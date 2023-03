กรุงศรี ออโต้ชู 3 กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งเป้าสินเชื่อโต 5%

เปิดเผยว่า เป้าหมายทางธุรกิจในปี 2566 ตั้งเป้าหมายยอดคงค้างสินเชื่อรวม 426,000 ล้านบาท มียอดสินเชื่อปล่อยใหม่ที่ 192,000 ล้านบาท เติบโต 5% จากปีก่อนที่ 183,000 ล้านบาท เป็นสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล 16,000 ล้านบาท เติบโต 8.5% จากปีก่อนที่ 13,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2%โดยการเติบโตดังกล่าวขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ ได้แก่ การสร้างฐาน Fansumer (Building Fansumer) ผ่านแพลตฟอร์มหลักอย่าง GO by Krungsri Auto ด้วย 2 ฟีเจอร์ใหม่ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่าง GO Auto Station พร้อมมอบดีลที่ถูกใจและข้อเสนอด้านการเงินที่ดีที่สุดตามรายบุคคลได้ในทันที และ Auto Club แหล่งรวมคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถ ตลอดจนการผนึกพันธมิตรแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจซื้อรถสามารถเลือกรถที่ใช่ ในเวลาที่ชอบ ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นการเปิดโอกาสใหม่ด้วย AI (Winning with AI Technology) ด้วยฐานข้อมูลลูกค้าในเครือกรุงศรี และกลยุทธ์ One Retail ที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับเทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างแม่นยำจากการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและเข้าใจเซกเมนต์ลูกค้า ช่วยส่งต่อความต้องการของลูกค้าที่ตรงกับพันธมิตรดีลเลอร์ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนคุณค่า (Value Exchange) อย่างยั่งยืนและนำเสนอบริการครบ จบ บนแพลตฟอร์มเดียว (DIY Service) ผ่านการพัฒนาฟีเจอร์และบริการแบบเรียลไทม์ โดยมีแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto และ LINE Official Account เป็น 2 แพลตฟอร์มหลักในการส่งมอบ DIY Service ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่าง iPartner ที่ผสานการทำงานกับดีลเลอร์หลายพันรายทั่วประเทศได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น"ในปีที่แล้วถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทาย แต่เรายังมียอดสินเชื่อใหม่เติบโตได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 173,000 ล้านบาท และยังสามารถครองอันดับ 1 ของสินเชื่อยานยนต์อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ภาพรวมของตลาดรถยนต์ในปีนี้คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัว โดยคาดการณ์ยอดขายรถยนต์ที่ 866,000 คัน เติบโต 2% สินเชื่อรถยนต์ 527,000 ล้านบาท เติบโต 2% โดยมองแนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จะยังมาแรงต่อเนื่อง"