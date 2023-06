NocNoc เนรมิตพื้นที่แต่งบ้าน จัดงานแฟร์เชื่อมโลกออนไลน์สู่โลกออฟไลน์ เงินสะพัด 200 ล้านบาท

NocNoc ปลื้มยอดขายโตกระฉูด คาดตลาดยังมีดีมานด์ ตั้งเป้าปี 2566 ทะลุ 5,000 ล้านบาท ล่าสุด ขยายช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการทุกเรื่องบ้านจัดงาน NocNoc Fair กระหึ่มใจกลางเมือง 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2566-2 กรกฎาคม 2566 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คาดสร้างยอดขาย 200 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc ศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเพื่อเติมเต็มความต้องการผู้บริโภคที่มองหาสินค้าและบริการในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าตัวเลขของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านในประเทศไทยมีมากถึง 20 ล้านหลัง มองว่ายังมีโอกาสทางการตลาดอีกมากที่จะเข้าถึงผู้บริโภคเหล่านี้ รวมถึงในอนาคตจะยังมีเจ้าของบ้านใหม่และเจ้าของบ้านเก่าที่ต้องการรีโนเวตบ้านเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ทำให้ดีมานด์ที่ต้องการสินค้ากลุ่ม Home and Living ยังมาแรง เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าแต่งบ้านเพื่อให้ได้บ้านในสไตล์ที่ใช่และชอบ และพร้อมเปลี่ยนไปตามเทรนด์และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง หากบริษัทฯ สามารถคัดเลือกสินค้าและบริการทุกเรื่องบ้านใหม่ๆ มานำเสนอจะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการและสร้างยอดขายได้มากขึ้นสำหรับยอดขายในช่องทางอีคอมเมิร์ซของบริษัทฯ ช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 7.4 เท่า ผู้ใช้งานกว่า 8 แสนราย และพันธมิตรร้านค้าบนแพลตฟอร์มอีกกว่า 5,000 ราย เชื่อว่าจากสัญญาณการเติบโตที่ดีในช่วงไตรมาสแรก จะทำให้ตลอดปี 2566 นี้ บริษัทฯ มียอดขายมากกว่า 5,000 ล้านบาท และมีผู้ใช้งานเพิ่มเป็นกว่า 1 ล้านราย หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ในอีก 6 เดือนข้างหน้าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและพาณิชย์ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc กล่าวว่า กลยุทธ์ทางการตลาดที่จะผลักดัน NocNoc ให้เป็น Home and Living Destination ที่มอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าทุกเรื่องบ้านแบบ Complete Journey ตั้งแต่ให้ไอเดียและแรงบันดาลใจในการแต่งบ้าน ให้คำแนะนำและรีวิวจากกูรูหรือผู้ใช้งานจริง คัดเลือกสินค้าและบริการที่ตรงใจผ่านการทำ Personalization เพื่อให้ NocNoc ได้ใกล้ชิดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และผลักดันยอดขายบนแพลตฟอร์มควบคู่กันไป คือการขยายช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการทุกเรื่องบ้านบนโลกออนไลน์สู่โลกออฟไลน์ ทำให้ NocNoc สามารถเก็บและเข้าถึง Customer Insight และ Customer Journey ในแต่ละ Stage เพื่อสร้างความพึงพอใจ และสร้างประสบการณ์ในทุกเส้นทางบนแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่ผ่านมา เราได้รับผลตอบรับที่ดีในการทำแคมเปญ Online to Offline จากทั้งร้านค้าที่มอบดีลพิเศษสุดคุ้ม และลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าแต่งบ้านอย่างต่อเนื่องและเพื่อตอกย้ำความสำเร็จ ไปพร้อมกับการก้าวสู่มิติใหม่ในการขยับตัวเองให้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น NocNoc ปักหมุดแลนด์มาร์กใจกลางเมือง จัดงาน NocNoc Fair งานแฟร์สำหรับคนรักบ้านสุดยิ่งใหญ่ Home InspiREALtion แรงบันดาลจริงให้บ้านคุณ เพื่อสร้างประสบการณ์ชอปสินค้าและบริการทุกเรื่องบ้านผ่าน Visibility ที่เชื่อมต่อในหลายๆ ช่องทางให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้น“NocNoc Fair เป็นอีกหนึ่งก้าวที่บริษัทฯ ได้เชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการชมสินค้าจริงก่อนตัดสินใจซื้อ ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทำให้แบรนด์ได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น ภายในงานจะได้พบกับสินค้าและบริการทุกเรื่องบ้านจากร้านค้าบนแพลตฟอร์ม NocNoc ดีลแรงสุดคุ้ม ลดสูงสุด 80% จากแบรนด์ดังกว่า 500 ร้านค้า Daily Deal ดีลเด็ดราคาโดน 5 วัน 5 Category และ NocNoc Live Flash Deal จัดเต็มสินค้าเรื่องบ้านทุกวัน ชอปได้ทั้งภายในงาน และบนแพลตฟอร์ม NocNoc พร้อมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีที่พร้อมเป็นผู้ช่วยให้การแต่งบ้านเป็นเรื่องง่ายผ่าน “NocNocGPT” ด้วยระบบ AI ที่ช่วยวิเคราะห์และออกแบบบ้านในสไตล์ที่ใช่เพื่อคนแต่งบ้าน และต่อเติม Home InspiRealtion จากเหล่า Artist Influencer ชื่อดังที่พร้อมแชร์เรื่องบ้านในทุกสไตล์ อย่าง 3 สาวยูทูปเบอร์ชื่อดัง ก้อย นัตตี้ ดรีม ที่จะมาร่วมพูดคุยแชร์แรงบันดาลใจในการแต่งห้องแบบฉบับสาวยุค Gen Y ร่วมกับ NocNoc ผ่าน "Design to Inspire" ที่ยกห้องตัวอย่างมาวางในงาน ให้ทุกคนสัมผัสชิ้นต่อชิ้น พร้อมชอปตามได้ทันที ตั้งเป้ายอดขายภายในงาน 200 ล้านบาท” นายอนุพงศ์ กล่าวขณะเดียวกัน NocNoc Fair ไม่ใช่เพียงแค่งานแฟร์และการขยายประสบการณ์สู่ช่องทางออฟไลน์ แต่ยังเป็น Home InspiRealtion หรือเปรียบเสมือนพื้นที่แรงบันดาลใจในการแต่งบ้านให้เป็นแรงบันดาลจริงได้ด้วยประสบการณ์การที่เชื่อมต่อทุกมิติให้คนรักบ้านหา Inspiration และไอเดียในการตกแต่งบ้านได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าบางครั้งลูกค้ามีความต้องการและมองหาไอเดียในการตกแต่งบ้าน แต่ลูกค้าหาไอเดียไม่เจอ อยากได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ใช้งานจริง รวมถึงการค้นหาสินค้าแต่งบ้านให้ตรงกับความต้องการ ตรงกับไอเดียของตัวเองที่หามา และอยู่ในงบประมาณที่วางไว้ เชื่อว่า NocNoc Fair จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้ ยังมอบส่วนลดสุดปัง! ให้ชอปตลอดทั้งงาน ชอปแบบไม่มีขั้นต่ำ ลดเพิ่ม 12% สูงสุด 700 บาท กรอกโค้ด CANNFT1 ชอปครบ 18,000 บาท ลดเพิ่ม 13% สูงสุด 2,500 บาท กรอกโค้ด CANNFT2 และชอปครบ 30,000 บาท ลดเพิ่ม 16% สูงสุด 5,000 บาท กรอกโค้ด CANNFT3 พิเศษ! ส่งฟรี เมื่อชอปขั้นต่ำ 300 บาท ลดสูงสูด 300 บาท (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) และพบกับ Daily Deal ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 และ 18.00 น.ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ แค่ชอปก็ได้ลุ้น จับแจก Lucky Draw ชอปลุ้นแสน! ลุ้นรับ Gift Voucher แต่งบ้านในฝันมูลค่ารวม 200,000 บาท* เมื่อชอปสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.nocnoc.com หรือแอปพลิเคชัน NocNoc ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำ 1 สิทธิต่อ 1 ใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-2 ก.ค.2566 อีกด้วยและสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร ผ่อน 0% นานสูงสุด 4 เดือน* พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70,000 บาท* บัตรเครดิต เคทีซี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70,000 บาท* เมื่อชำระเต็มหรือผ่อนชำระ บัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเครดิตทีทีบี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%* บัตรเครดิตกรุงศรี ผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 33,700 บาท* บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ชอปครบ 10,000 บาท รับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ชอปครั้งถัดไปมูลค่า 500 บาท* และบัตรกดเงินสด KKP CASH CARD รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%*ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc กล่าวว่า