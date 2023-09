ธอส.ขนทรัพย์กว่า 950 รายการทั่วประเทศประมูลบ้านมือสองออนไลน์ ลดสูงสุดถึง 40% และ On Top อีก 10%

ธอส.เอาใจคนอยากมีบ้าน นำทรัพย์เด่น ทำเลดีมากกว่า 950 รายการทั่วประเทศ มาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุด 40% จากราคาประเมิน ในงาน “ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ : GHB’S NPA Online Auction” ผ่าน Application : GHB ALL HOME วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 พิเศษ!! รับส่วนลด On Top เพิ่มอีก 10% จากราคาที่ปิดประมูล สำหรับผู้ชนะการประมูลที่ทำนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 7 พ.ย.66

“ทำให้คนไทยมีบ้าน”

ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจพร้อมสนับสนุนคนไทยให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง ด้วยการจัดงาน “ประมูลบ้านมือสองออนไลน์ : GHB’S NPA Online Auction” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ผ่าน Application : GHB ALL HOME โดยนำทรัพย์เด่นกว่า 950 รายการทั่วประเทศ ทั้งประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ และที่ดินเปล่ามาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 40% จากราคาประเมิน และหากทำนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 จะได้รับส่วนลด On Top เพิ่มอีก 10% จากราคาที่ปิดประมูลแบ่งเป็นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนกว่า 412 รายการ โดยมีรายการที่น่าสนใจ เช่น ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 58.6 ตารางวา ในโครงการพนาสนธิ์การ์เด้นโฮม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เปิดประมูลเริ่มต้นที่ 4,050,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่อยู่บนถนนสายหลัก เดินทางได้อย่างคล่องตัว และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายขณะที่ทรัพย์ในส่วนภูมิภาคนำออกประมูลกว่า 538 รายการ โดยมีรายการที่เปิดประมูลเริ่มต้นต่ำสุดเพียง 115,000 บาท เท่านั้น คือ ทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ขนาดเนื้อที่ 190 ตารางวา ใน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ส่วนรายการทรัพย์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดเนื้อที่ 60 ตารางวา ใน อ.ดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง จ.เชียงใหม่ ราคาเปิดประมูลเริ่มต้นที่ 2,375,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์ที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของครอบครัวเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูทรัพย์จริงก่อนการเข้าร่วมประมูล หรือรับชมภาพทรัพย์ได้ทาง Application : GHB ALL HOME หรือ www.ghbhomecenter.com และสามารถลงทะเบียนชำระเงินประกันเข้าร่วมประมูล จำนวน 10,000 บาทต่อ 1 รายการทรัพย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 22.00 น. โดยสามารถดาวน์โหลด Application : GHB ALL HOME ผ่านระบบ iOS หรือ Android เพื่อลงทะเบียนการใช้งาน จากนั้นเลือกเมนู “ประมูลทรัพย์ Online” และเลือกทรัพย์ที่ต้องการ ก่อนชำระเงินประกันผ่านทาง Application : GHB ALL GEN หรือ QR Code ก่อนเข้าร่วมประมูลและเสนอราคาในงานต่อไปทั้งนี้ หากลูกค้าชนะการประมูลและทำสัญญา จะซื้อจะขายภายในวันที่ 19 กันยายน 2566 สามารถใช้ “ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA พร้อมขายของธนาคาร” (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด) และผู้ซื้อสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เพียงชำระเงินประกันการเข้าอยู่อาศัยไม่ต่ำกว่า 1.5% ของราคาประมูลได้อีกด้วย (เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด) พิเศษ!! ของสมนาคุณอีกมากมายสำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส.