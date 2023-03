ทิสโก้จับมือ BLA ส่งแผนประกันบำนาญควบเงินฝาก Happy Retirement ดอกเบี้ย 4%

เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้ร่วมกับกรุงเทพประกันชีวิตได้เริ่มต้นเดินสายให้ความรู้แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจวางแผนเกษียณใน 4 ภาคของประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ โดยจัดงานสัมมนาเน้นให้ความรู้ในการจัดการวางแผนเกษียณทั้งด้านการลงทุน และประกัน ด้วยการออกแบบให้เหมาะกับผู้สนใจแต่ละบุคคลผ่านโมเดลวางแผนการเงินของธนาคารทิสโก้ พร้อมเปิดตัวบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน “Happy Retirement” อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันบำนาญ My Wish Retirement 99.5 ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถฝากเงินด้วยจำนวนเงินสูงสุดเท่ากับค่าเบี้ยประกันที่ชำระปีแรกสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันบำนาญ My Wish Retirement เป็นประกันบำนาญที่ธนาคารทิสโก้มองว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ลูกค้ามีกระแสเงินสดหลังเกษียณที่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามไลฟ์สไตล์ที่หวังไว้เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับธนาคารทิสโก้ นับเป็นการช่วยเติมเต็มความต้องการในการดูแลและวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างรอบด้าน ทั้งความคุ้มครองและการลงทุน โดยประกันบำนาญ ‘My Wish Retirement’ มีความโดดเด่นที่ลูกค้าสามารถเลือกรับเงินบำนาญรายปีสูงถึง 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือรายเดือน เดือนละ 2.025% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 99 ปี โดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพประกันบำนาญ ‘My Wish Retirement’ รับประกันโดยบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ทั้งแบบ 5 ปี (My Wish Retirement 99.5) เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้แบบ 10 ปี (My Wish Retirement 99.10) และเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี (My Wish Retirement 99.60) โดยผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายมาตลอดสัญญา เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อเดือน จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินรับประกันภัยสูงสุด สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทรับเงิน 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริงหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และหากเสียชีวิตในระหว่างรับเงินบำนาญก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี ผู้รับประโยชน์หรือทายาทรับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริง หักด้วยผลประโยชน์สะสมที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้ว