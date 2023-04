'ลลิลฯ' โชว์ยอดขาย Q1 แตะ 2,000 ล้านบาท เดินหน้าขยายพอร์ตเปิดบ้านเดี่ยวพรีเมียม

"ไชยยันต์ ชาครกุล" มั่นใจประเทศไทยแข็งแกร่ง ท่องเที่ยวหนุน แม้ส่งออกจะซวนเซบ้าง ย้ำฐานะการเงินแบงก์มั่นคง เงินสำรองสูงกว่าเกณฑ์ถึง 19-20% ด้าน "ชูรัชฏ์ ชาครกุล" เผยไตรมาสแรกกวาดยอดขายกว่า 2,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้ารุกตลาดบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม เปิดโครงการใหม่ทำเลวงแหวน ลำลูกกา-คลอง 6

"ยอดขายในช่วงไตรมาสแรกปี 66 ทำได้ราว 2,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังไว้ แม้ว่าบริษัทเปิดโครงการใหม่เพียง 2 โครงการ มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท แต่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี รวมถึงการนำโครงการไปออกบูทในงาน มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 44 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย"



ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยมีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจและต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 ว่า ยังมีทิศทางในเชิงบวก โดยเรื่องที่น่ายินดีคือ เรื่องการท่องเที่ยว ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพิ่มสูงถึง 28 ล้านคน เป็น Good View ของประเทศไทย ส่วนเรื่องภาคการส่งออกยังต้องติดตาม เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่นำเข้าสินค้าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งอาจจะมีผลต่อจีพีดีที่ปีนี้จะยังเติบโตได้ประมาณ 3.6 และส่งออกปีนี้จะติดลบประมาณ 5% เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในโลก เรื่องแรงงานยังเป็นอะไรที่กลับไม่เต็มที่ ทำให้หน้างานก่อสร้างโครงการมีปัญหา ซึ่งไม่เพียงแต่ธุรกิจอสังหาฯ เท่านั้น เรื่องแรงงานภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังขาดแคลนอยู่"ประเทศไทยโชคดีที่อยู่ทำเลศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย เป็นแหล่งผลิตหลายสินค้าที่เป็นต้องการในตลาดโลก ขณะที่ค่ายรถยนต์แบรนด์ดังระดับโลกกำลังมา รวมถึงอุตฯ อื่นกำลังมา ประเทศไทยกำลังมีอนาคต คาดว่าปี 2567 จะค่อยๆ ดีขึ้น และหากไปมองประเทศอื่นๆ ตอนนี้ธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเชื่อมั่นว่าจะมั่นคงทั้งเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ตอนนี้ไปแล้ว ท่ามกลางที่ไม่มีข่าวดีรอบโลก สหรัฐฯ และยุโรปก็เซๆ แต่ไทยแข็งแกร่ง ธนาคารของไทยมีเงินทุนสำรองเกินกว่ามาตรฐานของโลกมาอยู่ระดับร้อยละ 19-20 มั่นคง ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินฝาก เมื่อเทียบกับเมืองนอก" นายไชยยันต์ กล่าวกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิลฯ กล่าวถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาสแรกปี 2566 (ม.ค.-มี.ค.) ว่า ภาพรวมฟื้นตัวแต่ยังอ่อนแออยู่ เนื่องจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งจะมีผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ชิ้นใหญ่ที่มีระยะยาว ส่วนแนวโน้มในไตรมาส 2 นั้นน่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น ยิ่งในช่วงเดือนเมษายน การท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดจะได้รับอานิสงส์ที่ดีขึ้นสำหรับเป้าหมายการลงทุนในปีนี้ ทางลลิลฯยังเดินหน้าตามแผนเปิด 10-12 โครงการแนวราบ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยในช่วงต้นปี บริษัทฯ จะเปิดโครงการ บ้านลลิล The Prestige ในกลุ่มแบรนด์บ้านพรีเมียมระดับราคา 5-8 ล้านบาท ซึ่งเป็นดีไซน์ที่พลิกโฉมการพัฒนาใหม่ในทุกส่วน เพื่อเจาะตลาดกำลังซื้อระดับบนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ได้อัปเกรดวัสดุตกแต่งก่อสร้างให้พรีเมียมยิ่งขึ้นและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางให้รองรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นด้านการอยู่อาศัยร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนา 2 โครงการแรกในย่านประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ และย่านวงแหวน-ลำลูกกา คลอง 6 รวม 446 ยูนิต มูลค่า 2,100 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้รับการตอบรับที่ดีล่าสุด ลลิลฯ ได้พัฒนาโครงการบ้านลลิล The Prestige ขึ้น บนทำเลที่มีศักยภาพอย่างกรุงเทพฯ โซนเหนือ ทำเลวงแหวนลำลูกกา-คลอง 6 ที่ถือเป็นบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม ในรูปแบบ French Colonial Style แบบที่หรูหราในสไตล์ฝรั่งเศส ภายใต้แนวคิด "Beyond Luxury Of Living" บนอาณาจักรส่วนตัว โดยโครงการตั้งอยู่บนเนื้อที่ 46 ไร่ รวม 265 ยูนิต ราคา 4-7 ล้านบาท ซึ่งนอกจากมีแบบบ้านเดี่ยวแล้ว ยังได้ดีไซน์ส่วนของบ้านแฝด รองรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นการทำงานและต้องการมีบ้านในขนาดพื้นที่ที่เหมาะสม