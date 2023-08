LH Bank แต่งตั้งนายฉี ชิง-ฟู่ นั่งซีอีโอ-กรรมการผู้จัดการ มีผล 1 ก.ย.66

นายฉี ชิง-ฟู่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Business Administration, University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานด้านธนาคารพาณิชย์ยาวนานกว่า 30 ปี ทั้งนี้ ก่อนร่วมบริหารงานที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นายฉี ชิง-ฟู่ เคยดำรงตำแหน่ง Director CTBC Bank ประเทศฟิลิปปินส์ จากนั้นดำรงตำแหน่ง Head of South East Asia Head of Global Operations Group ที่ CTBC Bank และปัจจุบันนายฉี ชิง-ฟู่ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ด้วยผลงานและประสบการณ์ที่สั่งสมมา นายฉี ชิง-ฟู่ จะนำพาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความรอบคอบ และมั่นใจได้ว่าธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นสถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่ไว้วางใจในวงการธนาคารไทย