้าประมาณ 10 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันรายได้จากธุรกิจโรงแรมของ AWCประมาณ 10,000 ล้านบาทนายปิยชาติ รัตน์ประสาทพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวแนวทางการพัฒนา Pikul Application ว่า แบ่งเป็น 2 เฟส ซึ่งเฟสแรกจะเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไป(ที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง Payment)และเฟสที่สองจะเริ่มต้นปี 2567 จะมีส่วนของระบบชำระเงินเข้ามารองรับและให้บริการด้วย.