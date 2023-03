ทีทีบีเดินหน้า 4 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจรายย่อย ตั้งเป้าสินเชื่อโต 6-7% เล็งเปิดสาขาไร้เงินสด

เปิดเผยว่า เป้าหมายของกลุ่มธุรกิจรายย่อยทีทีบีในปี 2566 ตั้งเป้าหมายยอดเงินฝากเพิ่มขึ้น 1,050,000 ล้านบาท สินเชื่อรายย่อยเติบโต 6-7% จากยอดคงค้างประมาณ 420,000 ล้านบาทในปี 65 สินเชื่อบ้าน-สินเชื่อบ้านแลกเงิน 68,000 ล้านบาท จำนวนลูกค้าบัตรเครดิตใหม่ 300,000 ใบ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 150,000 ล้านบาท สินค้าบุคคลใหม่ 35,000 ล้านบาท บัญชีสินเชื่อบุคคล 180,000 ราย มีผู้ใช้แอปพลิเคชัน ttb touch จำนวน 6,500,000 ราย มีจำนวนลูกค้าใหม่ประมาณ 1.5 ล้านราย จากฐานลูกค้าปัจจุบันที่ 10 ล้านราย และตั้งเป้าหมายรายได้ของธุรกิจรายย่อยเพิ่มขึ้น 10% หรือคิดเป็น 27,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่ 25,000 ล้านบาทสำหรับทิศทางธุรกิจลูกค้าบุคคลในปี 2566 ทีเอ็มบีธนชาตยังคงเน้นเดินหน้าพันธกิจสร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยการนำจุดแข็งและความแข็งแกร่งจากการรวมกิจการมาต่อยอดพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมยกระดับประสบการณ์ทางการเงินและพัฒนาประสิทธิภาพของธนาคารผ่านแอป ttb touch เวอร์ชันใหม่ และในส่วนของ Ecosystem Play นั้นได้เตรียมผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันเพื่อยกระดับประสบการณ์และสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า Wealth พนักงานเงินเดือน คนมีรถ และคนมีบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ต้องการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นในปีนี้ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้และชื่นชอบจนต้องบอกต่อ ผ่าน 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายฐานลูกค้าบุคคลทีเอ็มบีธนชาต ให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยปีนี้ธนาคารมีแผนจะส่งมอบชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ โดยในกลุ่ม Wealth ได้มีการยึดโยงลูกค้าผ่านบัตรเครดิต ttb reserve เพื่อสร้างความแตกต่าง และตอบโจทย์ความต้องการได้ดีขึ้นให้ลูกค้า Wealth กว่า 40,000 ราย ที่ถือครองมูลค่าทรัพย์สินรวมกับธนาคารกว่า 650,000 ล้านบาทขณะเดียวกัน มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าผ่านพันธมิตรใหม่ใน 3 Ecosystem Play ในตลาด ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ทีเอ็มบีธนชาตมีความเชี่ยวชาญและมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว•กลุ่มพนักงานเงินเดือน นำเสนอสินเชื่อสวัสดิการเพื่อช่วยลดภาระหนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า มีส่วนลดพิเศษสำหรับแผนประกันชีวิตและสุขภาพ และมีแคมเปญเคลียร์หนี้พิเศษอย่างต่อเนื่อง•กลุ่มคนมีรถ ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ทีทีบีไดรฟ์ ที่ครบวงจร ทั้งรถใหม่ รถมือสอง รถแลกเงิน รวมไปถึงประกันคุ้มครองรถ และโปรโมชันพิเศษต่างๆ พร้อมเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มรถโดนใจ•กลุ่มคนมีบ้าน นำเสนอแผน Refinance และสินเชื่อบ้านแลกเงิน การอนุมัติสินเชื่อที่ง่าย และรวดเร็ว รวมถึงโปรโมชันพิเศษต่างๆ จากพันธมิตรของธนาคารกลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผลิตภัณฑ์จากความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นมุ่งออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้ลูกค้า ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ลูกค้าฉลาดออมฉลาดใช้ รอบรู้เรื่องกู้ยืม ลงทุนเพื่ออนาคต มีความคุ้มครองที่อุ่นใจ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ลูกค้าตลอดทุกช่วงเวลาของชีวิต ทั้งบัญชีเงินฝากเพื่อออม บัญชีเพื่อใช้ บัญชีเงินฝากให้อัตราดอกเบี้ยสูง บัตรเครดิตที่เหมาะสมในแต่ละ Lifestyle นอกจากนี้ ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น การรวบหนี้เพื่อลดภาระหนี้ให้ลูกค้า (Debt Consolidation) ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน รถแลกเงิน พร้อมมีแผนการลงทุนเพื่ออนาคต จากกองทุนรวมหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประกันที่ช่วยวางแผนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ สร้างความอุ่นใจให้ทุกคนในครอบครัวกลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับช่องทางการขายและการให้บริการมีเป้าหมายใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้ลูกค้า เพื่อให้เป็น Top 3 Digital Banking Platform ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการยกระดับการบริการและสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้ลูกค้าด้วยดิจิทัล บนฐานลูกค้าที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า 5 ล้านคน บนแอป ttb touch โฉมใหม่ ทำให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงโปรโมชันต่างๆ ให้ลูกค้าแบบ 1 ต่อ 1 หรือ Segment-of-One และด้วยพฤติกรรมในปัจจุบันของลูกค้าเปลี่ยนไป เห็นได้จากในปีที่ผ่านมา การทำธุรกรรมที่สาขาลดลง 7% แต่การทำธุรกรรมผ่านแอป ttb touch เพิ่มขึ้น 26% ดังนั้น ในปีนี้จะเพิ่มการให้บริการผ่านทางแอป ttb touch มากขึ้น ได้แก่ การบริหารจัดการภาษี การขายรถ และการบอกสิทธิประโยชน์ลูกค้า พร้อมยกระดับความปลอดภัยให้กับแอป เตือนการตรวจพบแอปที่ไม่ปลอดภัยให้ลูกค้า โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ใช้แอป ttb touch เป็น 6.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อนส่วนการให้บริการของสาขานั้น เตรียมพบกับสาขารูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้คนในยุคดิจิทัล Cashless and Paperless Society รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสาขา และตู้เอทีเอ็ม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในทุกช่องทางของธนาคารทั้งนี้ รูปแบบสาขาเป็น Cashless and Paperless Society โดยจะไม่มีการบริการด้วยเงินสด ซึ่งจะเป็นการทดสอบประมาณ 10 สาขาก่อนในปีนี้ จากปัจจุบันสาขารวมปัจจุบันที่ 560 สาขา ตั้งเป้าสิ้นปีนี้ที่ 540 สาขา ซึ่งจะมีทั้งการปิด การย้ายโลเกชัน รวมถึงการปรับรูปแบบสาขาให้ตอบรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป"สาขารูปแบบ Cashless and Paperless Society เป็นเพียงรูปแบบหนึ่ง เรายังมีสาขาที่ให้บริการเติมรูปอยู่ แล้วมีแบบที่ลดขนาดลง ซึ่งสาขารูปแบบ Cashless and Paperless Society นั้นเกิดจากข้อมูลของลูกค้าที่เข้าสาขาพบว่า ธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการจ่ายบิล แล้วก็คือบิลของธนาคารเอง ซึ่งทำผ่านแอปได้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ของทั้งลูกค้าและธนาคาร โดยการทดลองสาขา Cash Less & Paper Less น่าจะดูผลตอบรับก่อนสัก 6 เดือน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการปรับรูปแบบสาขาไม่ว่าจะเป็นลดจำนวนพนักงาน-พื้นที่จะลดต้นทุนได้ประมาณ 50%กลยุทธ์ที่ 4 : ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลปัจจุบัน ทีเอ็มบีธนชาตได้ใช้ข้อมูลมาวางแผนเรื่องต่างๆ มากมาย เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เช่น การใช้ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการในแต่ละผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์โอกาสทางการขาย เพื่อนำเสนอได้ตรงตามความต้องการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ขณะเดียวกัน ได้ใช้ข้อมูลเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้ข้อมูลในเรื่องการจัดการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาการปล่อยสินเชื่อและติดตามหนี้อย่างมีคุณภาพ“ด้วยศักยภาพและความพร้อมของธนาคาร ผสานกับกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้านที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการและโซลูชันที่ครบถ้วน ตรงใจลูกค้า จะทำให้ทีเอ็มบีธนชาตเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้และชื่นชอบจนต้องบอกต่อ และสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้ลูกค้าได้อย่างแท้จริง” นายฐากร กล่าวสรุป