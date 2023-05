อสังหาฯ Q1/66 ยังบวก AP แชมป์รายได้ แสนสิริแชมป์กำไรสูงสุด

บริษัทศุภาลัยจำกัด (มหาชน

บริษัทอนันดาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN

เอพีฯ แชมป์รายได้สูงสุด แสนสิริแชมป์กำไรสูงสุด

โดยรายงานดัชนีความเชื่อมั่น ซึ่งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) ได้ทำการสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ในไตรมาส 1/2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 46.7 ซึ่งลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565 ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 51.5 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อนซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 47.1 มีความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยเช่นกันอย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นในด้านต้นทุนผลประกอบการที่ปรับเพิ่มขึ้น 3.7 จุด สะท้อนว่าผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ปริมณฑลมีความเชื่อมั่นในด้านต้นทุนการประกอบการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยมากขึ้นเนื่องจากมีการปรับตัวคงที่ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากภาพรวมต้นทุนยังคงสูงอยู่ทำให้ระดับความเชื่อมั่นยังต่ำกว่า 50% ต่อเนื่องมามากกว่า 5 ไตรมาสค่าดัชนีความเชื่อมั่นดังกล่าวสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทอสังหาฯ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักแห่งประเทศไทย ซึ่งจากการสำรวจของบริษัทลุมพินีวิสดอมแอนด์โซลูชั่นจำกัด (LPN Wisdomหรือ LWS) พบว่า 38 บริษัทอสังหาฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในไตรมาสแรกปี 2566 มีรายได้รวมและกำไรเพิ่มขึ้นไม่มากอย่างที่คาดการณ์กันไว้ โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 73,712.77 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 8,699.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.84% และ 18.71% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2565 โดยมีความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ย 11.80% ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ซึ่งมีกำไรเฉลี่ยที่ 13.28%ทั้งนี้ศุภาลัยมีรายได้รวมที่ 5641.42 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 269.18 ล้านบาท หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 5% โดยสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้ของศุภาลัยเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกเนื่องจากสามารถโอนกรรมสิทธิ์โครงการแนวราบได้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายได้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารที่ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 815.26 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าถึง 98.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14% มีผลให้กำไรสุทธิในไตรมาสแรกนี้ลดลงโดยไตรมาส 1/2566 นี้ศุภาลัยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,080.41 ล้านบาท ลดลง 97.41 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอัตราการลดลง 8% ถึงแม้ว่ารายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นก็ตามขณะที่ทำให้ในไตรมาสแรกของปี 2566 นี้อนันดาฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีผลขาดทุน 53 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า 78.3% จากที่ปีก่อนหน้ามีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม 191.5 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนมาจากส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า หรือโครงการร่วมทุน 294 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 352.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% เนื่องจากสามารถเริ่มรับรู้รายได้จากการโอนโครงการไอดีโอจุฬา-สามย่านในช่วงปลายไตรมาส และการโอนต่อเนื่องของโครงการไอดีโอพระรามเก้า-อโศกภาพการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สวนทางกับกำไรสุทธิของบริษัทอสังหาฯ ในไตรมาส 1/2566 นี้ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการชะลอตัวของกำลังซื้อซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ทำให้ผู้ประกอบการต้องออกมาตรการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคให้เร็วขึ้นโดยการออกแคมเปญต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีผลต่อต้นทุนการขายที่เพิ่มตามไปด้วยในขณะที่หลายบริษัทประสบปัญหาด้านยอดขายและกำไรลดลง แต่ในฝั่งของซึ่งในช่วง 2-3 ปีนี้กลายเป็นบริษัทที่มีอัตราการขยายตัวดีทั้งในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิเผยว่า“การปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเอพีในไตรมาสแรกที่ผ่านมาคือสินค้ากลุ่มแนวราบ อย่างทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยวยังถือเป็นคีย์ไดรฟ์สำคัญในการเติบโตทางรายได้และกำไรอย่างแข็งแกร่ง โดยรายได้ที่เกิดขึ้นมาจากสินค้าแนวราบคิดเป็นมูลค่า 8,657 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73% ของสัดส่วนรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งมีบ้านเดี่ยวแบรนด์ THE CITY เป็นกำลังหลักหนุนสร้างรายได้รวมในกลุ่มแนวราบ”ขณะที่เผยว่านอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการขายโครงการแนวราบโดยเฉพาะการขายโครงการทาวน์โฮมเติบโตขึ้นถึง 104% พร้อมกันนี้ ยังสร้างผลงานในโครงการที่อยู่อาศัยแบบมิกซ์โปรดักต์ที่รวมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮมในโครงการเดียวตอบรับแนวคิดการอยู่อาศัยแบบ Feel Just Right ความพอดีที่ลงตัวภายใต้แบรนด์ “อณาสิริ” ที่สร้างรายได้ที่โดดเด่นต่อเนื่องในปีนี้เช่นเดียวกันขณะที่กำไรขั้นต้นจากการขายโครงการที่อยู่อาศัยยังคงสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ประกอบกับในไตรมาสนี้แสนสิริมีการบันทึกกำไรจากการขายกิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนา และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาสแรกของปี 2566 เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งนี้โดยในส่วนของธุรกิจอสังหาฯ มีรายได้ 6,030 ล้านบาท เติบโต 6% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2565 จากการโอนคอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2565 อย่างต่อเนื่อง 6 โครงการ และมียอดขาย 4,466 ล้านบาท ซึ่งการเปิดขายโครงการแชปเตอร์วันออล รามอินทราในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสร้างกระแสตอบรับจากลูกค้าไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี ทำยอดขายไปได้ราว 50%ขณะที่บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เป็นอีกหนึ่งบริษัทอสังหาฯ ที่มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไตรมาส 1/66 มียอดโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดฯ และบ้านจัดสรรรวม 4,430 ล้านบาทเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 31% รวมโครงการที่อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้า (JV) ที่ทยอยสร้างเสร็จและรับรู้รายได้แล้วกว่า 2,279 ล้านบาทส่วนในด้านของกำไรจากการดำเนินงานนั้นยังคงเป็นกลุ่มบริษัทอสังหาฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 12 บริษัทแรกที่มีแชร์ตลาดรวมมากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาท็อป 12 บริษัทอสังหาฯ พบว่า บริษัทที่มีกำไรสูงสุดโดยมีกำไรรวมในไตรมาสแรกของปี 2566 อยู่ที่ 9217.96 ล้านบาท สูงกว่ากำไรของ 38 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีกำไรรวมในไตรมาสแรกปี 2566 ที่ 8699.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากมีบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนทั้งสิ้น 13 บริษัท ทำให้กำไรรวมของทั้ง 18 บริษัทมียอดรวมต่ำกว่า 12 บริษัทอสังหาฯ