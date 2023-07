ทีทีบี-โกลบอลเฮ้าส์เปิดตัวบัตรเครดิต-บัตรกดเงินสดร่วม ตั้งเป้ายอดใช้จ่าย 2 พันล้านบาทในปีนี้

เปิดเผยว่า ทีทีบีได้ร่วมกับสยามโกลบอลเฮ้าส์ ออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดร่วม ttb Global House นับเป็นก้าวแรกของการสร้าง Home Owner Ecosystem ให้ลูกค้าที่มีบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้นรอบด้าน การผนวกจุดแข็งระหว่างทีทีบี และโกลบอลเฮ้าส์ในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ และสิทธิประโยชน์ให้ทั้งลูกค้าของทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมเพิ่มกำลังซื้อให้ลูกค้าโกลบอลเฮ้าส์ผ่านบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ด้วยข้อเสนอที่คุ้มค่าและตรงใจ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้าง Brand Loyalty ให้ทั้งโกลบอลเฮ้าส์ และทีทีบีนอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเข้าถึงโซลูชันทางการเงินได้ครบครันที่ ttb Financial Center for Global House สำหรับ 6 สาขาใหญ่ และ Pop Up Store สำหรับสาขาอื่นๆ ของโกลบอลเฮ้าส์ทั่วประเทศ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการทางการเงิน ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ และสินเชื่อบุคคลแก่ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการที่โกลบอลเฮ้าส์ และเร็วๆ นี้ ลูกค้าคนมีบ้านจะได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นผ่านฟีเจอร์ My Home ในแอป ttb touch ที่ช่วยบริหารจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้านได้ง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัสนายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับทีทีบี ด้วยการนำร่องเปิดตัวบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดร่วม ttb Global House ในครั้งนี้ เป็นการผสานจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กรเพื่อนำเสนอโซลูชันการเงินที่ช่วยสร้างประสบการณ์การชอปเพื่อบ้านที่คุ้มค่าที่สุดให้ลูกค้า โดยผู้ถือบัตรจะได้รับจากโกลบอลเฮ้าส์ ทั้งส่วนลดพิเศษ สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย หรือจากรายการแบ่งชำระค่าซื้อสินค้า และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวยังครอบคลุมการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยสร้างความคุ้มค่าให้ลูกค้า และที่สำคัญลูกค้าที่ซื้อวัสดุก่อสร้างยังจะได้รับคะแนนสะสมอีกด้วยสำหรับโกลบอลเฮ้าส์เป็นศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านในรูปแบบ One Stop Shopping Home Center ที่เริ่มต้นธุรกิจขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ขยายสาขาไปจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยมีจำนวนสาขาทั้งหมด 80 สาขา ครอบคลุมใน 77 จังหวัดของประเทศไทย อีกทั้งยังมีศูนย์รวมบริการงานช่างและงานติดตั้งมากกว่า 50 รายการ ที่เรียกว่า CHANG-D (ช่างดี) ซึ่งโกลบอลเฮ้าส์รับประกันคุณภาพของงานช่างด้วยเอกสารรับรองคุณภาพที่ได้รับจาก CHANG-D (ช่างดี)นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าบุคคล ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ทีทีบีตั้งเป้าหมายการมุ่งสู่ Top 4 ผู้นำตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใน 3 ปี ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์คือการผนึกความแข็งแกร่งกับบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ พันธมิตรกลุ่มธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านชั้นนำของไทย ซึ่งจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ผ่านมา ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดธุรกิจก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสิทธิประโยชน์ของบัตร ttb Global House จะยิ่งช่วยตอบโจทย์และสร้างความคุ้มค่าให้ลูกค้าในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี และยังช่วยให้ลูกค้าโกลบอลเฮ้าส์ ได้เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น โดยทีทีบีตั้งเป้าว่าจะมียอดสมัครบัตรเครดิต ttb Global House จำนวน 40,000 บัตร และบัตรกดเงินสด ttb Global House จำนวน 20,000 บัตร ภายในสิ้นปีนี้ และจะมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทสำหรับบัตรเครดิต ttb Global House มอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดเพิ่ม 3% เมื่อชอปผลิตภัณฑ์ใดๆ ยกเว้นวัสดุก่อสร้าง ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการใดๆ ที่โกลบอลเฮ้าส์ สิทธิประโยชน์จากการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่โกลบอลเฮ้าส์ และยังทำรายการแบ่งจ่าย 0% นาน 3 เดือน ได้ด้วยตัวเองผ่านแอป ttb touch ได้ทุกรายการใช้จ่ายที่มียอดตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป กับบริการ ttb so goood สิทธิประโยชน์จากการสะสมคะแนน ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวมถึงวัสดุก่อสร้าง และรับสิทธิประโยชน์จากการใช้จ่ายที่ร้านค้าอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับบัตรกดเงินสด ttb Global House มอบสิทธิประโยชน์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือนที่โกลบอลเฮ้าส์