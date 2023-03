"SVB Financial Group" บ.แม่ของ SVB ไปไม่รอด ยื่นขอล้มละลายแล้ว

เอเยนซี่ - ธนาคาร Silicon Valley ซึ่งไม่รวมอยู่ในการยื่นฟ้องล้มละลายในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา และยังไม่รวมอยู่ในกระบวนการในบทที่ 11 แห่งการยื่นขอล้มละลายต่อศาล ได้แก่ บริษัทร่วมทุน SVB Capital และธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ SVB Securities ซึ่งจะยังคงดำเนินการอยู่ขณะที่การซื้อขายหุ้นของบริษัท (SIVB) ต้องหยุดชะงักลงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม ซึ่งตลาดประเมินในขณะนั้นว่าจะมีการล้มละลายขณะที่ William Kosturos หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้าง SVB Financial Group กล่าวในแถลงการณ์กระบวนการในบทที่ 11 ว่า "การยื่นขอล้มละลาย จะช่วยให้ SVB Financial Group สามารถรักษาคุณค่าไว้ได้ในขณะที่ประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจและทรัพย์สินที่มีมูลค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SVB Capital และ SVB Securities ขณะที่ SVB Capital และ SVB Securities ยังคงดำเนินการและให้บริการลูกค้าต่อไปโดยทีมผู้บริหารอิสระ”ทั้งนี้ SVB Financial เปิดเผยมูลหนี้ว่า กลุ่มธุรกิจมีมูลหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจำนวน 3.3 พันล้านดอลลาร์และหุ้น 3.7 พันล้านดอลลาร์ ที่อาจถูกตัดออกไปในกระบวนการพิจารณายื่นขอล้มละลาย