NocNoc ตั้งใจจะ Disrupt Home and Living E-commerce โดยมุ่งมั่นที่จะสร้าง User Experience ที่ดีและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกับเทคโนโลยี ผ่านการพัฒนาฟีเจอร์บนแอปพลิเคชัน ให้ตอบโจทย์ Pain Point ของลูกค้าผ่านนวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์การใช้งานบนแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาสินค้า บริการ และแรงบันดาลใจในการตกแต่งห้องในสไตล์ที่ใช่และชอบได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาฟีเจอร์ที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในการใช้งานให้ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมสะสมคะแนน หรือ Loyalty Program ชุมชนพูดคุยเรื่องบ้าน NocNoc Community และ Platform Partner ตัวใหม่ของเราที่จะทำให้การขายของบน NocNocเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับงาน NocNoc Fair หนึ่งในฟีเจอร์ไฮไลต์ที่เราหยิบยกมาให้ลูกค้าได้ลองเล่น คือ NocNocGPT เป็นการเชื่อมต่อเทรนด์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีระบบ AI มาเพื่อสร้างประสบการณ์การแต่งบ้าน ให้ช่วยวิเคราะห์และออกแบบบ้านในสไตล์ที่ใช่ตามการ Personalization และการค้นหา Style ที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย พอได้รูปภาพหรือแบบบ้านแล้วสามารถค้นหาเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้างที่ตรงหรือใกล้เคียงกับสไตล์บ้านที่ใช่ได้บนแพลตฟอร์ม NocNoc ด้วยฟีเจอร์ Image Search ทันทีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบ็ตเตอร์บี มาร์เก็ตเพลส จำกัด หรือ NocNoc กล่าวว่า อีกหนึ่งความสำเร็จที่ช่วยให้ NocNoc ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คือการใส่ใจในส่วนของบริการหลังการขายในทุกด้าน เริ่มตั้งแต่ด้าน Customer Service ที่คอยดูแลและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงจุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และทำให้ลูกค้าได้รับการบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดจาก NocNoc ด้านบริการจัดส่ง ที่เน้นทั้งความรวดเร็วและคุณภาพการให้บริการ สามารถรองรับปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และมีบริการจัดส่งที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ NocNoc ยังมีบริการจัดส่งรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ได้แก่ บริการขนส่งสินค้าแบบนัดวันรับ ที่ลูกค้าสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวกในการรับสินค้าได้ และบริการจัดส่งพร้อมประกอบและติดตั้งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้ากับ NocNoc ได้อย่างสบายใจ ไร้ความกังวล และด้านบริการทุกเรื่องบ้าน หรือ NocNoc Service ที่ปัจจุบันเรามีงานบริการติดตั้งกว่า 29 บริการ และคาดว่าจะขยายงานบริการเรื่องบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 40 บริการ ภายในปี 2566 นี้ รวมถึงมีทีมช่างที่มีมาตรฐานพร้อมให้บริการมากกว่า 250 ทีม และจะขยายเป็น 400 ทีมภายในปี 2566 นี้เช่นกัน นอกจากนี้ NocNoc ยังได้จับมือร่วมกับพาร์ตเนอร์อย่าง คิวช่าง, 24Fix, Service Hero, Shera, Doodeco, Ctis เป็นต้น เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมและมีทางเลือกที่มากขึ้นโดยภายในงาน NocNoc Fair เราได้มอบดีลพิเศษสุดคุ้มสำหรับบริการงานช่างทุกเรื่องบ้าน บริการทำความสะอาดบ้าน บริการล้างแอร์ และบริการล้างเครื่องซักผ้า ลดเพิ่ม 18% สูงสุด 100 บาท เพียงกรอกโค้ด SVNNFT1 ค่าสำรวจบริการงานช่าง ลดเพิ่ม 20% สูงสุด 200 บาท เพียงกรอกโค้ด SVNNFT2NocNoc Fair งานแฟร์สำหรับคนรักบ้านสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง พร้อมให้ขนความสุขกลับบ้านตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2566 นี้ ที่ชั้น 1 CentralwOrld, Central Court & Eden Zone