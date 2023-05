SCB มองตลาดเงินผันผวนหนักจากปัจจัยการเมือง-เพดานหนี้สหรัฐฯ แนะปิดเสี่ยงค่าบาท

ทั้งนี้ ตลาดการเงินไทยและโลกเผชิญความไม่แน่นอนสูง ทำให้เงินบาทมีแนวโน้มผันผวน ทั้งจาก 1) ประเด็นเรื่อง US Debt ceiling ที่ยังไม่สามารถหาขอยุติได้ โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประเมินว่าสหรัฐฯ อาจผิดชำระหนี้อย่างเร็วในวันที่ 1 มิ.ย. (X-date) ซึ่งหากภาครัฐไม่สามารถขยายเพดานหนี้ได้ทัน จะส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอลงรุนแรงจนอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ เงินดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าเร็ว เงินทุนไหลออก ตลาดหุ้นลดลงมาก 2) ภาวะการเงินโลกตึงตัวยังต่อเนื่องจากนโยบายการเงินและการปล่อยสินเชื่อที่ยังเข้มงวด โดย Fed มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี ขณะที่ ECB ยังมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยต่ออีก 2 ครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงในภาคสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และยุโรป ทำให้สถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และ 3) การจัดตั้งรัฐบาลยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก เป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกแม้จะฟื้นตัวดีจากการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ฟื้นตัวดี อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการการจัดตั้งรัฐบาล จะส่งผลต่อการเบิกจ่ายภาครัฐในไตรมาส 4 เป็นต้นไปSCB FM แนะให้ลูกค้าป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่มีความไม่แน่นอนสูง โดยเสนอกลยุทธ์ที่ช่วยปิดความเสี่ยงจาก 3 scenarios ของการจัดตั้งรัฐบาล ดังนี้หากพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี เงินทุนเคลื่อนย้ายมีแนวโน้มไหลกลับเข้าตลาดการเงินไทย ทำให้เงินบาทอาจแข็งค่าขึ้นปานกลาง โดยอาจแตะระดับ 33.70-33.90 ได้FX Strategy : แนะผู้ส่งออกซื้อ put option ที่ราคาใช้สิทธิ 34.40 เพื่อปิดความเสี่ยงบาทแข็ง หรือเข้าทำ Easy Sure Capped อายุ 3 เดือน ที่ราคาใช้สิทธิ 34.40 และ capped level ที่ 33.80 โดยผลิตภัณฑ์นี้จะมีค่า premium ต่ำกว่าการซื้อ put option โดยตรง แต่ลูกค้าจะได้รับการป้องกันความเสี่ยงถึงระดับราคาที่กำหนดไว้ (capped level) เท่านั้นหากพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากสามารถจัดตั้งรัฐบาล แต่ชื่อที่เสนอไม่ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี เงินบาทอาจอ่อนค่าในช่วงแรกสู่ระดับ 34.95-35.15 แต่อาจกลับมาแข็งค่าสู่กรอบ 33.90-34.20 ได้ หลังได้นายกฯ จากพรรคร่วมรัฐบาลFX Strategy : แนะผู้นำเข้าซื้อ call option ที่ราคาใช้สิทธิ 34.30 เพื่อปิดความเสี่ยงบาทอ่อน หรือเข้าทำ Easy Sure Capped อายุ 3 เดือน ที่ราคาใช้สิทธิ 34.20 และ capped level ที่ 34.80เกิดการประท้วงผลการเลือกตั้งเป็นวงกว้าง หรือไม่สามารถแต่งตั้งนายกฯ ได้ หรือรัฐบาลไม่สามารถผ่านมติได้ (เกิด political gridlock) จนต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ เงินบาทอาจอ่อนค่าเร็ว โดยอาจเกินระดับ 35.35 บาทต่อดอลลาร์ได้FX Strategy : แนะผู้นำเข้าซื้อ call option ที่ราคาใช้สิทธิ 34.30 เพื่อปิดความเสี่ยงบาทอ่อน โดยไม่ต้องมี capped levelแม้ความกังวลต่อสถานการณ์ US Debt ceiling ล่าสุดจะเริ่มคลี่คลาย แต่ความไม่แน่นอนยังมีอยู่มาก ซึ่งหากยังหาข้อยุติไม่ได้ อาจทำให้ yield curve สหรัฐฯ ลาดชันน้อยลง (flatten) โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว (อายุ 10 ปี) มีแนวโน้มอยู่ในกรอบ 3.30-3.70% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้น (อายุ 2 ปี) มีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะ SCB FM ประเมินว่า ตราบใดที่ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง Fed มีแนวโน้มคงดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องในปีนี้ ทำให้ yield curve สหรัฐฯ อาจลาดชันน้อยลง (flatten) SCB FM จึงยังแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาทำธุรกรรม hedging ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ระยะ 1-2 ปี โดยเข้าทำ pay fixed USD เพราะลูกค้าจะได้รับ initial cost saving จากการจ่ายดอกเบี้ย fixed rate ซึ่งต่ำกว่า float rate (SOFR) ที่จ่ายในปัจจุบันSCB FM ประเมินว่ามีโอกาสที่ กนง. จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปถึง 2.50% ในปีนี้ โดยการสื่อสารของ กนง. ล่าสุด ไปในทิศทาง hawkish เนื่องจากคณะกรรมการมองว่า เงินเฟ้อจะกลับมาเร่งตัวขึ้น นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริง (Real policy rate) ของไทยยังคงติดลบ ซึ่งมองว่าต่ำเกินไป ทำให้มีแนวโน้มที่ กนง. จะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องไปสู่ระดับ 2.50% ในการประชุมเดือนกันยายน จึงแนะให้ลูกค้าป้องกันความเสี่ยงโดยการทำธุรกรรม hedging ทิศทางอัตราดอกเบี้ย โดยเข้าทำ pay fixed THB อายุ 2 ปี ที่ระดับไม่เกิน 2.1%