ตร.บุกรวบ Do Kwon ในมอนเตเนโกร หลังหนีคดีฉ้อโกงนานหลายเดือน

โดยในถ้อยแถลงระบุเพิ่มเติมว่าเขาถูกจับกุมที่สนามบินท้องถิ่น ซึ่งเขาได้ปลอมแปลงเอกสารในการเดินทางเป็นบุคคลอื่นอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลตัวตนของเขาอย่างเป็นทางการขณะที่ปัจจุบัน Do Kwon กำลังเผชิญกับการสืบสวนในสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้บ้านเกิดของเขา หลังจากการล่มสลายของ LUNA และ UST เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์จากตลาดคริปโตโดยก่อนหน้านี้ ทางสำนักงานตำรวจเกาหลีใต้ ได้ประสานงานร่วมในการออกหมายจับกับทางตำรวจสากล หรือ Interpol โดยทาง Do Kwon ได้มีการเดินทางหลบหนีไปในหลายประเทศ ซึ่งเขาได้พยายามปกปิดร่องรอยการเดินทาง ขณะเดียวกันทาง Do Kwon เองก็ได้มีการออกมาโพสต์ทวิตเป็นระยะๆว่า ไม่ได้มีการหลบหนี แต่ไม่สะดวกในการเข้ามอบตัวและเปิดเผยที่อยู่ เนื่องจากกังวลในด้านความปลอดภัยด้านองค์การตำรวจสากล หรือ Interpol ได้ออกหมายแดงเพื่อประกาศจับ Do Kwon โดยประสานงานไปทุกประเทศทั่วโลกที่มีอนุสัญญาด้านกฏหมายอาชญากรร่วมกัน ซึ่งได้รับการร้องขอให้ค้นหาและจับกุมเขาก่อนที่จะส่งส่งกลับเป็นผู้ร้ายข้ามแดนขณะที่ตัว Do Kwon เองได้ออกมาตั้งคำถามต่อประกาศจับดังกล่าวนั้นว่า มีประกาศจับเขาอยู่จริงหรือไม่ เนื่องจากเขาไม่พบประกาศจับตัวเองในเว็บไซต์ของ Interpolทั้งนี้หลังจากเกิดวิกฤติการล่มสลายของตลาดคริปโตเมื่อปีที่ผ่านมา และมีการสืบสวนตลอดจนแจ้งข้อกล่าวหากับทางผู้บริหาร Terra Form Lab และ Do Kwon หลายข้อกล่าวหา ซึ่งหลังจากออกหมายเรียกและหมายจับแล้ว ก็ได้มีการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ Do Kwon แม้ว่าทาง Do Kwon จะไหวตัวทันและหลบหนีไปยังสิงคโปร์ก่อนที่ทางการเกาหลีใต้จะออกหมายจับเขา ซึ่งการที่เขาหลบหนีอยู่ต่างประเทศโดยที่รัฐบาลที่ถือสัญชาติอยู่นั้นได้ทำการเพิกถอนหนังสือเดินทาง ทำให้การเดินทางหลบหนีในเส้นทางระหว่างประเทศมีความท้าทายอย่างมากอย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างที่ Do Kwon หลบหนีอยู่นั้นเขาได้ออกมาเหน็บแนมถึงการไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สามารถสืบหาและจับกุมเขาได้ โดยเขาโอ้อวดว่าเขาอยู่ในห้างสรรพสินค้า และกำลังสนุกสนานกับการช้อปปิ้ง และเดินเล่น ตลอดจนการพบปะผู้คนในที่สาธารณะซึ่งผู้ติดตามของเขาบางคนจะเห็นว่าเขาอยู่ที่ไหนแม้ว่าต่อมา ในช่วงปลายปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ได้รับข่าวกรองว่า Do Kwon หลบหนีไปยังเซอร์เบีย ซึ่งจากการสืบหาทำให้พบว่าแท้จริงแล้วเขาพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อหลบหนีไปยังมอนเตเนโกรทั้งนี้เมื่อเดือนที่แล้ว ก.ล.ต. เพิ่มข้อหา Do Kwon และ Terraform Labs ว่าขณะที่ UST ซึ่งเป็นอัลกอริทึม Stablecoin เกิดการทรุดตัวลงในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ หลังจากวิธีการเก็งกำไรเพื่อรักษาการตรึงดอลลาร์โดยใช้โทเค็น LUNA แบบลอยตัวฟรีเกิดการล้มเหลว ทำให้เหรียญทั้งคู่ตกลงอย่างรวดเร็วจนติดลบ โดยล่าสุด ณ เวลา 22.28 น.ราคาเหรียญ LUNA เคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.0043 บาท/เหรียญอย่างไรก็ตามหน่วยงานการบังคับใช้กฏหมายยังได้พยายามที่จะให้ Terraform Labs และ Do Kwon "รับผิดชอบต่อบทบาทของพวกเขาในการสร้างความเสียหายจนทำให้ Terra ล่มสลาย ซึ่งทำให้นักลงทุนรายย่อยและสถาบันเกิดการล้มละลายและส่งคลื่นความผันผวนในตลาด crypto อย่างรุนแรง"ขณะที่ในเวลานั้น Gurbir Grewal ผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าวว่าอย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะเกิดขึ้นในช่วงไหน หรือที่ใด