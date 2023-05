DEXON กวาดรายได้ Q1 ที่ 144 ล้าน ย้ำปีนี้ตั้งเป้ารายได้โต 15-20%

“เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี” โชว์รายได้ Q1/66 ที่ 144.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.72% และกำไรสุทธิที่ 4.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.34% รับงานในเอกวาดอร์ และอาร์เจนตินาอีก 150 ล้านบาท ตุน Backlog เพียบ ดันรายได้ปีนี้โต 15-20% ตามเป้า

นางมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.34% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3.88 ล้านบาท และมีรายได้รวม 144.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.72% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 104.31 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเข้ารับงานที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advance Non-Destructive Testing) การตรวจสอบท่อโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advance Inline Inspection หรือ ILI) การบริการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development Innovation) การตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Conventional Inspection Technology) และการบริการฝึกอบรมการตรวจสอบ (Training)ล่าสุด บริษัทฯ ได้เข้ารับงานในต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 150 ล้านบาท ประกอบไปด้วย การให้บริการตรวจสอบระบบท่อนำส่งด้วยเทคนิคอัลตราโซนิค (UT - Octopus) ในพื้นที่ประเทศเอกวาดอร์ มูลค่าโครงการ 30 ล้านบาท และการให้บริการตรวจสอบระบบท่อนำส่งด้วยเทคนิคอัลตราโซนิค ( UT / UT Multi channel and UT Crack Sizing and Detection) ในพื้นที่ประเทศอาร์เจนตินา มูลค่าโครงการ 120 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 งานจะเริ่มดำเนินการส่งมอบงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 โดยโครงการในประเทศเอกวาดอร์ และประเทศอาร์เจนตินามีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2569 ตามลำดับ โดยที่ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้เข้ารับงานตรวจสอบทางวิศวกรรมระบบท่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง หรือ Smart Pigging Technology ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 94.87 ล้านบาท โดยจะสามารถรับรู้รายได้ทั้งหมดเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ โดยที่บริษัทฯ ยังคงเป้ารายได้ปีนี้เติบโตที่ 15-20% จากปี 2565“ในไตรมาสแรกเราเดินหน้าเข้ารับงานอย่างต่อเนื่องทั้งงานให้บริการในพื้นที่ชายฝั่ง และนอกพื้นที่ชายฝั่งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้รายได้เติบโตเป็นอย่างดี รวมถึงการเข้ารับงานเพิ่มเติมในทวีปอเมริกาใต้ทำให้เรามั่นใจว่ารายได้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ รวมถึงการเจรจาเพื่อลงนามในความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา ซึ่งข้อตกลงของหนังสือลงนามฉบับนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อรองรับการตรวจสอบระบบท่อนำส่งสำหรับพลังงานที่ยั่งยืน” นางมัลลิกากล่าว