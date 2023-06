เชือดเร็วทันใจแก๊งปั่นหุ้น MORE / สุนันท์ ศรีจันทรา

ก.ล.ต.ได้กล่าวโทษกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในความผิดฐานสร้างราคาหรือปั่นหุ้น ซึ่งเกิดขึ้นเระหว่างวันที่ 18 กรกฏาคมถึง 10 พฤศจิกายน 2565วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันที่เกิดปฏิบัติการ โยนคำสั่งซื้อขายหุ้น MORE ช่วงเปิดตลาด จำนวน 1,531 หุ้น เพื่อปล้นเงินจากโบรกเกอร์จำนวนประมาณ 4,500 ล้านบาทก.ล.ต.ระบุว่า กลุ่มบุคคลที่ถูกกล่าวโทษ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว ทางการเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงช่องทางและสถานที่ในการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยได้แบ่งหน้าที่กันหรือตกลงร่วมกันในการส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อหรือขายหุ้นก.ล.ต. ได้รายงานการดำเนินคดีต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542คดีปั่นหุ้น MORE กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ หรือคดีแรกๆที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิดในเวลาที่รวดเร็ว แตกต่างจากการกล่าวโทษการปั่นหุ้นในอดีต ซึ่ง ก.ล.ต.ใช้เวลารวบรวมหลักฐานยาวนานมาก เฉลี่ยประมาณ 5 ปีนับจากการกระทำความผิด จึงร้องทุกข์กล่าวโทษ จนถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานที่ล่าช้าเกินไปนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรหุ้น MORE นับจากนายอมฤทธิ์เข้ามาถือหุ้นใหญ่ และยังไม่ขายหุ้นออก ต้องเสียหายโดยถ้วนหน้า เพราะราคาหุ้นถูกปั่นขึ้นไปสูงลิบ ก่อนถูกทุบรูดลงมากองกับพื้น ต่ำสุดยิ่งกว่าก่อนนายอมฤทธิ์ซื้อหุ้นการกล่าวโทษแก๊งปั่นหุ้น MORE ซึ่งใช้เวลารวบรวมหลักฐานเพียงประมาณ 7 เดือน ถือเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากของ ก.ล.ต. และจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ ในกากล่าวโทษการปั่นหุ้น รวมทั้งหุ้น บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ซึ่งสร้างความเสียหายใหญ่หลวงกว่าหุ้น MOREก.ล.ต.ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญ โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งปั่นหุ้นที่เข้มข้นและฉับไวขึ้นความผิดฐานปั่นหุ้น เป็นความผิดร้ายแรง สร้างความเสียหายนักลงทุนในวงกว้าง มาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยเรียกชำระค่าปรับ ควรหลีกเลี่ยงหรือยกเลิกไป และกลับมาใช้การกล่าวโทษทางอาญาแทนและการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก็ควรเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์มาลุ้นกันว่า ก.ล.ต. จะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการกล่าวโทษ และแก๊งปล้นจนบริษัทล่มสลายจะมีกันกี่คน