LH BANK คงเป้าสินเชื่อโต 8-10% เดินหน้าลุย Digital Lending-Trade Finance

เปิดเผยว่า ในปี 2566 นี้ ธนาคารยังคงเป้าหมายการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายเดิม โดยอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่ 8-10% จากครึ่งปีแรกที่ 4.8% รายได้ดอกเบี้ยเติบโต 10-12% จากครึ่งปีแรกที่ 14.11% รายได้ค่าฟีเติบโต 10-15% จากครึ่งปีแรกที่ลดลง 14.8% Cost/Income น้อยกว่า 45% จากครึ่งปีแรกที่ 43.4% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (NIM) ที่ 2.3-2.4% จากครึ่งปีแรกที่ 2.49% และสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่ต่ำกว่า 2.5% จากครึ่งปีแรกที่ 2.32%ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ธนาคารมีแผนที่จะเปิดตัว Digital Lending อย่างเต็มรูปแบบผ่าน Mobile Application LH YOU ในเดือนนี้ เพื่อขยายฐานลูกค้าสินเชื่อบุคคลโดยตั้งเป้าหมายการปล่อยกู้ปีนี้ที่ 1,000 ล้านบาท จากยอดสินเชื่อบุคคลปัจจุบันที่ 100 ล้านบาท รวมถึงเน้นเพิ่มรายได้ค่าธรนมเนียม โดยพัฒนาระบบด้าน Trade Finance รองรับการขยายตัวรับเศรษฐกิจฟื้นตัวในอนาคต โดยคาดว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้าการพัฒนาระบบจะเทียบเท่าธนาคารขนาดใหญ่ได้ และเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน"สินเชื่อในช่วงครึ่งปีแรกที่เติบโต 4.8% ยังต่ำกว่าเป้าหมาย แต่เรายังพยายามที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไปพร้อมๆ กับการปล่อยกู้อย่างระมัดระวัง โดยการเติบโตของสินเชื่ออาจจะมีแนวโน้มในทางกรอบล่างมากกว่า พร้อมกันนั้น ยังคงมุ่งปรับความสมดุลของโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อโดยเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบัน 20% เป็น 30% ในอีก 4 ปีข้างหน้า"สำหรับผลการดำเนินงานของธนาคารช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 เป็นไปตามแผน โดยธนาคารมุ่งเติบโตในพอร์ตสินเชื่อที่สร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น หรือกลุ่ม Higher Yield มีการขยายสัดส่วนสินเชื่อรายย่อย ทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล ภายใต้การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัยเติบโตมากกว่าร้อยละ 16 จากสิ้นปี 2565 รวมถึงการขยายฐานลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลโดย Mobile Application LHB YOU ที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าแต่ละบุคคล การออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก B YOU MAX ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยการนำเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ และปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างพัฒนาช่องทางการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลผ่านทาง LHB You Mobile banking ซึ่งคาดว่าจะให้บริการภายในปีนี้ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการสินเชื่อบุคคลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วโดยครึ่งแรกของปี 2566 ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานสุทธิจำนวน 943.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 119.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตดีของรายได้ดอกเบี้ย รวมถึงการควบคุมและบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย และบริหารความเสี่ยงได้ดี ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 และธนาคารได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 1,011 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24 ซึ่งธนาคารยังคงตั้งสำรองตามหลักความระมัดระวังเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ และรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Coverage Ratio) ที่แข็งแกร่งที่ร้อยละ 229 ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 2.3 สำหรับด้านเงินกองทุนยังคงมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 15.8 อยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้านปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองนั้นกล่าวว่า เท่าที่ดูในขณะนี้ แม้ว่าจะปัจจัยทางการเมืองจะยังมีความไม่แน่นอน แต่ธุรกิจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยยังคงโครงการเดิมไว้อยู่ แต่เม็ดเงินที่จะเข้ามาอาจจะยังชะลออยู่เพื่อรอความชัดเจนทางการเมือง