Circle สะเทือน!!! เงินฝาก 3.3 พันล้านดอลลาร์ ฝากอยู่ใน Silicon Valley Bank ที่กำลังล้มละลาย

จากการเปิดเผยของสำนักข่าว bloomberg ระบุว่า Circle Internet Financial Ltd บริษัท Stablecoin บริษัทเจ้าของเหรียญ Stablecoin USDC ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของเหรียญเสมือนยักษ์ใหญ่รองจาก USDT Tether กล่าวว่าสินทรัพย์รวมกว่า $3.3 พันล้านเหรียญจากประมาณ $40 พันล้านของเหรียญสำรอง USD ซึ่งฝากอยู่ในธนาคาร Silicon Valley โดยล่าสุด USD Coin ได้หลุดจากการตรึงกัลเงินดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนที่มีต่อสถานะความไม่มั่นคงหลังการเปิดเผยถึงการล้มละลายลงของธนาคาร Silicon Valleyล่าสุดราคาของ USD Coin ซึ่งซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ USDC ต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ ลดลงเหลือ 0.9850 ดอลลาร์ในเย็นวันศุกร์ที่ตลาดการซื้อขายในนิวยอร์ก โดยล่าสุด ณ เวลา 18.45 น. วันที่ 11 มี.ค. 2566 ลงมาอยู่ที่ $0.9111 หรือปรับตัวลดลง -8.88% ซึ่งการหลุดค่าตรีงมูลค่า (Peg) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยของผู้ออกตราสาร Circle Internet Financial Ltd. ต่อธนาคาร Silicon Valley ที่ล่มสลายทั้งนี้ USD Coin จัดเป็น Stablecoins ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเช่นดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรแบบ 1 ต่อ 1 ด้วยยอดหมุนเวียนประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ โทเค็นของ Circle เป็นรองเพียง USDT ของ Tether เท่านั้น