KLINIQขยายสาขาใหม่ปีนี้เป็น 13 สาขา

เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม อัพเป้าขยายสาขาปีนี้เพิ่มเป็น 13 สาขา จากเป้าหมายเดิม 5 สาขา หวังสร้างการเติบโตแกร่งยั่งยืน ทั้งมีลุ้นผลประกอบการตลอดปี 2566 เติบโตแบบ All Time High ส่วน 14 ก.ย. 66 ผู้ถือหุ้นได้เตรียมรับเงินปันผลหุ้นละ 0.55 บาท กำหนด XD วันที่ 29 ส.ค.นี้

นายแพทย์อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ KLINIQ กล่าวว่า KLINIQ ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใหม่ในครึ่งปีหลังของปี 2566 โดยเพิ่มเป้าหมายการขยายสาขาใหม่ จากเดิมที่จะเปิด 5 สาขา ได้เพิ่มเป็น 8 สาขา หลังพบว่าตลอดครึ่งปีแรกนี้มีจำนวนลูกค้าเข้าใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งลูกค้าในประเทศไทยและลูกค้าต่างประเทศทั่วโลกโดยในครึ่งปีแรก KLINIQ ได้เปิดสาขาใหม่ไปแล้วจำนวน 5 สาขา ส่งผลให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 46 สาขา ประกอบด้วย THE KLINIQUE 37 สาขา, L.A.B.X 7 สาขา, THE KLINIQUE SURGERY CENTER 1 สาขา และ KLINIQ SPA 1 สาขา โดยสาขาเดอะมอลล์บางแค และเดอะมอลล์บางกะปิ อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงศูนย์การค้าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงตุลาคม 2566“KLINIQ มีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นมากในช่วงครึ่งปีแรกนี้ ทั้งด้านรายได้และกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนสาขา การเพิ่มบริการที่ครอบคลุมความต้องการของคนไข้ และการเข้าใช้บริการที่เพิ่มขึ้น การทำตลาดที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้คนไข้รู้จักและเข้าถึงแบรนด์ได้มากขึ้น รวมทั้งการเดินทางของนักท่องเที่ยว ที่เพิ่มขึ้นจากการคลี่คลายของสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้าต่างชาติเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น บวกกับการเติบโตของศูนย์ศัลยกรรม และแบรนด์ L.A.B.X ที่ทำให้ขยายฐานลูกค้าออกไป ช่วยผลักดันให้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายแพทย์อภิรุจ กล่าวนายแพทย์อภิรุจ กล่าวด้วยว่า ในครึ่งปีหลัง KLINIQ นอกจากจะปรับยุทธศาสตร์การขยายสาขาในปีนี้เพิ่มเป็น 13 สาขา จากเป้าหมายเดิม 10 สาขาแล้ว ยังได้เร่งจัดเตรียมความพร้อมเปิดห้องผ่าตัดเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าต่างชาติเข้าใช้บริการศูนย์ศัลยกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ซึ่งที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2565 เพื่อสร้างรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน และคาดว่าผลประกอบการปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง และมีโอกาสทำ All Time Highอย่างไรก็ตาม สำหรับผลประกอบการครึ่งปีแรก KLINIQ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 139.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.41% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 100.21 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท กำหนดวันไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 29 สิงหาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล 14 กันยายน 2566