JKN เปิดกลยุทธ์ Superstar Marketing ดันยอดขายโต

‘เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป ’ เปิดกลยุทธ์ Superstar Marketing สร้างการรับรู้ถึงจุดเด่นผลิตภัณฑ์ Anne Brand ในรูปแบบ D2C พร้อมผนึกทีม Miss Universe Thailand ตัวแทนสาวงาม 77 จังหวัดและ City Director ร่วมปลุกกระแสความต้องการซื้อสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางจำหน่าย JKN18, JKN-CNBC, JKN Hi-Shopping และ Social Commerce ทุกแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัทฯ ผลักดันยอดขายกลุ่ม Commerce ได้ 300 ล้านบาทตามเป้า

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า จากแผนดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังที่มุ่งสร้างการเติบโตกลุ่มธุรกิจ Commerce ด้วยเป้าหมาย 300 ล้านบาท บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตผ่าน Anne Brand ผ่านการดำเนินกลยุทธ์ Superstar Marketing สร้างการรับรู้จุดเด่นผลิตภัณฑ์ โดยใช้พรีเซนเตอร์ดารา นักแสดง เพื่อเป็นตัวแทนแบรนด์ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ‘นาว-นิสานาฎ ศรศึก’ และ Olig Fiber Plus (โอลิก ไฟเบอร์ พลัส), ‘พาเมล่า เบาว์เด้นท์’ เป็นพรีเซนเตอร์ Prima Collagen plus (พริมา คอลลาเจน พลัส), ‘ผู้พันเบิร์ด พ.อ.(พิเศษ) วันชนะ สวัสดี เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Herb Cordy, ‘ก้อง -สหรัถ สังคปรีชา’ ‘เคลลี่ ธนะพัฒน์’ และ ‘เชน-ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์’ เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ Hair Now (แฮร์นาว) เป็นต้นนอกจากนี้ ยังผนึกความแข็งแกร่งกับ ‘มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์’ หรือ MUT และ City Director เพื่อนำตัวแทนจากสาวงามแต่ละทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ร่วมสื่อสารการตลาดตอกย้ำจุดเด่นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติและมาตรฐานการผลิตของโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล ทั้ง GHP, HACCP และ ISO22000 สะท้อนคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและคนที่รักสุขภาพ ดูแลตัวเองด้วยราคาที่เหมาะสม ผ่านรูปแบบ Direct to consumer หรือ D2C ตลอด 24 ชั่วโมงและจำหน่ายสินค้าผ่านทาง JKN18 JKN-CNBC และ JKN HI-Shopping ที่ออกอากาศผ่านทาง IPTV ช่อง 3BB และ AIS Play รวมถึง Social Commerce ทุกแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ทั้ง Facebook, IG, Tiktok จึงมั่นใจว่ายอดขายจะเติบโต 300 ล้านบาทตามเป้าที่วางไว้