คริปโตมายด์ฟันธงปีนี้ Bitcoin ทรงดีหลังผ่านจุดต่ำสุด

นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด กล่าวว่า ในปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "บิตคอยน์ (Bitcoin)" ที่มีแนวโน้มที่ดีอย่างเห็นได้ชัด เพราะโดยดั้งเดิมแล้ว บิตคอยน์ถือเป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่มักจะได้รับผลกระทบไปในทางเดียวกับกับตลาด Macro แต่หลังจากวิกฤตความเชื่อมั่นของธนาคารทำให้เกิดแรงหนุนในเชิงจิตวิทยาทำให้เป็นครั้งแรกที่บิตคอยน์ได้พิสูจน์ตัวเองตามจุดประสงค์ในการกำเนิดที่ต้องการเป็นระบบทางการเงินทางเลือก ส่งผลให้เกิดสภาวะที่ราคาบิตคอยน์วิ่งในทางตรงกันข้ามกับตลาด และถึงหากพิจารณาถึงมุมมองเดิมที่บิตคอยน์เป็นสินทรัพย์เสี่ยง การที่สหรัฐฯ ทำการอัดฉีดเงินเข้าในตลาดจะส่งผลเชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันตลาด Cryptocurrency ยังอยู่ในภาวะตลาดหมี (Bear Market) แต่อาจจะเรียกได้ว่า เราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจาก Oversold Signal ในช่วงปลายปี 2022 ในขณะที่ดัชนีค่า MVRV ของ Bitcoin ยังอยู่ที่ 1.12 ซึ่งยังเป็นค่าที่ต่ำอยู่ จากการคาดการณ์เราคาดว่าในปีนี้เราจะยังไม่เข้าสู่ตลาดกระทิง แต่จะเป็นการค่อยๆ ไต่ระดับของ Bitcoin Dominance ในตลาดระยะยาวไปจนกว่าดัชนีจะอยู่ที่ระดับ 60% จึงอาจจะเข้าสู่ตลาดกระทิงได้ ในแง่การพัฒนาการต่างๆ ในทุกๆ Sector น่าจับตามองโดยเฉพาะการพัฒนาและอัปเกรดของ Ethereum ที่สร้างรายได้จนเข้าสู่ Defationary ตลาด GameFi ที่แม้จะซบเซามากที่สุดในปีที่ผ่านมา แต่กลับมีเงินลงทุนมากที่สุดในปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน และสุดท้ายคือการ Tokenization ที่ได้มีการนำพันธบัตรสหรัฐฯ มาทำเป็น Token ในโครงการ Ondo Finance ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Blackrockนายสัญชัย ปอปลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันโอกาสสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง คนไทยมีความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายที่สนับสนุนธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน่วยงานออกกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมจะรับฟังและปรับปรุง ให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนได้ประโยชน์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมธุรกิจมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมี Crypto Ecosystem ที่ครบถ้วน คอยซัปพอร์ตตั้งแต่ Exchange, ICO Portal, Broker, Dealer, Fund Manager, Advisory, DeFi, NFT, GameFi, Metaverse, Media, Community, KOL, Miner, Software House, VC, Accelerator ครอบคลุมอุตสาหกรรมบล็อกเชน อีกทั้งมีช่องทางต่างๆ ในการโปรโมตธุรกิจประเทศไทยทั้ง Media และ Influencer ให้เลือกได้หลากหลาย จากงาน Blockchain Thailand Week ที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน พิสูจน์ได้ว่าคนไทยให้ความสนใจในคริปโตเคอร์เรนซีมากขึ้น ถือเป็น Blockchain Week ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของ SEA โดย Cryptomind กำลังผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Digital Asset Hub in SEA และกำลังได้รับความสนใจจากต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัททั้งในและต่างชาติที่จะสร้างความสัมพันธ์เพื่อผลักดันธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เตรียมจัดขึ้นมากมายในปีนี้ ทั้งยังมีหน่วยงานเอกชนที่ร่วมช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Digital Asset Hub in SEA เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้เพิ่มในอนาคตนายมานะ คานิโยว Head of Commercial & Investment Consultant บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่ และยังมีมูลค่าตลาดโดยรวมที่ค่อนข้างเล็กหากเปรียบเทียบกับตลาดอื่นที่มีอยู่ จึงมีโอกาสเติบโตค่อนข้างมาก ซึ่งเมื่อพัฒนาการของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้ความเข้าใจจึงมีความจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อให้ได้กำไรอย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อบริหารและกระจายความเสี่ยง (Rebalancing & Risk Management) กลยุทธ์การลงทุนอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน ป้องกันรหัสสูญหายหรือถูกแฮกจากการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดพลาด โดน Scam หรือ Phishing จากเว็บปลอมออนไลน์ หรือรับรู้ข่าวสารที่เป็นอันตรายต่อพอร์ตอย่างล่าช้า เช่น กรณี FTX ล่มสลายทำให้ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ทันการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) มีการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่ง Merkle?s Investment Framework มีกระบวนการคัดเลือกเหรียญเพื่อการลงทุนที่เข้มงวด และกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ที่กำหนดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลตอบโจทย์นักลงทุนได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านบล็อกเชนและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบไปด้วย บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด บริการที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของไทยอย่างเป็นทางการภายในการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.