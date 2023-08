SFF บุกเวที FinTech ที่งาน Techsauce Global Summit 2023

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore หรือ MAS) คอนสเทลลาร์ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Elevandi ได้ร่วมมือกับ Techsauce จัดงาน “SFF Spotlight in Bangkok, Thailand” งาน Networking สุดพิเศษที่จัดควบคู่ไปกับงาน Techsauce Global Summit 2023 โดยงานนี้จัดอยู่ภายใต้หัวข้อ “ESG ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: การเพิ่มขีดความสามารถด้านความยั่งยืนด้วย AI” และได้รับเกียรติจากคุณ Sopnendu Mohanty หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย FinTech ของธนาคารกลางสิงคโปร์ และประธานกรรมการขององค์กร Elevandi เป็นผู้จัดรายการจุดตัดของ AI, ESG, และนวัตกรรมงาน SFF Spotlight in Bangkok, Thailand นั้นได้เน้นการสนทนาไปที่สามประเด็นหลักที่ให้ภาพรวมของภูมิประเทศ ในปัจจุบันและอนาคตด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคการเงิน ซึ่งนับว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของงาน Techsauce Global Summit 2023 ได้อย่างดีคุณ Sopnendu Mohanty เริ่มงานด้วยการสนทนาที่เข้มข้นกับคุณดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กรของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการพิจารณาทางจริยธรรม กรอบกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีที่จำเป็นในการใช้เทคโนโลยี AI ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วการสนทนานี้ตามด้วยการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ “ข้อมูลและ AI ในการธนาคารการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตคาร์บอนต่ำ” กับผู้นำธนาคารเพื่อชี้แจงศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและ AI ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ โดยมีคุณ Jaskaran Bhalla หัวหน้าฝ่ายเนื้อหาขององค์กร Elevandi เป็นผู้ดำเนินการและมีนักวิเคราะห์ เช่น คุณ Wong Yuen หัวหน้าเจ้าหน้าที่ความยั่งยืนของธนาคารยูโอบี ดร. ธันวา อาภรณ์ทิพย์ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคอาวุโสของ SCB 10X คุณ Omar Selim ผู้ก่อตั้งและประธานของ Arabesque และ ดร. ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล ผู้จัดการใหญ่ของกสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)ยังไม่จบเพียงเท่านั้น อีกหนึ่งการอภิปรายกลุ่มที่มีเนื้อหาร้อนแรงอีกหัวข้อก็คือการอภิปรายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยี: การเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้มีการเข้าถึงทั่วโลก”ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป็นผู้อภิปรายและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับข้อมูลและเทคโนโลยี AI ที่ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงิน กระตุ้นการมีส่วนร่วม และเป็นทางออกที่ดีในระดับโลก การอภิปรายกลุ่มนี้ดำเนินรายการโดย คุณชลเดช เขมะรัตนา ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย และร่วมแสดงความคิดเห็นโดยเหล่านักวิเคราะห์ชั้นนำเช่น คุณ Yuhong Mu ผู้อำนวยการวิธีการของ Ant Group คุณ Aung Kyaw Moe ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทของกลุ่ม 2C2P และ คุณณัฐวดี แซ่เอี้ย ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรมทางธุรกิจของ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด และรองประธาน บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัดคุณชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย กล่าวภายในงาน “สำหรับบทบาทของสมาคมฟินเทคประเทศไทย เราพยายามเป็นจุดศูนย์รวมทั้ง Star Up และธนาคาร รวมถึงหน่วยกำกับดูแลทั้งธนาคารแห่งประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีความร่วมมือทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน ซึ่งการร่วมงานในวันนี้ เรามีการพูดถึงระบบ AI, Big Data ที่จะมาทำให้ระบบการเงิน หรือสินค้าทางการเงินสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้น และนำระบบ AI มาช่วยทำให้ประชาชนมีความรู้ทางเรื่องการเงินมากขึ้น และในช่วงปลายนี้มีจะมีการจัดงาน Singapore FinTech Festival 2023 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ใต้หัวข้อ “การใช้ AI ในการบริการทางการเงิน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรม FinTech ได้มากยิ่งขึ้น”เส้นทางสู่งาน Singapore FinTech Festival 2023งาน SFF Spotlight in Bangkok, Thailand นั้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน Singapore FinTech Festival Roadshow ที่นำ SFF ไปสู่อุตสาหกรรม FinTech ทั่วเอเชียและสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรม FinTech ในท้องถิ่น ผ่านการอภิปรายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อนงาน Singapore FinTech Festival ในปีนี้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมที่รวบรวมไอเดียสดใหม่ในอุตสาหกรรม FinTech โดยงาน Singapore FinTech Festival 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ใต้หัวข้อ “การใช้ AI ในการบริการทางการเงิน”โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้วผ่านทางลิงก์นี้: https://www.fintechfestival.sg/registration