ทีเอ็มบีธนชาต ชวนค้นหาตัวตนทางการเงิน ผ่าน 16 คาแรคเตอร์นักกีฬา ด้วย “fintools” เครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้ชีวิตการเงินดีขึ้น

หรือเปิดเผยว่า ทีทีบีมุ่งสานต่อพันธกิจหลักในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น (Financial Well-being) ให้กับคนไทยทั้งในวันนี้และอนาคต โดยเชื่อว่าสุขภาพทางการเงินที่ดีคือ พื้นฐานสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของชีวิต จึงเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านการนำเสนอโซลูชันทางการเงินต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นครอบคลุม 4 มิติสำคัญ ได้แก่ ฉลาดออมฉลาดใช้ รอบรู้เรื่องกู้ยืม ลงทุนเพื่ออนาคต และมีความคุ้มครองที่อุ่นใจให้พอเพียง และเหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิต ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดี เพราะการมีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง และพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมจะช่วยให้คนไทยบริหารจัดการสภาพคล่อง หรือหนี้สินที่มีอยู่ได้ ต่อยอดสู่การออม การลงทุน และวางแผนสู่การเงินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้นางณัฐวรรณ กล่าวโดย ทีทีบี เป็นเครื่องมือ หรือตัวช่วยทางการเงิน เพื่อให้ทุกคนเริ่มต้นชีวิตทางการเงินที่ดีได้ง่ายขึ้น เพียงเล่นและค้นหาคำตอบผ่านช่องทางเว็บไซต์ คลิก https://www.ttbbank.com/fintools/16characters หลังจากเล่นแล้ว สิ่งที่จะได้คือ ได้รู้จักตัวตน และพฤติกรรมทางการเงินของแต่ละบุคคล แบ่งตามไลฟ์สไตล์การใช้จ่าย การเก็บออม ความพร้อมในการลงทุน รวมถึงระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้ นำเสนอผ่าน 16 คาแรคเตอร์นักกีฬา และเมื่อทราบพฤติกรรมทางการเงินของตัวเองแล้ว จะได้รับความรู้ทางการเงิน เช่น วิธีการเก็บเงิน การลงทุน การเลือกใช้สินเชื่อที่เหมาะสม เป็นต้น พร้อมโซลูชันทางการเงินแต่ละบุคคล เพื่อช่วยให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ อีกฟีเจอร์หนึ่ง คือ สำหรับลูกค้าที่ต้องการลงมือวางแผนเป้าหมายทางการเงินของตนเองให้สำเร็จให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น วางแผนมีรถ วางแผนเก็บเงินเรียนต่อ วางแผนเก็บเงินแต่งงาน สามารถวางแผนผ่าน fintools “Goal-setting” ได้เช่นกัน จะพบคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับแต่ละเป้าหมายที่ต้องการนางณัฐวรรณ กล่าวสรุปfintoolsนี้นับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย หรือเครื่องมือทางการเงินภายใต้โครงการ Financial Literacy (ความรู้ทางการเงิน) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้คนไทยมีความรู้ทางการเงินที่ดีขึ้น ที่มากกว่าการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ (Attitudes) มากกว่าการให้ความรู้ (Knowledge) ซึ่งทีทีบีได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังส่งเสริมให้คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการลงมือทำ (Behavior) อีกด้วย#fintools#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange