ยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ “U-Green” เดินหน้ารุกตลาดสินเชื่อบ้านภายใต้คอนเซ็ปต์รักษ์โลก

เปิดตัวแคมเปญปล่อยผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านรุกตลาดสินเชื่อบ้านภายใต้คอนเซ็ปต์รักษ์โลก อาทิ UOB Refinance สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ที่มาพร้อมกับวงเงินกู้เพิ่ม Green Top Up และ UOB Green Cash to Home สินเชื่อบ้านแลกเงิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีโนเวทบ้าน ติดตั้งระบบโซลาร์ หรือติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน ตอบโจทย์ความต้องการบ้านรักษ์โลกโดยธนาคารยังมอบสิทธิประโยชน์ด้านการเงินของแคมเปญนี้ให้กับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งระบบโซลาร์สำหรับที่อยู่อาศัย ผ่านบริการ PEA Solar ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ธนาคารร่วมเป็นพันธมิตรทางการเงินรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ในช่วงปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคต่างหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนมากขึ้น ยูโอบีจึงได้เพิ่มโซลูชันสินเชื่อบ้านภายใต้คอนเซ็ปต์รักษ์โลก เพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการปรับเปลี่ยน ต่อเติมบ้านเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านของยูโอบีมีความหลากหลายและครบถ้วนยิ่งขึ้น”ภายใต้แคมเปญ “U-Green” ลูกค้าใหม่จะสามารถขออนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยพร้อมกับ Green Top Up ด้วยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยใน 3 ปีแรก ร้อยละ 3.49 ต่อปี (MRR – 5.06) วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี สำหรับลูกค้าเดิมของยูโอบีที่ยังมีวงเงินเหลือจากหลักประกันสามารถยื่นขออนุมัติสินเชื่อ Green Top Up เพิ่มได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ยร้อยละ 4.69 ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปีสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ สามารถนำที่อยู่อาศัยมาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนได้ผ่าน UOB Green Cash to Home เพื่อนำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์รักษ์โลก เช่น รีโนเวทบ้านเพื่อเพิ่มอากาศถ่ายเทให้สะดวกรับแสงธรรมชาติมากขึ้น และลดการใช้ไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ติดตั้งระบบโซลาร์เพื่อลดการใช้พลังงานภายในบ้าน และหรือติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงร้อยละ 4.39 ต่อปี เฉลี่ยใน 3 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุดร้อยละ 80 ของราคาประเมิน วงเงินเริ่มต้น 500,000 บาท สูงสุด 50 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปีนอกจากนี้ ยูโอบี ยังได้ประกาศความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งระบบโซลาร์ภายในบ้าน ผ่านบริการ PEA Solar โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้แคมเปญ U-Green นี้ได้เช่นเดียวกันผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอสินเชื่อ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษข้างต้นตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านของยูโอบีได้ที่ https://www.uob.co.th/homeloan/ และสามารถใช้บริการขอสินเชื่อออนไลน์ได้โดยคลิก ที่นี่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-093-2030 หรือผ่าน LINE @uobhomeloan