บล.เกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัล 2022 Best Domestic Private Bank - Thailand

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจไพรเวทแบงก์ของไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล คว้ารางวัล 'ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย' ประจำปี 2022 (2022 Best Domestic Private Bank - Thailand) จาก Asian Private Banker นิตยสารธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับความเชื่อถือจากนักการเงินและนักลงทุนทั่วโลก เป็นปีที่ 3 (ปี 2019, 2021 และ 2022) ทั้งนี้ รางวัลแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารความมั่งคั่งรวมถึงการมีคำตอบทางการลงทุนและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบครบวงจร ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ Philosophy of Wealth โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมเจดับบริว แมริออท ฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายงานที่ปรึกษาและบริหารการลงทุนลูกค้าบุคคล กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่บริษัทฯ ได้เริ่มต้นธุรกิจบริหารความมั่งคั่งสำหรับลูกค้าบุคคล เราได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการทำงาน Philosophy of Wealth โดยยึดการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการและเป้าหมายทางการเงินเฉพาะบุคคล เพื่อกำหนดกลยุทธ์และการจัดสรรทรัพยากรที่ตอบโจทย์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของลูกค้า"อนึ่ง ในปีนี้ บล.เกียรตินาคินภัทรยังจับมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Temenos ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์มสำหรับธนาคารชั้นนำของโลก โดย บล.เกียรตินาคินภัทร ได้นำ Temenos Wealth โซลูชันด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลมาใช้ยกระดับกระบวนการทำงานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการส่งมอบบริการที่ล้ำหน้าที่สุด เต็มตามศักยภาพพัฒนาการของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอีกด้วย