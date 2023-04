“Cryptomind Investment Outlook 2023” เจาะตลาดคริปโตไทย จับโอกาสธุรกิจและเทรนด์การลงทุน ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นธนาคาร

บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด ผู้ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านบล็อกเชนและการ ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบไปด้วย บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด บริการ ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของไทยอย่างเป็นทางการภายในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. จัดงาน “Cryptomind Investment Outlook 2023” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งในแง่ ของวิธีจับโอกาสในการลงทุน รวมทั้งเจาะลึกเทรนด์ที่มีอนาคต วิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบันของ ตลาดการเงินโลก ในช่วงเวลาที่ธนาคารและตลาดทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตความไม่แน่นอนทางการเงิน พร้อมวิธีกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนนายสัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันโอกาสสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง คนไทยมี ความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัล มากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยมี กฎหมายที่สนับสนุนธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน่วยงานออกกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมจะรับฟังและปรับปรุง ให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งคาดว่าจะช่วย ส่งเสริมธุรกิจมากขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยยังมี Crypto Ecosystem ที่ครบถ้วน คอยซัพพอร์ทตั้งแต่ Exchange, ICO Portal, Broker, Dealer, Fund Manager, Advisory, DeFi, NFT, GameFi, Metaverse, Media, Community, KOL, Miner, Software House, VC, Accelerator ครอบคลุมอุตสาหกรรมบล็อกเชน อีกทั้งมี ช่องทางต่าง ๆ ในการโปรโมทธุรกิจประเทศไทยทั้ง Media และ Influencer ให้เลือกได้หลากหลายจากงาน Blockchain Thailand Week ที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา จากผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน พิสูจน์ได้ว่าคนไทยให้ความสนใจในคริปโทเคอร์เรนซีมากขึ้น ถือเป็น Blockchain Week ที่ใหญ่เป็นอันดับ ต้น ๆ ของ SEA โดย Cryptomind กำลังผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Digital Asset Hub in SEA และกำลัง ได้รับความสนใจจากต่างชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัททั้งในและต่างชาติที่จะสร้าง ความสัมพันธ์เพื่อผลักดันธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เตรียมจัดขึ้นมากมายใน ปีนี้ ทั้งยังมีหน่วยงานเอกชนที่ร่วมช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Digital Asset Hub in SEA เป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจได้เพิ่มในอนาคตนายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด กล่าวเสริมว่า ในปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี โดย เฉพาะอย่างยิ่ง “บิตคอยน์ (Bitcoin)” ที่มีแนวโน้มที่ดีอย่างเห็นได้ชัด เพราะโดยดั้งเดิมแล้ว บิตคอยน์ ถือ เป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่มักจะได้รับผลกระทบไปในทางเดียวกับกับตลาด Macro แต่หลังจากวิกฤตความเชื่อ มั่นของธนาคารทำให้เกิดแรงหนุนในเชิงจิตวิทยาทำให้เป็นครั้งแรกที่บิตคอยน์ ได้พิสูจน์ตัวเองตามจุด ประสงค์ในการกำเนิดที่ต้องการเป็นระบบทางการเงินทางเลือก ส่งผลให้เกิดสภาวะที่ราคาบิตคอยน์วิ่งใน ทางตรงกันข้ามกับตลาด และถึงหากเราพิจารณาถึงมุมมองเดิมที่บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์เสี่ยง การที่สหรัฐ ทำการอัดฉีดเงินเข้าในตลาด จะส่งผลเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงเช่นเดียวกันโดยปัจจุบันตลาด Cryptocurrency ยังอยู่ในภาวะตลาดหมี (Bear Market) แต่อาจจะเรียกได้ว่า เราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจาก Oversold Signal ในช่วงปลายปี 2022 ในขณะที่ดัชนีค่า MVRV ของ Bitcoin ยังอยู่ที่ 1.12 ซึ่งยังเป็นค่าที่ต่ำอยู่ จากการคาดการณ์เราคาดว่าในปีนี้เราจะยังไม่เข้าสู่ตลาดกระทิง แต่จะเป็นการค่อย ๆ ไต่ระดับของ Bitcoin Dominance ในตลาดระยะยาวไปจนกว่าดัชนีจะอยู่ที่ ระดับ 60% จึงอาจจะเข้าสู่ตลาดกระทิงได้ในแง่การพัฒนาการต่าง ๆ ในทุก ๆ Sector ก็น่าจับตามองโดยเฉพาะการพัฒนาและอัพเกรดของ Ethereum ที่สร้างรายได้จนเข้าสู่ Defationary ตลาด GameFi ที่แม้จะซบเซามากที่สุดในปีที่ผ่านมาแต่ กลับมีเงินลงทุนเยอะที่สุดในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน และสุดท้ายคือการ Tokenization ที่ได้มีการ นำพันธบัตรสหรัฐมาทำเป็น Token ในโครงการ Ondo Finance ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Blackrockนายมานะ คานิโยว Head of Commercial & Investment Consultant บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นสินทรัพย์ ประเภทใหม่ และยังมีมูลค่าตลาดโดยรวมที่ค่อนข้างเล็กหากเปรียบเทียบกับตลาดอื่นที่มีอยู่ จึงมีโอกาส เติบโตค่อนข้างมาก ซึ่งเมื่อพัฒนาการของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้ความเข้าใจ จึงมีความจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อให้ได้กำไรอย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อบริหารและ กระจายความเสี่ยง (Rebalancing & Risk Management) กลยุทธ์การลงทุนอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน ป้องกันรหัสสูญหายหรือถูกแฮ็กจากการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดพลาด โดน Scam หรือ Phishing จากเว็บปลอมออนไลน์ หรือรับรู้ข่าวสารที่เป็นอันตรายต่อพอร์ตอย่างล่าช้า เช่น กรณี FTX ล่มสลายทำให้ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ทันการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) มีการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่ง Merkle’s Investment Framework มีกระบวนการคัดเลือกเหรียญเพื่อการลงทุนที่เข้มงวด และกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ที่กำหนดขึ้นโดย ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลตอบโจทย์นักลงทุนได้อย่างครอบคลุม