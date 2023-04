KUN สยายปีกหลัง “ธ.เกียรตินาคินภัทร” หนุนสินเชื่อ 1.5 พันล้าน

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบในเขตพื้นที่ชานเมือง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญาสนับสนุนสินเชื่อเงินกู้กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKP) เป็นวงเงินจำนวน 1,466 ล้านบาท เพื่อการพัฒนาโครงการคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 (Kunalai NAVARA Rangsit-Klong 2) โซนทิศเหนือของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการแรกที่บริษัทฯได้พัฒนาบนทำเลจังหวัดปทุมธานีสำหรับทำเลของโครงการคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 มีมูลค่าโครงการรวม 7,300 ล้านบาท ตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายก ซึ่งจะพัฒนาโครงการในรูปแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มีจำนวน 866 ยูนิต ภายใต้แนวคิด Profound Living in the Theory of Nature ที่เน้นความสมดุลทางธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมให้ทุกครอบครัว โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเปิด Soft Opening ได้ในไตรมาสที่ 2/2566 นี้ และจะเปิด Grand Opening อย่างเป็นทางการภายในไตรมาส 4/2566“การที่ KUN เจาะตลาดโซนรังสิต เนื่องจากมองว่าโซนดังกล่าวมีศักยภาพ อัตราการขยายตัวของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ โซนรังสิตยังเป็นโซนที่สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ได้สะดวก และมองว่ายังมีดีมานด์การพัฒนาในพื้นที่หลายโครงการที่เกิดขึ้น เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต หรือ รถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-คูคต จึงทำให้โซนรังสิตเป็นโซนที่อยู่อาศัยที่น่าจับตาในอนาคต ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ KUN เร่งพัฒนาโครงการ “คุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2” เพื่อเจาะไข่แดงในโซนดังกล่าวให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ากลุ่มที่ต้องการที่อยู่อาศัยจริง (เรียลดีมานด์) ในโซนกรุงเทพฯ ตอนเหนือ”นอกจากนี้ นางประวีรัตน์ ยังประเมินภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีแรกว่า จากการคาดการณ์มองว่ากำลังซื้อกลุ่มที่ต้องการที่อยู่อาศัยจริง (เรียลดีมานด์) เริ่มกลับมาฟื้นตัว หลังจากภาพรวมเศรษฐกิจปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งสอดรับกับดีมานด์ที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงเพิ่มสูงขึ้น หลังจากกำลังซื้อเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังจากมีการเปิดประเทศ ส่งผลให้กลุ่มสถาบันการเงินกลับมาพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้กลูกค้าในกลุ่มที่เคยได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากขึ้น เช่น กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม กลุ่มธุรกิจสายการบิน และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งอานิสงส์เชิงบวกต่อบริษัทฯ“บริษัทฯ อยากเห็นนโยบายการส่งเสริมภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงต้นปี 2566 ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น การออกมาตรการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1 และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงหวังว่าภาครัฐจะมีนโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการนำมาตรการผ่อนคลายเกณฑ์การกำกับการดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อ และจะเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งนโยบายการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นนโยบายที่ทำให้ชาวต่างชาติตัดสินใจมาใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเพิ่มกำลังซื้อจากชาวต่างชาติที่ต้องการมาอาศัยในประเทศไทย”ด้าน นายวิศรุต ปัญญาภิญโญผล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP เปิดเผยถึงการสนับสนุนทางการเงินให้ บมจ.วิลล่า คุณาลัย ว่า บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน และเป็นลูกค้าของธนาคารเกียรตินาคินภัทรมามากกว่า 15 ปี ทำให้ธนาคารได้เห็นการเติบโตของบริษัทฯ มาตลอดว่าบริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมายในทุกโครงการอีกทั้งยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และถือเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง ในครั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรจึงได้เข้ามาสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาโครงการคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 หรือโครงการแรกของบริษัทฯ ที่มาพัฒนาในโซนจังหวัดปทุมธานี มีวงเงินอยู่ที่ 1,446 ล้านบาท ซึ่งนับได้ว่าเป็นวงเงินสินเชื่อพัฒนาโครงการที่สูงเป็นประวัติการณ์ของบริษัทฯ