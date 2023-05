'แอสเซท ไฟว์' เดินเครื่องติดสปีดลุยเปิดโครงการใหม่ปลายปีนี้ หลัง KKP อนุมัติสินเชื่อราว 923 ล้านบาท

"แอสเซท ไฟว์ฯ" เดินหน้าสร้างโครงการใหม่แบรนด์ 'วนา' บ้านเดี่ยวโซนราชพฤกษ์ หลังแบงก์เกียรตินาคินภัทร อนุมัติวงเงินเกือบ 1,000 ล้านบาท คาดเตรียมเปิดโครงการปลายปี 66 พร้อมปี 67 ตามแผนเปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่า 6,700 ล้านบาท

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 และนายวิศรุต ปัญญาภิญโญผล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือ KKP ร่วมลงนามในพิธีบันทึกความเข้าใจ Memorandum Of Understanding (MOU) เพื่อรับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ (Project Finance) รวมจำนวนวงเงิน 923 ล้านบาท สำหรับใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ย่านราชพฤกษ์ คาดเตรียมเปิดตัวปลายปี 2566 นี้โครงการดังกล่าวจะถูกพัฒนาภายใต้แบรนด์ต่อยอดคอนเซ็ปต์การพัฒนาของโครงการ วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9-ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี ที่ปิดโครงการไปในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีที่ดินรองรับการพัฒนาโครการใหม่เป็นที่เรียบร้อย การที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติสินเชื่อโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ จากสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการใหม่ต่อไปในขณะที่ “ศุภโชค ปัญจทรัพย์” เปิดเผยถึงเป้าหมายของรายได้ของ A5 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกของภาคอสังหาฯ ที่เริ่มกลับมาเป็นปกติ โดยมองเป้าหมายรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2569 อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท โดยมุ่งพัฒนาตลาดบ้านแนวราบเป็นหลัก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด“โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จจากเสียงตอบรับยอดจองของลูกค้าในโครงการบ้านเดี่ยวระดับอัลตร้าลักชัวรี “แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา” มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาทเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันยอดจองของลูกค้าลงทะเบียนแล้วกว่า 90% โดยกว่า 20% ของยอดจองเป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อบ้านในโครงการ “วนา เรสซิเดนซ์ พระราม 9-ศรีนครินทร์” ซึ่งเป็นโครงการแรกที่พัฒนาในย่านถนนกรุงเทพกรีฑา สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพและการให้บริการหลังการขายด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งในปีนี้เตรียมรุกย่านราชพฤกษ์ เปิดตัวโครงการ วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท รองรับการพัฒนาพื้นที่พักอาศัยฝั่งตะวันตกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คาดเปิดขายในช่วงไตรมาส 4/2566 นี้” นายศุภโชค กล่าวต่อเนื่องในปี 2567 เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่อีก 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 6,700 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการแบรนด์ “วนา” เป็นโครงการที่ 3 มูลค่าโครงการ 3,400 ล้านบาท โครงการแบรนด์ “แซงค์ รอยัล” โครงการที่ 2 มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท และโครงการ “รธานี” ซึ่งเป็นการสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมา ตั้งอยู่อำเภอบ้านช้าง จังหวัดอุดรธานี มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท ทำให้ในปี 2566-2567 บริษัทฯ จะมีโครงการใหม่รวมมูลค่ากว่า 8,400 ล้านบาทบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้กลุ่มลูกค้าผู้ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยมากกว่าเดิม ภายในทำเลที่มีศักยภาพ ใกล้เมือง ใกล้ที่ทำงาน และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ภายใต้แนวคิด 5 Value of Life เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและไลฟ์สไตล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์คุณค่าของชีวิตในทุกมิติการอยู่อาศัย