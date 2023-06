ttb reserve คว้ารางวัล The Best for Wealth Transfer / Succession Planning in Thailand 2023

เปิดเผยว่า ทีทีบีมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันทางการเงินแบบครบวงจรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจลูกค้าในทุกมิติแล้วนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยในกลุ่มลูกค้า Wealth ธนาคารมองเห็นถึงความต้องการและได้พัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ช่วยต่อยอดความมั่งคั่ง ให้สินทรัพย์ที่มีอยู่นั้นงอกเงยด้วยการวางแผนอย่างมีระบบ (Wealth Accumulation) และรักษาความมั่งคั่งให้ยั่งยืน พร้อมที่จะส่งต่อให้ทายาท (Wealth Preservation & Transfer) โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การ "วางแผนมรดก" ที่จะช่วยส่งผ่านความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะถูกสืบทอดไปตามเจตนารมณ์ ทำให้ ttb reserve (ทีทีบี รีเซิร์ฟ) ได้รับรางวัล “The Best for Wealth Transfer / Succession Planning in Thailand จาก The Asiamoney Private Banking Awards 2023”ทั้งนี้ การที่ ttb reserve ได้รับรางวัลดังกล่าว มาจากความโดดเด่นของแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Wealth ซึ่ง ttb reserve เป็นมากกว่าบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และยังครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติมจากการถือครองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก กองทุนรวม ประกัน หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยทั้งหมดถูกยึดโยงไว้ภายใต้แนวคิด “Earn Fast-Burn Smart” รับคะแนนเร็วเหนือใคร แลกคะแนนคุ้มกว่าใคร คุ้มค่าทุกการใช้จ่าย โดยการคืนผลตอบแทนให้ลูกค้าในรูปแบบของคะแนนสะสมที่ให้มากกว่าแม้ไม่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร และสามารถนำคะแนนมาแลกเป็นสิทธิประโยชน์เพื่อต่อยอดทั้งด้านการเงิน การลงทุน และไลฟ์สไตล์ต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เองตามความต้องการ ถือเป็นความแปลกใหม่ที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนใครในตลาดกล่าวว่า สำหรับเป้าหมายต่อไปของธนาคาร โดยเฉพาะในส่วนของ ttb reserve ยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ และเอกสิทธิ์ที่จะให้ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Wealth ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยพบว่าลูกค้าที่ต้องการส่งต่อความมั่งคั่ง หรือ Wealth Transfer ไม่ใช่การส่งต่อในรูปแบบของตัวเงินเท่านั้น แต่ยังมองไปถึงระดับของครอบครัว ที่จะส่งต่อด้านธุรกิจด้านองค์ความรู้ต่างๆ และยังหมายถึงการสร้างอนาคตของลูกหลาน โดยจะทำอย่างไรให้ลูกหลานมีความมั่งคั่งต่อไปได้ ดังนั้น ธนาคารจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอโซลูชันที่ช่วยต่อยอดด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก กองทุนรวม ประกัน หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่กำลังจะออกมาอีกในเร็วๆ นี้ พร้อมกับแพลตฟอร์มของบัตร ttb reserve ที่ให้ผลตอบแทนกลับมามากขึ้นควบคู่ไปด้วยนอกจากนี้ ยังมีแผนขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มครอบครัวที่ต้องการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาของบุตรหลานทั้งในและต่างประเทศ โดยธนาคารจะมีโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อมาซัปพอร์ต เช่น บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) บัญชีเงินฝากดอลลาร์ที่ให้ดอกเบี้ยสูง ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน ซึ่งเหมาะกับกลุ่มที่วางแผนจ่ายค่าเทอมให้บุตรหลานที่เรียนต่างประเทศ และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่บนสมาร์ทโฟนให้ลูกค้าสามารถโอนเงิน 6 สกุลเงิน (USD, EUR, GBP, AUD, HKD, SGD) ไปยัง 34 ประเทศ ได้รับเงินเต็มจำนวน และมีค่าธรรมเนียมเพียง 150 บาท โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินไปต่างประเทศได้เองแบบเรียลไทม์ เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารซึ่งพร้อมที่จะให้คำแนะนำตลอดเวลาอย่างไรก็ตามที่ทีทีบีได้รับในครั้งนี้ นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นรางวัลระดับโลกที่มีความสำคัญต่อแวดวงสถาบันการเงินเป็นอย่างยิ่ง และเป็นเครื่องการันตีว่า ธนาคารได้พัฒนาโซลูชันที่มีคุณภาพ จนได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากลูกค้า และเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนสำหรับสิ่งที่ทุกคนได้มุ่งมั่น และทำให้ทุกคนมีแรงผลักดันในการพัฒนา และส่งต่อโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่ดี เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ลูกค้าส่งต่อรุ่นสู่รุ่นต่อไปสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.ttbbank.com/th/ttb-reserve หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 0-2010-1428