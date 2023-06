“กรุงไทย”เตรียมเสนอขาย DR และ DRx อ้างอิง 4 หุ้นเทคชั้นนำ ดีเดย์ 21 มิ.ย.นี้

เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมออก DR80 เสนอขายโดยตรง (Direct Listing) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างอิงหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและจีน จำนวน 4 หลักทรัพย์ประกอบด้วยDR อ้างอิงหุ้นสหรัฐฯ จำนวน 3 หลักทรัพย์ ออกและเสนอขายในรูปแบบ DRx (Fractional DR) ลงทุนได้เป็นหน่วยย่อยกว่า DR ทั่วไป นักลงทุนสามารถซื้อขายในลักษณะที่เป็น Fractional Share ได้ โดยมีขั้นต่ำอยู่ที่ 0.0001 หน่วย ซึ่งในครั้งนี้ ธนาคารได้ออก DRx อ้างอิง 3 หุ้นอเมริกาชั้นนำ เปิดซื้อขายตาม US Time Zones หรือ เวลา 20.00 - 04.00 น. (T+1) ตามเวลาไทย ได้แก่ 1. DRx อ้างอิงหุ้นสามัญบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (MSFT80X) ผู้ผลิตซอฟท์แวร์รายใหญ่ หนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ChatGPT ซึ่งเป็น AI Chatbot ชื่อดังที่ถูกนำมาต่อยอดธุรกิจอย่างกว้างขวาง 2. DRx อ้างอิงหุ้นสามัญของ บริษัท อัลฟาเบท อิงค์ (GOOG80X) บริษัทแม่ของ Google ที่เปิดตัว Bard ซึ่งเป็น AI Chatbot คู่แข่งสำคัญของ ChatGPT และ New Bing และ3. DRx อ้างอิงหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็นวิเดีย คอร์ปอเรชั่น (NVDA80X) ผู้นำตลาด GPU หรือ การ์ดจอในธุรกิจเกม ที่ขยายธุรกิจไปสู่ยานยนต์ และ AI รวมถึง GPU ที่ใช้ประมวลผลของ ChatGPT และ AI ของผู้ให้บริการรายอื่น ๆDR อ้างอิงหุ้นจีน คือ DR อ้างอิงหุ้นสามัญของ บริษัท ไป่ตู้ อิงค์ (BIDU80) เปิดซื้อขายในเวลาทำการของตลาดหุ้นไทย แบบไม่หยุดพักการซื้อขายระหว่างวัน โดยบริษัทไป่ตู้ เป็นผู้ให้บริการ Search engine รายใหญ่ที่สุดของจีน สร้างรายได้กว่า 6 แสนล้านบาท ในปี 2565 มีผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น Baidu App, Baidu Wiki, Baidu Map, Baidu Feed, iQIYI และ ERNIE Bot เป็นบริษัทระดับโลกที่มีการลงทุนและการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ที่มีโอกาสเติบโตสูงทั้งนี้ ธนาคารเสนอขาย DR และ DRx 4 หลักทรัพย์ใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายได้ทั้งช่วงกลางวัน สำหรับ DRและกลางคืน สำหรับ DRx ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจ BIDU80 สามารถซื้อขายผ่านบัญชีหุ้นได้เลย ส่วนการลงทุนใน MSFT80X, GOOG80X และ NVDA80X ต้องเปิดบัญชีซื้อขาย DRx เพิ่ม โดยเปิดบัญชีกับผู้แนะนำการลงทุน หรือ เปิดบัญชีด้วยตัวเองผ่าน แอปพลิเคชัน “Streaming by Settrade” เลือก “My Menu” และเลือก “DRx” เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี DRx ซึ่งส่งคำสั่งซื้อขายเป็นจำนวนเงินบาทหรือจำนวนหลักทรัพย์ได้ โดยใช้ PIN เดียวกับบัญชีหุ้นหลักก่อนหน้านี้ ธนาคารได้เสนอขาย DR และ DRx อ้างอิงหุ้นต่างประเทศชั้นนำไปแล้ว 8 หลักทรัพย์ เช่น อาลีบาบา (BABA80) บีวายดี (BYDCOM80) แอปเปิล (AAPL80X)และเทสล่า (TSLA80X) ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (มาร์เก็ตแคป) รวมกว่า 5,000 ล้านบาท